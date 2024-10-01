С чего начать ремонт в квартире: пошаговая инструкция

Перед началом ремонта часто встает вопрос: нужно ли просто освежить интерьер или готовы к кардинальным изменениям?

На первый взгляд все просто: «Давайте поменяем обои!» Но, как только вы начинаете, выясняется, что стены кривые, полы нуждаются в замене, а под ними и стяжка уже не в лучшем состоянии. Вот так из легкого косметического обновления дело может перейти в полноценный капремонт.

Чтобы на этой стадии понять, с чего начать ремонт квартиры, нужно определить тип преобразований: капитальные или косметические работы.

Чем они отличаются:

В косметическом ремонте дело касается обновления: меняем покрытия полов, ремонтируем сантехнику, обновляем стены с помощью новых обоев или свежей краски, чиним плитку в ванной или кухне. Такие работы обычно занимают от двух недель до двух месяцев.

Капитальный ремонт — это глубокое преобразование квартиры. Здесь идет перепланировка со сносом старых и возведением новых стен, полная замена полов и стяжки, обновление электрики и трубопроводов, монтаж системы отопления. Этот процесс требует значительных временных и финансовых вложений, но и результаты будут кардинально другими.

Как определить тип ремонта для вашей квартиры:

Состояние жилплощади. Если у вас старый фонд, скорее всего, потребуется капитальный ремонт: замена коммуникаций, выравнивание поверхностей, монтаж новых оконных и дверных конструкций. В новых квартирах с базовой отделкой (white box) может хватить и косметического обновления. Стоимость ремонта. Заранее спланируйте расходы. Например, используйте онлайн-калькулятор на сайте подрядчика, чтобы оценить стоимость ремонта и распределить бюджет по этапам. Задачи ремонта. Капитальный ремонт выгоднее в долгосрочной перспективе: лучше сделать один раз масштабные преобразования на 10–15 лет, чем несколько косметических ремонтов за тот же период.

«Обязательный осмотр жилплощади – это первое, с чего начинают ремонт квартиры. Определите, что нужно заменить, а что можно оставить как есть. Четкое понимание объема предстоящих работ поможет избежать лишних затрат времени и денег. Не планировать — значит готовиться к перерасходам».