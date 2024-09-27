Переоценка основных средств в 2024 году представляет собой корректировку их балансовой стоимости в связи с колебаниями рыночных цен. В этой статье вы узнаете, как правильно оформить изменение стоимости и учесть его в бухгалтерской отчетности.

Суть переоценки основных средств

Переоценку ОС проводят, если меняется их рыночная цена. Таким образом устанавливают корректную балансовую оценку, приближая ее к рыночной.

По результатам переоценки можно дооценить ОС, то есть увеличить их оценку и начисленную амортизацию. Если же цена упала, объект уценивают, его первоначальная оценка и амортизация уменьшаются.

Изменение балансовой суммы активов называют то переоценкой, то обесценением. Но не используйте эти слова как синонимы, ведь разница есть.

Обесценение же предполагает, что с основным средством возникли проблемы, оно «испортилось». Организация уже не сможет получить от его использования ту выгоду, на которую рассчитывала.

Переоценку можно проводить двумя способами по выбору организации (п. 17 ФСБУ 6/2020).

Первый способ — пропорциональным пересчетом первоначальной стоимости и накопленной амортизации объекта основных средств.

Для этого следует рассчитать коэффициент пересчета Кп по формуле:

Кп = Справедливая оценка на отчетную дату/ Балансовая сумма на отчетную дату.

Затем Кп умножаем на первоначальную или ранее переоцененную стоимость актива. Аналогично — с накопленной амортизацией. Формула расчета:

Переоцененная стоимость после пересмотра рассчитывается как произведение переоцененной стоимости на отчетную дату до пересчета и коэффициента Кп.

Накопленная амортизация с учетом переоценки определяется путем умножения накопленной амортизации на отчетную дату до пересчета на коэффициент Кп.

Второй способ — первоначальная сумма уменьшается на сумму амортизации, накопленной на дату пересмотра цены, а затем полученная сумма пересчитывается так, чтобы она стала равной справедливой цене этого объекта. Формулы расчета будут следующие:

Балансовая стоимость актива до переоценки = Первоначальная (ранее переоцененная) оценка актива на отчетную дату — Накопленная амортизация на отчетную дату

Сумма дооценки (уценки) = Справедливая оценка актива на отчетную дату — Балансовая стоимость актива до пересчета

Пересмотр цены ОС, как правило, проводят в сроки, которые закрепила для себя организация. Если, допустим, компания установила, что делает это не чаще одного раза в год, то пересчет она будет совершать по состоянию на конец отчетного года (п. 16 ФСБУ 6/2020).

Но если неожиданно произошли события, из-за которых рыночная цена ОС существенно изменилась, придется провести дополнительный пересмотр цены (п. 34, 36, 38 МСФО 16 «Основные средства»). Именно такая информация и может быть получена, когда проводите проверку на обесценение. Даже если оно в итоге не подтвердилось.

Проверку на наличие признаков обесценения выполняют на конец каждого отчетного периода, минимум раз в год перед составлением отчетности за год. Например, в ходе годовой инвентаризации. Если обнаруживается хотя бы один признак, возникает обязанность оценить возмещаемую цену актива (п. 9 МСФО 36). В каком случае проводят пересмотр цены ОС, читайте далее.

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Случаи переоценки основных средств

По результатам переоценки основное средство может быть уценено или дооценено. При дооценке чистые активы и собственный капитал организации увеличиваются, а при уменьшении цены — уменьшаются. В частности, от балансовой оценки активов зависят:

величина чистых активов организации;

величина собственного капитала организации, отражаемого в разделе III Бухгалтерского баланса;

облагаемая база по налогу на имущество, если налог считается исходя из среднегодовой оценки недвижимости (п. 1 ст. 375 НК).

Таким образом, дооценку основных средств выгодно провести:

если чистые активы организации к концу года станут меньше ее уставного капитала, что является недопустимым. В такой ситуации организация должна уменьшить размер уставного капитала или подлежать ликвидации (п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ГК). Дооценка активов поможет избежать этих мер;

чтобы сделать бухгалтерский баланс более привлекательным для собственников и инвесторов. Дооценка активов увеличит долю собственного капитала в общем капитале организации.

Если организация применяет общую систему налогообложения и при расчете базы по налогу на имущество применяет среднегодовую оценки недвижимости, то после пересчета сумма налога увеличится. Соответственно, снижение цены организации выгодно провести, чтобы снизить свои платежи в бюджет по налогу на имущество.

По ФСБУ 6/2020 переоценка объектов не обязательна, но есть общие принципы бухучета. Он должен быть достоверным (п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н). И если рыночная цена активов существенно не совпадает с балансовой, это нужно исправить. В том числе для налоговых целей (ст. 120 НК).

Решение: определите, как будете оценивать объекты — по первоначальной или по переоцененной стоимости. Пересмотр цены выгоден, если эффективность актива уменьшается быстрее, чем он амортизируется.

Решите, будете ли проводить пересмотр цены ОС, и если да, то для каких групп и с какой периодичностью. Свой выбор закрепите в учетной политике.

Переоцененная стоимость должна быть равна справедливой или существенно не отличаться от нее. Но нужно определить уровень существенности (п. 6.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России). Для каждой организации он будет свой.

Если остановили выбор на оценке по первоначальной стоимости, то в общем случае эта стоимость и сумма накопленной амортизации не подлежат изменению, за исключением строго оговоренных случаев (п. 14 ФСБУ 6/2020).

Переоценка основных средств: проводки

Результатом переоценки основного средства может быть уценка или дооценка.

Учет дооценки зависит от того, каким способом проводят пересмотр цены согласно учетной политике, и какую стоимость пересчитывают — первоначальную или переоцененную. То есть от того, впервые проводят пересмотр цены или нет.

Если ранее учитывали основные средства по первоначальной стоимости, а сейчас отражают пересчет пропорциональным пересчетом, то проводки будут такие:

Дебет 01 Кредит 83 cубсчет «Переоценка ОС» — начислена дооценка;

Дебет 83 cубсчет «Переоценка ОС» Кредит счета 02 — начислена дооцененная накопленная амортизация актива.

Если ранее учитывали основные средства по первоначальной стоимости, а сейчас пересчитывают балансовую цену, проводки будут такие:

Дебет 02 Кредит 01 — первоначальная стоимость уменьшена на сумму накопленной амортизации;

Дебет 01 Кредит 83 cубсчет «Переоценка ОС» — на сумму дооценки в виде разницы между балансовой и справедливой стоимостью увеличена стоимость актива.

Такие же проводки будут, если и в предыдущем, и при последующем пересчете справедливая стоимость основного средства увеличилась.

Когда ранее была уценка, результаты которой отнесены на прочие расходы, а потом при последующем пересмотре цены получилась дооценка, то при пропорциональном пересчете переоцененной стоимости будут проводки такие:

Дебет 01 Кредит 91-1 «Прочие доходы» — скорректирована стоимость актива на сумму восстановления уценки прошлого периода, если ранее была накоплена непогашенная уценка;

Дебет 91-2 «Прочие расходы» Кредит 02 — скорректирована накопленная амортизация на сумму восстановления уценки прошлого периода, если ранее была накоплена непогашенная уценка;

Дебет 01 Кредит 83 субсчет «Переоценка ОС» — увеличена по результатам пересчета стоимость актива сверх убытка, сформированного при предыдущих уценках;

Дебет 83 cубсчет «Переоценка ОС» Кредит счета 02 — начислена дооцененная накопленная амортизация актива сверх убытка, сформированного при предыдущих уценках.

Если учитывают основные средства по переоцененной стоимости и ранее была уценка, результаты которой отнесены на прочие расходы, пересчитывают балансовую оценку. Проводки в этом случае будут следующие:

Дебет 02 Кредит 01 — новая стоимость уменьшена на сумму накопленной амортизации;

Дебет 01 Кредит 91-1 «Прочие доходы» — на сумму уценки прошлого периода скорректирована сумма актива, если такая уценка была накоплена ранее и до сих пор не погашена;

Дебет 01 Кредит 83 субсчет «Переоценка ОС» — увеличена по результатам пересчета цена актива сверх убытка, сформированного при предыдущих уценках.

Пересмотр цены проводят, когда справедливая оценка существенно отличается от балансовой. Если цена на объект снизилась незначительно, уценку можно в учете не отражать. Когда разница станет существенной, нужно будет учесть ее всю.

Аналогично дооценке учет уценки также зависит от того, какую стоимость уценяют — первоначальную или переоцененную и какой способ пересчета компания выбрала.

Если ранее учитывали основные средства по первоначальной оценке, а сейчас пересматривают цену и применяют пропорциональный пересчет, то проводки такие:

Дебет счета 91-2 «Прочие расходы» Кредит счета 01 — начислена уценка;

Дебет счета 02 Кредит счета 91-1 «Прочие доходы» — скорректирована уцененная накопленная амортизация основного средства.

Если ранее учитывали основные средства по первоначальной оценке, а сейчас пересматривают стоимость и пересчитывают балансовую цену, то проводки будут следующие:

Дебет счета 02 Кредит счета 01 — первоначальная оценка уменьшена на сумму накопленной амортизации;

Дебет счета 91-2 «Прочие расходы» Кредит 01 — на сумму уценки в виде разницы между балансовой и справедливой стоимостью уменьшена оценка ОС.

Такие же проводки будут, если и в предыдущем, и при последующем пересмотре цена основного средства уменьшилась.

Если ранее была дооценка, отнесенная на добавочный капитал, то при пропорциональном пересчете переоцененной стоимости проводки будут следующие:

Дебет 83 субсчет «Переоценка ОС» Кредит 01 — уценена переоцененная сумма основных средств в пределах ранее признанной дооценки;

Дебет счета 02 Кредит счета 83 cубсчет «Переоценка ОС» — скорректирована накопленная амортизация в пределах ранее признанной дооценки;

Дебет счета 91-2 «Прочие расходы» Кредит счета 01 — скорректирована сумма основного средства в части, которая превышает ранее признанную дооценку;

Дебет счета 02 Кредит счета 91-1 «Прочие доходы» — скорректирована накопленная амортизация в части, которая превышает ранее признанную дооценку.

Если учитывают основные средства по переоцененной стоимости и ранее была дооценка, отнесенная на добавочный капитал, то пересчитывают балансовую сумму и делают следующие проводки:

Дебет счета 02 Кредит счета 01 — новая стоимость уменьшена на сумму накопленной амортизации;

Дебет счета 83 cубсчет «Переоценка ОС» Кредит счета 01 — уценена балансовая стоимость ОС в пределах ранее признанной дооценки;

Дебет счета 91-2 «Прочие расходы» Кредит счета 01 — уценка стоимости основного средства на сумму превышения уценки над дооценкой прошлого периода.

Пример 1. Отражение в бухучете первичной дооценки основного средства

ООО «Альфа» проводит переоценку вычислительной техники. В группу вычислительной техники включены серверы. Согласно учетной политике, пересмотр цены активов проводится на 31 декабря каждого отчетного года. Выбран первый способ переоценки, а именно: с коэффициентом пересчета — Кп.

Для удобства взяты для расчета примерные цифры. По состоянию на 31 декабря в «Альфе» числится серверная подстанция, первоначальная оценка которой равна 50 000 руб. Ранее пересмотр цены не проводился.

Сумма начисленной амортизации составляет 5000 руб. Балансовая оценка сервера составила 45 000 руб. (50 000 руб. — 5000 руб.).

По результатам проведенного пересчета справедливая оценка серверной станции по состоянию на 31 декабря составляет 54 000 руб. Коэффициент пересчета равен 1,2 (54 000 руб.: 45 000 руб.).

Пересчитанная сумма накопленной амортизации — 6000 руб. (5000 руб. × 1,2). Новая оценка сервера — 60 000 руб. (50 000 руб. × 1,2).

Сумма дооценки объекта составила 10 000 руб. (60 000 руб. — 50 000 руб.). Сумма дооцененной накопленной амортизации — 1000 руб. (6000 руб. — 5000 руб.). Все эти суммы разносятся по соответствующим счетам учета основного средства, амортизации и капитала.

Бухгалтер компании сделал проводки:

Дебет 01 Кредит 83 cубсчет «Переоценка ОС» — 10 000 руб. — начислена дооценка первоначальной цены;

Дебет 83 cубсчет «Переоценка ОС» Кредит счета 02 — 1000 руб. — начислена дооцененная накопленная амортизация ОС.

Пример 2. Как учесть последующую дооценку основного средства. По результатам предыдущей переоценки основное средство было уценено

По состоянию на 31 декабря ООО «Альфа» провело последующую переоценку сервера. Другой оргтехники в организации нет. Согласно учетной политике, пересчет проводится на 31 декабря каждого отчетного года. Выбран первый способ пересмотра цены, а именно: с коэффициентом пересчета — Кп.

Для удобства взяты для расчета примерные цифры. Первоначальная оценка сервера до первого пересчета цены — 50 000 руб. Сумма начисленной амортизации составляет 5000 руб. Балансовая оценка сервера составила 45 000 руб. (50 000 руб. — 5000 руб.).

Первичная уценка. После первого пересмотра цены основное средство было уценено. Получены следующие данные:

cумма уценки первоначальной цены — 20 000 руб.;

cумма уценки амортизации — 2000 руб.;

новая стоимость сервера составила с учетом уценки 30 000 руб. (50 000 — 20 000);

новая накопленная амортизация с учетом уценки — 3000 руб. (5000 — 2000);

балансовая стоимость сервера с учетом уценки — 27 000 руб. (30 000 — 3000).

Последующая дооценка. При последующем пересмотре цены на дату пересчета:

справедливая оценка сервера — 59 400 руб.; Кп = 2,2 = 59 400 руб.: 27 000 руб.;

пересчитанная сумма накопленной амортизации после дооценки — 6600 руб. (3000 руб. × 2,2);

пересчитанная переоцененная стоимость сервера после дооценки — 66 000 руб. (30 000 руб. × 2,2);

разница между уценкой и дооценкой по переоцененной стоимости сервера — 36 000 руб. (66 000 — 30 000);

разница между уценкой и дооценкой по пересчитанной накопленной амортизации — 3600 руб. (6600 — 3000).

На дату последующего пересчета бухгалтер составил проводки по восстановлению предыдущей уценки за счет дооценки:

Дебет счета 01 Кредит 91-1 «Прочие доходы» — 20 000 руб. — дооценена переоцененная стоимость ОС в пределах ее уценки;

Дебет 91-2 «Прочие расходы» Кредит 02 — 2000 руб. — дооценена накопленная амортизация в пределах ее уценки;

Дебет счета 01 Кредит 83 субсчет «Переоценка ОС» — 16 000 руб. (36 000 — 20 000) — увеличена по результатам пересчета цена актива сверх убытка, сформированного при предыдущих снижениях цен;

Дебет счета 83 cубсчет «Переоценка ОС» Кредит счета 02 — 1600 руб. (3600 — 2000) — начислена дооцененная накопленная амортизация актива сверх убытка, сформированного при предыдущих снижениях цен.

Результаты переоценки основных средств

Результаты переоценки отразите на первую отчетную дату после начала действия новой учетной политики (п. 4 ПБУ 21/ 2008 «Изменения оценочных значений», п. 15 ФСБУ 6/2020). Если отчетным периодом выбран календарный год, то на конец года (п. 16 ФСБУ 6/2020).

Если ранее учитывали объекты по первоначальной оценки, а потом перешли на переоцененную, то по всем объектам, кроме инвестиционной недвижимости, отразите суммы:

первичной уценки — на счете 91 «Прочие доходы и расходы»;

первичной дооценки — на счете 83 «Добавочный капитал».

К этим счетам целесообразно открыть субсчет «Переоценка ОС».

По объектам инвестиционной недвижимости установлены особые правила. Такой порядок следует из пунктов 18 и 19 ФСБУ 6/2020 и Инструкции к плану счетов.

При дооценке результаты пересчета инвестиционной недвижимости включаются в прочие доходы, а при уценке — в прочие расходы (п. 21 ФСБУ 6/2020, информационное сообщение Минфина от 03.11.2020 № ИС-учет-29, п. 16 Положение по БУ 9/99, п. 11 Положение по БУ 10/99).

В бухучете будут проводки:

Дебет счета 03 Кредит счета 91-1 «Прочие доходы» — отражена дооценка инвестиционной недвижимости;

Дебет счета 91-2 «Прочие расходы» Кредит счета 03 — признана уценка инвестиционной недвижимости.

Последствия изменения способа оценки основных средств отражаются перспективно, то есть без пересчета данных за предыдущие периоды (п. 22 ФСБУ 6/2020).

Если ранее проводили пересмотр цены, то по объектам, которые не относятся к инвестиционной недвижимости, включите:

сумму дооценки, восстанавливающую суммы уценки активов, ранее признанной как расходы, — в прочие доходы (п. 18 ФСБУ 6/2020);

сумму дооценки сверх накопленной уценки отнесите в добавочный капитал (п. 18 ФСБУ 6/2020);

сумму уценки в пределах накопленной за прошлые периоды дооценки учтите в уменьшение добавочного капитала;

сумму уценки сверх накопленной дооценки включите в прочие расходы в текущем периоде (п. 19 ФСБУ 6/2020).

Для этого можно вести ведомость учета результатов пересчета, в которой отражаются остатки и оборот по этим счетам в разрезе каждого актива. Ведение такой ведомости позволит правильно отражать в бухучете результаты от переоценок основных средств.