Требование по встречной проверке: что представлять

Как запрашивают документы по встречной проверке
Запрос документов по контрагенту (любого звена) налоговая может сделать:
В рамках проверки (камеральной или выездной).
Документы могут быть запрошены и по окончании проверки, в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля.
Вне проверки.
Вне проверки ИФНС может запросить документы по конкретной сделке или при проведении налогового мониторинга контрагента.
Налоговики могут запросить документы не только по вашему прямому контрагенту, но и по иному лицу, о котором у вас может быть информация (по мнению ИФНС).
Для получения интересующих бумаг или информации налоговая направит соответствующее требование. Если вы и контрагент, по которому запрашивают документы, состоите на учете в разных ИФНС, то поступит два документа:
требование о представлении документов от ИФНС, где вы состоите на учете;
поручение об истребовании документов от ИФНС, где состоит на учете контрагент.
Какие документы по встречной проверке представлять
В зависимости от проводимого мероприятия ИФНС может запросить документы или информацию:
о деятельности контрагента – если проводится налоговая проверка, дополнительные мероприятия налогового контроля (после завершения КНП или ВНП) или налоговый мониторинг;
о конкретной сделке – если изучается информация о деятельности контрагента вне рамок проверки или мониторинга;
об имуществе или соответствующих правах контрагента – если контрагент не исполнил решение ИФНС о взыскании задолженности (в течение 10 дней) или не представил документы в этот срок.
Конкретный перечень документов указан в требовании об их представлении либо в поручении на истребование документов.
В требовании или поручении могут быть указаны как конкретные реквизиты документов, так и период, за который нужно представить документы, без детализации. Нарушением ни тот ни другой варианты не являются (письмо Минфина от 15.10.2018 № 03-02-07/1/73833).
Законодательно перечень документов или информации, которые может запросить ИФНС в рамках встречной проверки или вне ее, не определен.
Поэтому затребовать могут данные как об одной сделке по одному контрагенту, так и по нескольким за несколько лет.
Какие документы можно не представлять по требованию ИФНС
К ним относятся документы:
по всем сделкам с одним контрагентом за несколько лет;
по всем контрагентам в целом;
не имеющие отношения к проверяемой сделке или контрагенту;
ранее представленные в рамках выездной или камеральной проверки в виде копий.
Если ранее представленные в ИФНС документы были переданы в виде оригинала и потом возвращены компании или копии переданных документов были утеряны налоговиками – нужно их представить повторно по требованию налоговой (п. 5 ст. 93 НК).
Сроки представления документов по требованию
Вид мероприятия, в рамках которого запрашиваются документы
Срок представления
5 рабочих дней
10 рабочих дней
День, с которого начинает течь срок на представление документов, зависит от того, как получено требование (п. 4 ст. 31 НК, п. 10 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@):
Способ направления требования
Дата получения требования
По ТКС
Дата принятия, указанная в квитанции о приеме документа
По почте России
6 рабочий день с даты отправки письма
Через ЛК на сайте ФНС
День, следующий за тем, когда письмо было направлено в личный кабинет
Начать дискуссию