Как изменятся ставки по вкладам с 1 октября

С прошлого года Центробанк начал ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), в результате чего ключевая ставка с уровня 8,5% в августе 2023 года к сентябрю 2024 выросла до 19%. До конца года осталось еще два заседания ЦБ — 25 октября и 20 декабря.

В комментарии к сентябрьскому заседанию Банк России указал, что рост кредитования и инфляционное давление в стране остаются высокими, поэтому необходимо дополнительное ужесточение ДКП. «Мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки», — заявила по итогам заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Из этого следует, что снижение ключевой ставки в этом году крайне маловероятно, а ее рост до 20% и даже более — возможен.

Какова вероятность повышения «ключа» именно в октябре, что будет со ставками по вкладам в середине осени — спросили экспертов.

Что происходит со ставками по вкладам сейчас

Рост ключевой ставки традиционно ведет к увеличению доходности по банковским сберегательным продуктам — вкладам и накопительным счетам.

Однако ожидание роста «ключа» и его фактическое повышение сопровождают политику банков с начала лета. В результате этого многие кредитные организации ощутимо повысили доходность своих продуктов еще несколько месяцев назад. В преддверии сентябрьского заседания ЦБ некоторые банки увеличил ставки по вкладам еще, но не столь ощутимо.

Согласно данным ЦБ, максимальная процентная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков продолжает расти. Для сравнения:

в конце мая она составляла 15,163%;

в конце июня — 16,088%;

в конце июля — 17,11%;

в конце августа — 17,488%;

в середине сентября — 17,986%.

При этом если оценить конкретные предложения банков, нередко встречаются ставки по вкладам выше 20%. Такие вклады есть, например, у банков Уралсиб, МКБ, ВТБ, Газпромбанка и т. д.

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Вырастут ли ключевая ставка и доходность вкладов в октябре

По словам главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, сейчас сохраняется риск того, что ЦБ повысит ключевую ставку в октябре до 20% годовых. При этом банки еще перед сентябрьским заседанием закладывали возможность подъема «ключа» до этого уровня, что отразилось в их процентной политике, говорит он.

Что касается уровня доходности вкладов, сценарий повышения ключевой ставки до 20% частично уже учтен в условиях по депозитам, отмечает Зварич.

В случае фактического подъема регулятором ставки до 20% проценты по вкладам вырастут умеренно — на 0,3–0,6 процентного пункта, считает эксперт. Если же появятся риски роста «ключа» выше 20%, банки могут существенно улучшить условия по вкладам, подняв ставки на 1–1,5 п. п.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец полагает, что ЦБ может сохранить ставку на октябрьском заседании, однако не исключено и ее повышение до 20–21%. Решение в октябре будет зависеть от коротких данных по инфляции, кредитам, экономики и ожиданий населения, которые только предстоит узнать, отмечает эксперт.

Как объясняет Донец, максимальные ставки по депозитам уже повысились и идут на опережение относительно ключевой. Однако они меняются неравномерно: где-то наибольшие ставки предлагаются по коротким вкладам, где-то — по более длинным (даже свыше года).

Для того чтобы средние ставки по всем продуктам и банкам подтянулись, требуется время. Пока в этих средних еще не до конца отыграно даже сентябрьское повышение ключевой ставки до 19%, отмечает экономист.

По словам Донец, сейчас настроения банков становятся более осторожными на фоне как жесткой ДКП, так и ужесточения макропруденциальных мер. Среда для бизнеса становится сложнее, говорит эксперт, поэтому банки предпочитают избегать избыточного оптимизма и закладывать риски дальнейшего ужесточения ДКП.

К тому же среди банков очень высока конкуренция за клиента на рынке, где большинство пользователей уже обслуживаются сразу в нескольких банках и легко перетекают из одного в другой. Это поддерживает опережающее повышение депозитных ставок — с их помощью банки борются не за пассивы (здесь нет дефицита), а именно за лояльного клиента, уточнила эксперт.

Заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин в комментарии Банки.ру также отметил, что вероятность повышения ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ до 20–21% остается высокой. Если регулятор пойдет на такой шаг, то последует очередной виток роста ставок по сберегательным продуктам, сказал Охорзин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич прогнозирует повышение «ключа» в октябре до 20%, и того же, по его словам, ожидают участники банковского рынка.

По его прогнозу, на фоне первых признаков торможения годовой инфляции, замедления потребительского кредитования и умеренных параметров бюджета на 2025 год ключевая ставка на уровне 20% может оказаться максимумом в текущем цикле ужесточения ДКП.

При этом аналитик считает, что рост доходности по вкладам, скорее всего, будет незначительным, так как уже сейчас на банковском рынке есть депозиты по ставке 19–20% на 6–12 месяцев. Это уже с опережением отражает повышение ключевой ставки до 20%, заключил он.

Советы для тех, кто планирует открыть депозит

Как отметил Богдан Зварич, если вкладчик ожидает более высоких ставок по депозитам, сейчас можно разместить средства на накопительном счете (в первые месяцы по ним банки готовы предлагать повышенные ставки) либо на краткосрочном вкладе. Это позволит в дальнейшем (в случае существенного улучшения условий по депозитам) открыть новый вклад на более интересных условиях.

Грицкевич считает, что депозиты на 6–12 месяцев по ставке 19–20% можно открывать уже сейчас. Наиболее оптимальной стратегией, на его взгляд, будет диверсификация: часть средств оставить на накопительном счете и открыть вклад уже после октябрьского заседания ЦБ.

К долгосрочным же вкладам на 2–3 года стоит относиться более осторожно, указал аналитик. Во-первых, необходимо быть уверенным, что эти средства вам не понадобятся на таком длинном временном горизонте (при досрочном закрытии накопленные проценты теряются). Во-вторых, простая ставка с выплатой в конце срока вклада может оказаться менее интересной в сравнении с ежегодной пролонгацией депозита. Так, ставка 20% по трехлетнему вкладу с выплатой в конце года соответствует ставке 17% при ежегодной выплате процентов, уточнил Грицкевич.