Разделы декларации по НДС для экспортеров

Экспортеры заполняют «экспортные» разделы декларации по НДС, исходя из правил, установленных для подтверждения нулевой ставки НДС.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Разделы декларации для учета реализации, облагаемой НДС по ставке 0%

Перечень операций, по которым применяется нулевая ставка НДС, установлен пунктом 1 статьи 164 НК.

Для учета экспорта (и прочей реализации по ставке НДС 0%) в декларации по НДС предусмотрено три специальных раздела — с 4 по 6.

Подтвержденный экспорт

При экспорте товаров применяется ставка НДС 0%, если не позднее 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта организация представит в ИФНС документы, подтверждающие обоснованность применения этой ставки (подп. 1 п. 1 ст. 164, ст. 165 НК).

Если фирма подтвердила экспорт и имеет право на вычеты НДС, то одновременно с подтверждающими документами нужно представить в инспекцию декларацию, состоящую из титульного листа, раздела 1 и раздела 4 (если организация не осуществляла никаких других операций, кроме экспорта).

Если в отчетном квартале появилось право на вычет входного НДС, а нулевая ставка была подтверждена в одном из предыдущих налоговых периодов, то фирма добирает вычеты по ранее подтвержденному экспорту. В этом случае заполняют титульный лист, раздел 1 и раздел 5.

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Электронные реестры

Чтобы подтвердить экспорт товаров, фирме-экспортеру необходимо иметь подтверждающие факт экспорта документы.

С 1 января 2024 года действуют поправки в статью 165 НК, внесенные законом от 19 декабря 2022 г. № 549-ФЗ.

Вместо бумажного контракта и таможенной декларации в ИФНС подают реестр документов в электронной форме, который содержит сведения из декларации и экспортного контракта. Представлять контракт в бумажном виде больше не нужно.

Таким образом, вместе с декларацией по НДС за 2 квартал 2024 года (так же, как и за 1), нужно представить в инспекцию электронные реестры документов, подтверждающие экспорт товаров.

Неподтвержденный экспорт

С 1 января 2024 года закон № 549-ФЗ внес в статью 165 НК поправки, которые изменили порядок определения налоговой базы по неподтвержденному экспорту.

Моментом определения налоговой базы по реализации таких товаров, является последнее число квартала, на который приходится истечение срока, отведенного на сбор подтверждающих документов.

Если по истечении этого срока подтверждающие документы не собраны, то НДС исчисляется по ставке 10% или 20%.

Это значит, что операции по реализации указанных товаров отражаются в налоговой декларации по НДС за тот налоговый период, на который приходится истечение 180-дневного срока.

Таким образом, если 180 дней, отведенных для сбора документов, подтверждающих экспорт, истекли во втором квартале 2024 года, в декларации по НДС за этот период должен быть заполнен раздел 6.

Пени и уточненная декларация отменяются

До 1 января 2024 года базу по НДС при неподтверждении экспорта определяли на дату отгрузки товаров и оформляли в связи с этим уточненную декларацию за период отгрузки, где отражали НДС, исчисленный исходя из общей ставки.

Соответственно, налог в установленные сроки (в периоде отгрузки) оказывался не уплаченным, поэтому начисляли пени по правилам статьи 75 НК.

С 1 января 2024 г. операции по реализации товаров, по которым нулевая ставка не подтверждена по истечении 180 дней, отражаются в налоговой декларации по НДС за тот налоговый период, на который приходится истечение 180-дневного срока и наступает 181 день.

То есть при неподтвержденном экспорте теперь подавать уточненную декларацию за период отгрузки и платить пени за неуплату налога в срок не нужно.