НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки + образцы расчетов

Учет полученных авансов у продавца
Аванс — это полная или частичная предоплата за товар, работы или услуги, которые продавец в будущем поставит покупателю.
В общем случае в день получения аванса продавец обязан определить налоговую базу, которая будет равная поступившей оплате, и начислить НДС (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК).
Порядок действий бухгалтера при поступлении авансов таков:
Шаг 1. Отражение в учете поступления аванса: Дт 51 Кт 62.2.
Шаг 2. Формирование счет-фактуры на аванс с кодом 02 во второй графе. На выставление счет-фактуры у продавца есть пять дней с момента получения предоплаты. Нужно подготовить два экземпляра, один из которых передать покупателю.
Проводка выглядит так: Дт 76.АВ Кт 68.
Шаг 3. Оставшийся у продавца экземпляр счет-фактуры на аванс необходимо зарегистрировать в книге продаж в том периоде, когда поступила предоплата (п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).
Исчисление НДС с авансов
При исчислении НДС с авансов полученных необходимо применять ставки 110/10 или 120/20 в зависимости от предмета поставки (п. 4 ст. 164 НК). Налог считают от базы, равной сумме аванса.
Например, от покупателя поступила 100% предоплата в счет будущей поставки оргтехники в размере 300 000 рублей. Поставщик принимает к учету входящий аванс, выделив НДС 20%, равный 50 000 рублей (300 000 рублей / 120 * 20):
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Операция
51
62.2
300 000
Поступление аванса от покупателя
76.АВ
68
50 000
Начислен НДС
Когда НДС с авансов начислять не требуется
Начислять НДС с авансов от покупателя не требуется, если:
реализуются товары, работы или услуги, не подлежащие налогообложению на основании ст. 149 НК;
реализуются товары, работы или услуги, на которые распространяется ставка НДС 0% (п. 1 ст. 164 НК);
реализуются товары, работы или услуги с длительным производственным циклом (более шести месяцев), что подтверждается сведениями из Минпромторга России (п. 13 ст. 167 НК);
место реализации товаров (работ, услуг) находится за пределами российских границ (ст. 147, 148 НК);
поставщик не является плательщиком НДС или освобожден от уплаты налога в связи с применением специального налогового режима (ст. 145, 145.1, гл. 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 НК).
Отражение авансового НДС в декларации
В декларации по НДС поступивший от покупателя аванс отражают в строке 070 раздела 3, а именно:
сумму предоплаты записывают в графу 3;
НДС — в графу 5.
После того как продавец выставил покупателю счет-фактуру на аванс, события могут развиваться по-разному:
реализация состоялась;
продавец вернул аванс покупателю;
поставщик изменил систему налогообложения.
Поэтому и отражать авансовый НДС в декларации нужно по-разному.
НДС с полученных авансов после отгрузки товаров
Когда продавец отгрузил товары покупателю, он обязан:
начислить НДС на сумму реализации: Дт 90 Кт 68;
в течение пяти дней сформировать счет-фактуру по отгруженным товарам с кодом вида операции 01 и зарегистрировать ее в книге продаж.
А чтобы не произошло задвоение:
ранее начисленный при получении аванса НДС необходимо принять к вычету (п. 8 ст. 171, п. 1, 6 ст. 172 НК): Дт 68 Кт 62 (76);
внести в книгу покупок авансовый счет-фактуру для отражения вычета по НДС с аванса, указав код вида операции — 22.
Важно: принять к вычету НДС с аванса можно только в сумме, не превышающей сумму отгрузки, и не ранее даты отгрузки.
Если получение аванса и отгрузка товара произошли в одном налоговом периоде, то в разделе 3 декларации по НДС налог будет отражен так:
в строке 010 — налог с суммы реализации;
в строке 070 — налог с суммы аванса;
в строке 170 — сумма вычета.
А в строке 200 будет сформирована сумма НДС к уплате:
Если же аванс и реализация произошли в разных налоговых периодах, то сумма НДС с аванса (строка 070 раздела 3) войдет в сумму налога к уплате в декларации за тот квартал, в котором от покупателя поступила предоплата:
А НДС с суммы реализации (строка 010 раздела 3) и принятый к вычету (строка 170 раздела 3) — в квартале, когда продавец отгрузил товары. Таким образом НДС к уплате по сделке в квартале реализации равен нулю, так как он был перечислен в бюджет по итогам квартала, в котором от покупателя поступил аванс:
Вне зависимости от даты поступления аванса в декларации по НДС принятый к вычету налог попадает в графу 3 строки 170 раздела 3 в том налоговом периоде, в котором произошла реализация товара.
Поставщик вернул аванс покупателю
Если аванс, полученный от покупателя, возвращен и реализация не состоялась, продавцу необходимо:
начисленный в момент получения аванса НДС принять к вычету: Дт 68 Кт 62 (76);
авансовый счет-фактуру зарегистрировать в книге покупок с пометкой «Возврат аванса» и с указанием реквизитов платежного поручения, которым сумма предоплаты была возвращена контрагенту;
заполнить строку 120 раздела 3 декларации по НДС.
Поставщик после получения аванса перешел с ОСНО на УСН или наоборот
Если в промежуток времени между поступлением аванса и отгрузкой поставщик сменил систему налогообложения, то порядок учета НДС выглядит так:
Переход с ОСНО на УСН
Переход с УСН на ОСНО
Авансы, полученные от покупателей
Авансовый НДС принять к вычету нельзя
Полученный аванс к вычету не предъявляется
Реализация
НДС начислять не нужно
НДС необходимо начислить на всю сумму реализации
Учет НДС с аванса у покупателя
Покупатель вправе принять к вычету НДС на основании входящего счета-фактуры на аванс (п. 12 ст. 171 НК), который необходимо зарегистрировать в книге покупок. При этом условие авансирования должно быть предусмотрено договором. В учете покупателя принятие к вычету авансового НДС отражается проводкой Дт 68 Кт 76, а в декларации — в строке 130 раздела 3.
Однако, когда от продавца поступит счет-фактура, сформированный по факту отгрузки, авансовый НДС необходимо восстановить (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК): Дт 76 Кт 68. А счет-фактуру на аванс отразить в книге продаж.
И только после этого покупатель вправе принять к вычету НДС с суммы поставки.
Восстановлению подлежит и авансовый налог, если покупатель принял к его вычету, но отгрузка не состоялась, и аванс был возвращен.
В декларации для отражения восстановленного покупателем НДС предусмотрена строка 090 раздела 3. Сделать это необходимо в периоде, когда:
продавец поставил товары;
изменились условия договора и, как следствие, сумма поставки, или продавец вовсе вернул аванс.
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