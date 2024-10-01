С чего начать ремонт в квартире: пошаговая инструкция

Задумали ремонт в квартире, но не знаете, с чего начать
В этой пошаговой инструкции раскроем все нюансы ремонта в квартире. С чего начать ремонт в квартире, как рассчитать бюджет и сроки, в какой последовательности выполнять работы, на чем можно экономить при ремонте и другие важные моменты.
Это руководство поможет избежать 90% ошибок и переделок в ремонте квартиры, читайте до конца!
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Косметический или капитальный ремонт: чем отличаются и что выбрать
Перед началом ремонта часто встает вопрос: нужно ли просто освежить интерьер или готовы к кардинальным изменениям?
На первый взгляд все просто: «Давайте поменяем обои!» Но, как только вы начинаете, выясняется, что стены кривые, полы нуждаются в замене, а под ними и стяжка уже не в лучшем состоянии. Вот так из легкого косметического обновления дело может перейти в полноценный капремонт.
Чтобы на этой стадии понять, с чего начать ремонт квартиры, нужно определить тип преобразований: капитальные или косметические работы.
Чем они отличаются:
В косметическом ремонте дело касается обновления: меняем покрытия полов, ремонтируем сантехнику, обновляем стены с помощью новых обоев или свежей краски, чиним плитку в ванной или кухне. Такие работы обычно занимают от двух недель до двух месяцев.
Капитальный ремонт — это глубокое преобразование квартиры. Здесь идет перепланировка со сносом старых и возведением новых стен, полная замена полов и стяжки, обновление электрики и трубопроводов, монтаж системы отопления. Этот процесс требует значительных временных и финансовых вложений, но и результаты будут кардинально другими.
Как определить тип ремонта для вашей квартиры:
Состояние жилплощади. Если у вас старый фонд, скорее всего, потребуется капитальный ремонт: замена коммуникаций, выравнивание поверхностей, монтаж новых оконных и дверных конструкций. В новых квартирах с базовой отделкой (white box) может хватить и косметического обновления.
Стоимость ремонта. Заранее спланируйте расходы. Например, используйте онлайн-калькулятор на сайте подрядчика, чтобы оценить стоимость ремонта и распределить бюджет по этапам.
Задачи ремонта. Капитальный ремонт выгоднее в долгосрочной перспективе: лучше сделать один раз масштабные преобразования на 10–15 лет, чем несколько косметических ремонтов за тот же период.
«Обязательный осмотр жилплощади – это первое, с чего начинают ремонт квартиры. Определите, что нужно заменить, а что можно оставить как есть. Четкое понимание объема предстоящих работ поможет избежать лишних затрат времени и денег. Не планировать — значит готовиться к перерасходам».
Узнать стоимость своего ремонта можно в этом онлайн-калькуляторе. Это бесплатно и быстро.
Этапы ремонта: как подготовить квартиру к ремонту
Планирование ремонтных работ в квартире часто порождает множество вопросов: с чего начать, как защитить мебель и покрытия от повреждений, куда девать строительный мусор? Правильная подготовка может значительно упростить процесс и помочь избежать многих проблем.
Основные шаги:
Разработайте дизайн-проект ремонта, чтобы четко представлять, что именно вы хотите изменить.
Определите очередность работ. Начните с тех помещений, где требуется наиболее сложный и грязный ремонт.
Составьте смету, чтобы понимать общую стоимость предстоящих работ.
Освободите пространство для удобства выполнения работ.
Защитите полы и дверные/оконные проемы от повреждений.
Проверьте стены на наличие дефектов перед началом штукатурных или покрасочных работ.
Защитите выключатели и розетки, чтобы предотвратить попадание строительной пыли.
Защитите окна и подоконники, чтобы избежать их случайного повреждения.
Обеспечьте защиту комнат от строительной пыли и грязи.
Проверьте систему вентиляции и убедитесь в ее исправности перед началом работ.
Подготовьте пространство для хранения строительных материалов.
Запланируйте поэтапные поставки стройматериалов, чтобы не перегружать рабочее пространство.
Подготовьтесь к ремонту инженерных сетей, если это необходимо.
Обеспечьте удобный доступ мастеров к месту проведения работ.
Организуйте поэтапный вынос/вывоз строительного мусора для поддержания чистоты и порядка.
Зачем нужен дизайн-проект при ремонте квартиры
Владельцы иногда видят в нем излишество, но на самом деле проект:
Это подробный пакет технической документации, описывающий каждый шаг ремонта — от планировки и отделки поверхностей до установки инженерных сетей и меблировки.
Комплект визуализаций интерьера, который позволяет заранее увидеть, как будет выглядеть квартиры после завершения работ: от освещения до расстановки мебели.
Основная документация для подготовки сметы. Стоимость дизайн-проекта зависит от множества факторов — площади, планировки, индивидуальных требований заказчика и технических условий. Проект позволяет точно спланировать бюджет на все этапы ремонта, включая материалы и оплату труда мастеров.
Цена дизайн-проекта квартиры формируется индивидуально, в зависимости от объема и деталей проекта.
Основные варианты, которые предлагают дизайнерские компании:
Эскизный дизайн-проект — здесь вы получите планировочные решения и идеи для расстановки мебели и техники.
Типовой проект — базовый уровень с необходимыми схемами и чертежами, включая планы электромонтажа.
Комплексный дизайн-проект — наиболее полный пакет, охватывающий все аспекты дизайна, от планировки до 3D-визуализации и подбора материалов и мебели.
Хотите узнать, сколько будет стоить дизайн-проект вашей квартиры? Используйте этот онлайн-калькулятор. Просто введите необходимые параметры, и вы моментально получите ориентировочную смету.
«Примерные цены на разработку комплексного дизайн-проекта в Москве начинаются с 5000 руб./кв. м, включая все необходимые планы, чертежи и визуализации. Разработка технологического дизайн-проекта, охватывающего все от планировки до проекта кухонной зоны, включая электромонтаж, отопление, сантехнику и вентиляцию стоит от 3000 руб./кв. м».
С чего начать планировку квартиры
Если вы решили самостоятельно спланировать ремонт квартиры, приведем пошаговую инструкцию: с чего начать и как это сделать правильно.
Планировка:
Начните с того, что распечатайте несколько копий плана квартиры.
Используйте одну из копий, чтобы карандашом нарисовать расстановку мебели, обязательно указывая размеры и местоположение каждого предмета.
Электрика и освещение:
На второй копии плана отметьте места для установки розеток и выключателей. Если есть проблемы с выбором места для кухонных выключателей, стоит обратиться за советом в специализированный салон.
Зафиксируйте, где будут находиться все приборы освещения и источники света, как они будут связаны с выключателями, чтобы электрику было проще планировать монтаж.
Отделочные материалы:
На еще одной копии плана обозначьте площадь стен, полов и потолков, и выберите подходящее покрытие для каждого помещения.
Подготовьте коллекцию референсов интерьеров, которые вам нравятся, выберите цветовую гамму и покрытия для полов, стен, определитесь с общим стилем отделки интерьера.
Как выбрать бригаду для ремонта квартиры
Обычно при планировании ремонта квартиры рассматривают два варианта:
Найм мастеров-частников:
Привлекает начальной низкой ценой. Однако итоговая цена может оказаться в 2–3 раза выше.
Нужно самому искать и договариваться с мастерами, что непросто и долго по времени.
Отсутствие юридических гарантий, мастера-частники часто работают без договора.
Ремонт через компанию:
Предлагают ремонт «под ключ» и скидки на комплексные работы.
Предоставляют официальные гарантии качества, соблюдения сроков.
На каждый вид работ есть свои компетентные исполнители.
Комплектация ремонта строительно-отделочными материалами по оптовым скидкам (15–25%).
Сделать ремонт самостоятельно может показаться самым экономным решением на первый взгляд. Часть работ, действительно, можно сделать без помощи подрядчика. Например, удалить обои со стен. Более сложные работы потребуют навыков и профессионального оборудования, больших затрат времени. Помимо этого, высок риск ошибок и лишних затрат денег на переделки.
«Заказывая ремонт в проверенной компании, вы страхуете свой бюджет. Что вы получаете? Официальный договор, квалифицированные бригады, скидки на материалы до 25%, а также гарантии по срокам и качеству работ. Выбирайте подрядчиков с опытом от 5 лет, более 100 выполненных проектов и положительными отзывами на независимых площадках. Плюсом будет наличие в топ-5 рейтингов ремонтных компаний».
Какой бюджет на ремонт квартиры закладывать
Что дает детализированная и фиксированная смета:
Планирование бюджета: помогает точно определить, сколько денег уйдет на материалы.
Согласование цен: фиксирует стоимость работ, чтобы все было ясно и без сюрпризов.
Юридическая поддержка: может пригодиться как доказательство в спорных ситуациях.
Контроль хода работ: позволяет видеть, на каком этапе ремонт и не переплачивать.
Точный расчет сметы начинается с детальных замеров пространства, чтобы правильно оценить нужное количество материалов и оборудования.
Например, в DOMEO такие расценки на ремонтные работы:
К этой сумме нужно прибавить стоимость строительно-отделочных материалов. В среднем по Москве цены на черновую + чистовую отделку начинаются от 15 тысяч рублей за кв. метр.
«Тщательно просчитывайте смету заранее. Это даст вам полный контроль над финансами, позволит с умом выбирать материалы и планировать покупки. Можете воспользоваться онлайн-калькуляторами на сайтах ремонтных компаний для точного расчета стоимости ремонта. Помните, настоящая экономия — это не о том, чтобы выбрать самое дешевое, а о том, как грамотно распределить бюджет».
Как рассчитать смету и бюджет на ремонт квартиры самостоятельно
Рассчитывая бюджет на ремонт квартиры, нужно учитывать несколько ключевых аспектов:
Черновые материалы. Это включает в себя все, что необходимо для подготовки поверхностей — от штукатурки до грунтовки.
Чистовые материалы. Сюда относится чистовая отделка, которая будет видна после окончания работ – плитка, краска, панели, обои.
Оплата труда мастеров. В этот пункт входит оплата работы специалистов – электриков, отделочников, сантехников.
Мебель и аксессуары. Стоимость мебели, бытовой техники и освещения также должна быть учтена, она зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
Кто что закупает? Обычно заказчик выбирает и приобретает чистовые материалы, мебель и технику, что позволяет лучше контролировать бюджет. Прораб обычно отвечает за закупку и доставку черновых и расходных материалов.
Совет эксперта: обязательно обсудите с прорабом вопросы поставок и распределите обязанности до начала работ. Это поможет избежать недоразумений и задержек в ходе ремонта.
Сколько времени необходимо на ремонт
Факторы, влияющие на продолжительность ремонта:
Состояние квартиры в новостройке или во вторичном фонде;
Размеры и количество комнат: площадь квартиры напрямую влияет на объем и продолжительность работ;
Сложность задач: от технологических особенностей, как усадка здания, до времени высыхания материалов;
Организационные моменты: время, необходимое для утверждения дизайн-проекта и документов на перепланировку.
«В Domeo для оптимизации ремонтных работ и сокращения сроков используются современные технологии. Например, механизированное нанесение штукатурки и стяжки значительно ускоряет черновые этапы и улучшает качество отделки. Это позволяет делать все быстро и на высоком уровне».
Этапы ремонта квартиры в новостройке
Приступая к ремонту в новостройке, важно понимать, что процесс зависит от типа отделки: черновой, предчистовой или ремонт от застройщика. Подробно рассмотрим этапы капитального ремонта на примере квартиры с черновой отделкой.
Черновые работы
Перепланировка. Демонтируем ненужные перегородки (при наличии) и строим новые, следуя дизайн-проекту.
Электропроводка. Штробим каналы в стенах для проводки, делаем разводку от электрощитка к коробке и далее к розеткам, выключателям.
Окна и двери. Если нужно, то меняем ПВХ-окна и входную дверь.
Инженерные сети. Монтируем системы для подключения сантехники и, при необходимости, меняем батареи отопления.
Подготовка поверхностей. Монтируем черновую стяжку на пол, готовим стены и потолок к чистовой отделке.
Черновые работы – это то, с чего нужно начать ремонт квартиры в новостройке, но… главное – не экономить на этом виде отделки. Здесь работает простое правило: то, что потом сложно или дорого заменить/исправить, делается максимально качественно!
Чистовая отделка
Подготовка поверхностей. Выполняем предчистовую отделку стен и пола.
Отделочные работы. Окрашиваем стены, клеим обои, укладываем напольные покрытия и монтируем потолки.
Монтаж интерьерных деталей. Устанавливаем межкомнатные двери, кондиционеры, розетки, выключатели и светильники.
Финишные штрихи. Собираем мебель и размещаем элементы интерьера.
Финальная уборка. Очищаем квартиру от строительного мусора после завершения всех работ.
На последнем этапе осуществляется контроль качества выполненных работ с участием прораба и заказчика. Любые обнаруженные недочеты исправляются. Затем подписывается акт о приемке квартиры.
Этапы ремонта квартиры во вторичке
С чего начать ремонт квартиры на вторичном рынке? Начните с четко разработанного дизайн-проекта.
Рассмотрим ключевые этапы: с чего начать и чем закончить ремонта квартиры-вторички
Подготовка квартиры к ремонту. Снимите межкомнатные двери и демонтируйте перегородки, если планируется изменение планировки. Удалите старые отделочные материалы с полов, стен и потолков.
Монтаж новых перегородок. В случае перепланировки, например, для создания просторной кухни-гостиной, установите новые перегородки.
Замена инженерных сетей. Обновите электрическую проводку и сантехнические системы, особенно если в квартире старая алюминиевая проводка.
Выравнивание стен. Подготовьте стены для чистовой отделки, используя гипсокартон или другие материалы.
Монтаж стяжки пола. Обновите основание пола и гидроизоляцию в мокрых зонах.
Отделка потолков. Выровняйте или установите натяжные и гипсокартонные конструкции.
Укладка плитки. Отделайте плиткой кухню, ванную и прихожую.
Отделка ванной комнаты и санузла. Выполните гидроизоляцию и установите необходимую сантехнику и лицевые покрытия.
Отделка стен. Нанесите финишные покрытия: краска, обои или декоративная штукатурка.
Монтаж финишного покрытия на пол. Выберите и уложите покрытие пола: линолеум, ламинат или паркет.
«Следуйте золотому правилу ремонта: начинайте с демонтажа и двигайтесь к чистовой отделке. Чтобы узнать стоимость работ, рассчитайте три варианта сметы бесплатно — просто перейдите по ссылке».
На что не нужно жалеть денег при ремонте квартиры
При ремонте квартиры важно понимать, где экономия недопустима:
1. Черновые и базовые материалы.
Не стоит экономить на материалах, которые служат основой всего ремонта, таких как штукатурка, грунтовка и краска. Использование качественных материалов среднего ценового сегмента хоть и кажется дороже, но в итоге выходит экономичнее за счет меньшего расхода и более долгого срока службы.
2. Окна и коммуникации.
Элементы, такие как окна и системы коммуникаций (электрика, сантехника, отопление), требуют внимания к качеству. Плохое качество этих компонентов может привести к дорогостоящим проблемам в будущем.
3. Работа специалистов.
Важно нанимать профессиональных исполнителей. Профессиональная бригада или прораб с договором выполнят ремонтные работы на высоком уровне. Хорошо также обратиться по рекомендациям знакомых, которые уже использовали услуги конкретных специалистов.
4. Услуги дизайнера.
Найм квалифицированного дизайнера сначала может показаться лишней тратой, но это инвестиция в будущее. Грамотно составленный дизайн-проект и смета помогут избежать лишних расходов и добиться желаемого результата в рамках установленного бюджета.
15 важных моментов при ремонте квартиры
При планировании ремонта квартиры важно уделить внимание нескольким ключевым аспектам:
Дизайн интерьера. Выбор дизайна должен сочетать в себе красоту и практичность.
Дизайн-проект. Оформите визуализацию вашего будущего интерьера с помощью коллажей и чертежей.
Выбор материалов. Определите, какие материалы лучше всего подойдут для реализации вашего дизайна в рамках заданного бюджета.
Расчет бюджета. Тщательно просчитайте общую стоимость ремонта, учитывая размеры и особенности квартиры.
Планирование работ по комнатам. Запланируйте, как будут расположены все элементы комнат, включая розетки и выключатели.
Порядок выполнения работ. Начните с самых грязных и шумных задач, таких как демонтаж стен и перепланировка.
Расположение выключателей. Установите выключатели на высоте не более 90 см от пола для удобства использования.
Расположение кухонной плиты. Разместите плиту возле окна, чтобы обеспечить естественное освещение.
Качество сантехники. Покупайте высококачественную сантехнику, чтобы избежать будущих проблем с утечками.
Получение разрешений. Перед началом перепланировки убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения.
Стратегия ремонта. Продвигайтесь от дальней комнаты к выходу, чтобы ремонт был более организованным.
Размеры мебели. Проверьте размеры встраиваемой мебели и техники заранее, чтобы они подходили к нишам.
Замена окон. Сделайте это до начала отделочных работ, чтобы защитить новую отделку.
Выбор потолков. Оптимальным выбором для многих помещений будут натяжные потолки.
Расстановка мебели. Расставляйте мебель с учетом движения воздуха, чтобы избежать сквозняков в зонах отдыха.
С чего начать ремонт квартиры: вопросы и ответы
Какие материалы покупать для ремонта и в каком количестве?
При выборе строительных материалов важно учитывать их предназначение: для кухни подойдут моющиеся обои, для спальни — экоматериалы, а для ванной идеальны влагостойкая краска или плитка.
При закупке материалов эксперты советуют брать на 10% больше от рассчитанного объема. Заказывать все сразу не рекомендуется — лучше организовать поэтапные поставки, чтобы не затруднять работу бригады. Если требуемые материалы недоступны локально, оформите их предзаказ заранее.
Почему советуют начинать ремонт квартиры с ванной комнаты и санузла?
Начинать лучше с ванной комнаты и санузла, особенно если вы планируете оставаться в квартире на время работ. Это сразу уменьшит неудобства, связанные ремонтными работами. К тому же, ремонт в этих помещениях включает замену сантехники и коммуникаций, а также демонтаж плитки — процессы, которые могут быть грязными и сложными. Лучше уж сразу отметить их в списке выполненных задач.
Как сэкономить на ремонте квартиры?
Многие владельцы квартир переплачивают за чистовые материалы, которые могут забрать больше половины бюджета. Приведем несколько способов сэкономить:
Покупка через крупных подрядчиков. Большие ремонтные компании часто покупают материалы оптом со скидками 20-25%, имея собственные склады. Это снижает стоимость и ускоряет процесс, так как материалы всегда под рукой.
Выбор альтернативных брендов. На рынке есть качественные российские альтернативы дорогим брендам.
Составление сметы заранее. Используйте онлайн-калькуляторы на сайтах подрядчиков для точного расчета стоимости ремонта.
Комплексные услуги «под ключ». Обращение в компанию, предлагающую услуги «под ключ», может дать скидки 10-15% на ремонтные работы.
Как примерно распределяется бюджет ремонта квартиры по типу работ?
На первом этапе, когда происходит демонтаж и возведение новых стен, уходит примерно 15% общего бюджета. Затем следует важный и ресурсоемкий этап установки сантехники и электрики, который может занимать до половины всех затрат, так как требует тщательной работы и качественных материалов. Последние 35% бюджета распределяются на черновую и чистовую отделку.
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