Теперь гражданину могут назначить пенсию, даже если взносы за него не отчислялись: новое решение суда

Сейчас многие люди при выходе на пенсию сталкиваются с серьезной проблемой: оказывается, что они работали, но в стаж им период не засчитали, т.к. на лицевом счете (который сейчас ведет СФР на каждого гражданина, имеющего СНИЛС) нет сведений о начисленных за это время страховых взносах.

Начиная с 2002 года, закон позволяет включать в страховой стаж для пенсии только те периоды, за которые начислялись взносы. И тем, кому с работодателем в этом плане не повезло, не везет в итоге и с пенсией: СФР может отказать в ее назначении, если стажа окажется недостаточно (ст. 8 закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Практика судов по этому вопросу тоже долго не радовала — но недавно надежда на позитивные перемены все-таки появилась.

В очередной раз был подан иск о включении в страховой стаж периода работы после 2002 года (в данном случае — с 2004 по 2005 гг.). СФР отказался зачесть его, т. к. на лицевом счете гражданина не было никакой информации о трудовой деятельности за этот период.

А эти почти 2 года оказались решающими: с ними у мужчины набиралось 42 года стажа — и он мог выйти на пенсию по старости раньше на 2 года.

Гражданин представил в суд трудовую книжку, где была запись о его трудоустройстве в спорный период, и лицевые счета, из которых следовало, что он получал зарплату за этот период. Организация-работодатель в то время находилась в стадии ликвидации, а потому отчеты в ПФР о работниках не передавались (видимо, было не до этого).

И на этот раз все три судебные инстанции встали на сторону гражданина, указав, что: неуплата работодателем страховых взносов не лишает работника права на пенсионное обеспечение, предоставляя работнику право доказывать факт выполнения им такой работы в судебном порядке с помощью письменных доказательств.

При этом суды сослались на известное постановление КС от 10 июля 2007 г. № 9-П, согласно которому не допускается устанавливать необоснованные различия в условиях выхода на пенсию для граждан, за которых были уплачены страховые взносы, и за которых они не платились.

Ранее и СФР, и суды не применяли это постановление в аналогичных спорах, т. к. там рассматривался вопрос, когда страховые взносы работнику были начислены работодателем (т. е. сведения на лицевом счете отражены), но фактически не были уплачены.

Поэтому вопрос о правилах включения периода в стаж, когда сведения о взносах на лицевом счете вообще отсутствуют (как в этой ситуации), оставался открытым.

Но поскольку Второй КСОЮ отклонил жалобу СФР на неверное применение постановления КС и оставил в силе решение о включении периода работы в стаж, есть надежда, что практика теперь станет меняться в сторону граждан (определение Второго КСОЮ по делу № 8Г-5531/2024).