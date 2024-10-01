Четыре альтернативы завещанию, которые могут стать гораздо лучшим выбором

Завещание — далеко не единственный способ передать наследство своим родственникам. Следует учитывать, что главными минусами завещания являются:

риск его отмены судом (т. к. после смерти завещателя бывает сложно доказать, что он был в полном здравии, дабы понимать свои действия),

и незащищенность от обязательных наследников (закон наделяет нетрудоспособных членов семьи завещателя правом получить свою долю, даже если он завещал все другим).

Эти минусы могут нивелировать другие варианты, которые можно использовать в качестве альтернативы завещанию.

1. Наследственный договор

Такой договор может заключить будущий наследодатель со своими будущими же наследниками, определив порядок перехода имущества после своей смерти. Также допускается возложить на наследников обязанности (совершить какие-то действия имущественного и неимущественного характера — в т.ч. содержать наследодателя при жизни).

Плюсы наследственного договора:

можно предусмотреть различные варианты перехода наследства в зависимости от определенных обстоятельств (о которых заранее неизвестно — наступят они или нет);

меньше вероятность отменить такой договор из-за неспособности наследодателя понимать значение своих действий (т. к. он подписывает договор в присутствии наследников и нотариуса, под видеозапись);

наследодатель остается собственником имущества до конца своих дней и может отменить договор в любое время (ст. 1140.1 ГК).

Минусы:

наследственный договор не защищает от обязательных наследников.

2. Дарение

Дорогостоящее имущество можно передать своим потенциальным наследникам сразу, при жизни — заключив договор дарения (ст. 572 ГК).

Плюсы дарения:

низкая вероятность отмены в дальнейшем (если после смерти дарителя произойдет спор между наследниками), т. к. сделка заключается в присутствии одаряемого, не запрещаются свидетели и видеозапись;

претензии от обязательных наследников исключаются, т. к. не применяются правила наследования.

Минусы дарения:

гражданин перестает быть собственником своего имущества сразу же после заключения договора. А дарение с условием, что имущество перейдет после смерти дарителя, закон запрещает;

отменить договор впоследствии крайне сложно.

3. Брачный договор

Это соглашение могут заключить только супруги, оно позволяет изменить режим их собственности — как совместной, так и личной (ст. 40 СК). Например: муж передает жене в личную собственность свою добрачную квартиру, избегая тем самым претензий от его возможных обязательных наследников от предыдущего брака.

Плюсы брачного договора:

в отличие от дарения, он позволяет разделить совместную собственность супругов;

действие договора сохраняется после расторжения брака;

он позволяет защититься от обязательных наследников, заранее перераспределив имущество.

Минусы брачного договор:

его практически невозможно отменить.

4. Договор ренты

Собственник недвижимости может заключить со своим потенциальным наследником договор пожизненного содержания с иждивением. Это вид договора ренты, согласно которому взамен на имущество гражданин обязуется осуществлять уход за получателем ренты и обеспечивать его всем необходимым до самой смерти (ст. 601 ГК).

Плюсы такого договора:

наследодатель обеспечивается пожизненным уходом,

такой договор позволяет защититься от обязательных наследников.

Минусы ренты: