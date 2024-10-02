Может ли генеральный директор без трудового договора отправиться в командировку

В командировку можно отправить только работника. Так как у организации с генеральным директором не заключен трудовой договор, он не является работником согласно нормам ТК.
Если организация оплатит затраты генерального директора и выдаст ему суточные на основании его распоряжения, то ФНС может расценить такие действия как оплату личных расходов за счет компании.
В случае, если ФНС предъявит претензии, то организация столкнется с несколькими последствиями:
с этих сумм придется удержать НДФЛ;
суммы будут исключены из налоговых расходов как переданные безвозмездно средства;
ФНС может не согласится с вычетом НДС по расходам на билеты, проживание, оплату бензина и других расходов.
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