Цифра дня. Про интернет-зависимость

При этом только 6% респондентов проводят во всемирной паутине менее часа в день.

Каждый пятый участник исследования (21%) посвящает серфингу в виртуальной реальности 1-2 часа, каждый третий (33%) — 3-4 часа.

16% опрошенных обычно тратят на интернет от 5 до 6 часов в день, 8% — от 7 до 8 часов, 5% — от 9 до 10 часов, 3% — от 11 до 12 часов. В 3% входят заядлые любители, которые проводят в сети более 12 часов, у 5% — все свободное время.

Среди тех, кто заметил за собой признаки интернет-зависимости, 15% стараются меньше времени проводить в сети. 12% респондентов пользуются ею только для поиска нужной информации. 3% опрошенных после работы и в выходные устраивают себе цифровой детокс. 2% используют только мессенджеры для общения.

32% участников исследования уверены, что интернет помогает в повседневной жизни и ничего не делают. 21% в подобной борьбе не видят смысла, а у 14% опрошенных невозможно разделить интернет и работу (результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру, есть в распоряжении редакции «Клерка»).

А как у вас обстоят дела с интернет-зависимостью?