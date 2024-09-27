Требование по встречной проверке: что представлять

Запрос документов по контрагенту (любого звена) налоговая может сделать:

Документы могут быть запрошены и по окончании проверки, в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля.

Вне проверки ИФНС может запросить документы по конкретной сделке или при проведении налогового мониторинга контрагента.

Налоговики могут запросить документы не только по вашему прямому контрагенту, но и по иному лицу, о котором у вас может быть информация (по мнению ИФНС).

Для получения интересующих бумаг или информации налоговая направит соответствующее требование. Если вы и контрагент, по которому запрашивают документы, состоите на учете в разных ИФНС, то поступит два документа:

требование о представлении документов от ИФНС , где вы состоите на учете;

поручение об истребовании документов от ИФНС, где состоит на учете контрагент.

Какие документы по встречной проверке представлять

В зависимости от проводимого мероприятия ИФНС может запросить документы или информацию:

о деятельности контрагента – если проводится налоговая проверка, дополнительные мероприятия налогового контроля (после завершения КНП или ВНП) или налоговый мониторинг;

о конкретной сделке – если изучается информация о деятельности контрагента вне рамок проверки или мониторинга;

об имуществе или соответствующих правах контрагента – если контрагент не исполнил решение ИФНС о взыскании задолженности (в течение 10 дней) или не представил документы в этот срок.

Конкретный перечень документов указан в требовании об их представлении либо в поручении на истребование документов.