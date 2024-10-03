На сколько увеличатся максимум и минимум больничного в 2025 году

Источник: Бухгалтерия.ру.
Рассчитывают пособие исходя из среднедневного заработка работника. На каждый год установлен свои минимум и максимум заработка.
Минимальный больничный в 2025 году
Если в расчетном периоде (два года, предшествующие наступлению страхового случая) фактический заработок работника оказался меньше минимального, расчет пособия нужно проводить исходя из минимального заработка.
Минимальный заработок — это действующая на начало периода, в котором произошел страховой случай, сумма МРОТ, умноженная на 24 месяца.
МРОТ с 1 января 2025 года согласно законопроекту Минтруда увеличится до 22 400 руб.
Поэтому минимальный заработок в 2025 году — это 537 600 рублей (22 400 руб. х 24).
Средний заработок в 2025 году для расчета минимального размера пособия по больничному в 2025 году составит:
22 400 рублей х 24 месяца : 730 дней = 736,44 руб./день.
Минимальное дневное пособие по болезни в 2025 году составляет — 736,44 руб.
При этом минимальное пособие в расчете за полный календарный месяц пособие не должно быть меньше МРОТ.
С 1 января 2025 года минимальный размер больничного за 1 день составляет:
для месяцев из 31 дня — 722,58 руб. (22 400 руб. : 31);
для месяцев из 30 дней — 746, 67 руб. (22 400 руб. : 30);
в феврале — 800 руб. (22 400 руб. : 28).
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Максимальный больничный в 2025 году
Сумма фактического заработка не должна превышать максимальную сумму, на которую начисляются страховые взносы на ОСС за каждый год расчетного периода.
Так, в 2025 году учитывают предельные базы для страховых взносов на ОСС по ВНиМ:
за 2023 год — 1 917 000 руб.
за 2024 год — 2 225 000 руб.
Поэтому при расчете пособий среднедневной заработок не может превышать: 5 673,97 руб.: (1 917 000 руб. + 2 225 000 руб.) / 730 дн.
Максимальное дневное пособие по болезни в 2025 году составляет — 5 673,97 руб.
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