Может ли генеральный директор без трудового договора отправиться в командировку

В командировку обычно руководители направляют работников. Основанием служит приказ или распоряжение генерального директора. Но как быть, если в командировку необходимо направить генерального директора, который является учредителем?

В командировку можно отправить только работника. Так как у организации с генеральным директором не заключен трудовой договор, он не является работником согласно нормам ТК.

Если организация оплатит затраты генерального директора и выдаст ему суточные на основании его распоряжения, то ФНС может расценить такие действия как оплату личных расходов за счет компании.

В случае, если ФНС предъявит претензии, то организация столкнется с несколькими последствиями: