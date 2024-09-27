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Налоговые проверки

Требование по встречной проверке: что представлять

Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить.
Требование по встречной проверке: что представлять
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как запрашивают документы по встречной проверке

Запрос документов по контрагенту (любого звена) налоговая может сделать:

  • В рамках проверки (камеральной или выездной).

Документы могут быть запрошены и по окончании проверки, в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля.

  • Вне проверки.

Вне проверки ИФНС может запросить документы по конкретной сделке или при проведении налогового мониторинга контрагента.

Налоговики могут запросить документы не только по вашему прямому контрагенту, но и по иному лицу, о котором у вас может быть информация (по мнению ИФНС).

Для получения интересующих бумаг или информации налоговая направит соответствующее требование. Если вы и контрагент, по которому запрашивают документы, состоите на учете в разных ИФНС, то поступит два документа:

  • требование о представлении документов от ИФНС, где вы состоите на учете;

  • поручение об истребовании документов от ИФНС, где состоит на учете контрагент.

Какие документы по встречной проверке представлять

В зависимости от проводимого мероприятия ИФНС может запросить документы или информацию:

  • о деятельности контрагента – если проводится налоговая проверка, дополнительные мероприятия налогового контроля (после завершения КНП или ВНП) или налоговый мониторинг;

  • о конкретной сделке – если изучается информация о деятельности контрагента вне рамок проверки или мониторинга;

  • об имуществе или соответствующих правах контрагента – если контрагент не исполнил решение ИФНС о взыскании задолженности (в течение 10 дней) или не представил документы в этот срок.

Конкретный перечень документов указан в требовании об их представлении либо в поручении на истребование документов.

В требовании или поручении могут быть указаны как конкретные реквизиты документов, так и период, за который нужно представить документы, без детализации. Нарушением ни тот ни другой варианты не являются (письмо Минфина от 15.10.2018 № 03-02-07/1/73833).

Законодательно перечень документов или информации, которые может запросить ИФНС в рамках встречной проверки или вне ее, не определен.

Поэтому затребовать могут данные как об одной сделке по одному контрагенту, так и по нескольким за несколько лет.

Какие документы можно не представлять по требованию ИФНС

К ним относятся документы:

  • по всем сделкам с одним контрагентом за несколько лет;

  • по всем контрагентам в целом;

  • не имеющие отношения к проверяемой сделке или контрагенту;

  • ранее представленные в рамках выездной или камеральной проверки в виде копий.

Если ранее представленные в ИФНС документы были переданы в виде оригинала и потом возвращены компании или копии переданных документов были утеряны налоговиками – нужно их представить повторно по требованию налоговой (п. 5 ст. 93 НК).

Сроки представления документов по требованию

Вид мероприятия, в рамках которого запрашиваются документы

Срок представления

  • Налоговая проверка (ВНП или КНП).

  • Дополнительные мероприятия налогового контроля после ВНП или КНП.

  • Проведение налогового мониторинга.

5 рабочих дней

  • По конкретной сделке.

  • В отношении имущества (имущественных прав).

10 рабочих дней

День, с которого начинает течь срок на представление документов, зависит от того, как получено требование (п. 4 ст. 31 НК, п. 10 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@):

Способ направления требования

Дата получения требования

По ТКС

Дата принятия, указанная в квитанции о приеме документа

По почте России

6 рабочий день с даты отправки письма

Через ЛК на сайте ФНС

День, следующий за тем, когда письмо было направлено в личный кабинет

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