НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки + образцы расчетов

Аванс — это полная или частичная предоплата за товар, работы или услуги, которые продавец в будущем поставит покупателю.

В общем случае в день получения аванса продавец обязан определить налоговую базу, которая будет равная поступившей оплате, и начислить НДС ( подп. 2 п. 1 ст. 167 НК ).

Порядок действий бухгалтера при поступлении авансов таков:

Шаг 1. Отражение в учете поступления аванса: Дт 51 Кт 62.2.

Шаг 2. Формирование счет-фактуры на аванс с кодом 02 во второй графе. На выставление счет-фактуры у продавца есть пять дней с момента получения предоплаты. Нужно подготовить два экземпляра, один из которых передать покупателю.

Проводка выглядит так: Дт 76.АВ Кт 68.

Шаг 3. Оставшийся у продавца экземпляр счет-фактуры на аванс необходимо зарегистрировать в книге продаж в том периоде, когда поступила предоплата (п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Исчисление НДС с авансов

При исчислении НДС с авансов полученных необходимо применять ставки 110/10 или 120/20 в зависимости от предмета поставки (п. 4 ст. 164 НК). Налог считают от базы, равной сумме аванса.

Например, от покупателя поступила 100% предоплата в счет будущей поставки оргтехники в размере 300 000 рублей. Поставщик принимает к учету входящий аванс, выделив НДС 20%, равный 50 000 рублей (300 000 рублей / 120 * 20):

Дебет Кредит Сумма, руб. Операция 51 62.2 300 000 Поступление аванса от покупателя 76.АВ 68 50 000 Начислен НДС