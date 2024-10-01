Маржа и себестоимость: как грамотная смета дает оптимизацию этим показателям

Грамотно составленная смета может играть значительную роль в оптимизации соотношения маржи и себестоимости за счет множества ключевых факторов.

Рассказывает Екатерина Лощенова, руководитель компании по разработке сметной документации «СметСтройПроект».

Сметная стоимость простыми словами — это сумма денежных средств, необходимых для строительства, ремонта, реконструкции объектов согласно проекту и техническому заданию.

Сметная стоимость складывается из прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли.

Прямые затраты — это расходы, относящиеся непосредственно к конкретному объекту: заработная плата рабочих и строителей, эксплуатация машин и механизмов, строительные материалы.

Накладные расходы — это затраты, которые напрямую нельзя отнести к конкретному объекту, но они необходимы для выполнения проекта: зарплаты управленческого персонала, расходы на офисные нужды, коммунальные услуги, амортизационные отчисления, страхование, налоги и сборы, обучение персонала, маркетинг, реклама и многое другое.

Прямые затраты и накладные расходы и образуют себестоимость строительной продукции.

Сметная прибыль — это и есть маржа или вознаграждение подрядчика, а предназначено оно для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников, модернизацию оборудования, затраты, связанные с пополнением оборотных денежных средств, налог на прибыль организаций.

В реальности не всегда стоимость государственной сметы отражает фактическое состояние строительного рынка. Грамотно составленная смета поможет сохранить прибыльность строительного проекта.

Точность составленной сметы позволяет избежать неожиданных потерь. Ведь если сметчик упустит из вида часть объемов или видов работ, траты на проект окажутся гораздо больше изначально запланированных.

Знание технологии строительного производства крайне важно для разработки маржинальной сметы. Часть работ может быть дословно не отражена в проектной документации, но для получения качественного продукта на выходе их производство необходимо. Так, невозможно обшить потолок гипсокартоном без устройства каркаса, и проложить кабель в траншее без устройства подготовки тоже не получится.

Кроме того, при составлении сметы важно изучить условия производства работ, что может позволить применить повышающие коэффициенты на стесненные условия. Например, наличие действующего технологического оборудования повысит заработную плату на 15%, а соответственно и производные от нее накладные расходы и сметную прибыль.

Для повышения стоимости сметы в помощь также приходят знания технических частей сборников сметных норм, где отражены коэффициенты, учитывающие технологические особенности производства отдельных видов работ. Например, учет коэффициента на нанесение лакокрасочных материалов ручным способом позволяет повысить заработную плату на 10%. Там же отражены нормы расхода материальных ресурсов. Допустим, надбавка на метраж кабеля составляет 2% — это отход на обрезки и разделку — в разрезе крупного объекта дает достаточный прирост итоговой суммы.

Часто в помощь приходят письма и разъяснения Минстроя и Главгосэкспертизы, в которых объясняется порядок применения норм и расценок. Для проверяющих органов мнение этих структур играет важную роль в принятии решения по тому или иному вопросу применения сметных норм.

Эти и другие знания и умения приходят к сметчику через многолетний опыт. Для составления сметы, позволяющей получить достойное вознаграждение подрядчику за проделанные работы, специалист анализирует, ищет возможные виды вспомогательных работ, использует повышающие коэффициенты из техчастей и писем.

Важно, чтобы все это было доказуемо и соответствовало законодательству и всевозможные проверки в дальнейшем были пройдены.

Работа сметчика — это не просто механическая работа с цифрами, как думают многие. Опытный сметчик знает составы работ в расценках, что позволяет ему выбрать и обосновать наиболее подходящую, знает, что спросить у заказчика, какие данные уточнить, чтобы сделать точный и обоснованный расчет. В этом и заключается его профессионализм.

Хочется дополнить информацию тем, что сметные нормы разработаны на основе принципа усреднения, который прослеживается в расчетах каждого элемента затрат: усредненная стоимость материальных ресурсов — в зависимости от количества поставщиков и доли каждого в общем объеме поставки, усредненная норма расхода материалов и соответствующие ей человеко-часы для их освоения, усредненная технология производства работ, где учтены усредненные машины и механизмы, и не факт, что именно они будут задействованы при производстве работ. Цена на них соответственно тоже усредненная.

Аналогичная ситуация происходит и с определением размера и стоимости трудозатрат, ведь уровень производительности и квалификации рабочих зачастую расходится даже при наличии одинакового разряда.

При взаиморасчетах за выполненные работы по объектам с государственным финансированием подрядчик не предъявляет свои фактические затраты заказчику, а принимает их на себя. Бывает и такое, что фактические затраты значительно не сходятся со сметными, и тут снова срабатывает принцип усреднения — по одним объектам подрядчик имеет перерасход, а по другим — экономию.

Так какие же меры помогут сохранить маржинальность сметы и не уйти в минус подрядчику? Рассмотрим основные из них:

Оптимизация затрат на материалы: закупка материалов оптом или у более оптимальных по стоимости поставщиков, использование альтернативных, более доступных материалов, не уступающих по качеству и техническим характеристикам; Эффективное управление трудозатратами: повышение производительности труда путем обучения работников, внедрения новых технологий, оптимизация графиков работы с целью минимизации простоев. Снижение накладных расходов: уменьшение административных затрат, сокращение ненужных расходов, грамотное планирование логистики для снижения транспортных расходов. Эффективное управление проектом в целом: снижение рисков и неучтенных затрат, что поможет сохранить маржу на высоком уровне, контроль за выполнением работ в срок и без перерасходов материальных ресурсов

Таким образом, грамотная смета является важным инструментом для управления финансами строительной организации и повышения прибыльности проекта.