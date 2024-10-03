На сколько увеличатся максимум и минимум больничного в 2025 году

Источник: Бухгалтерия.ру.

Рассчитывают пособие исходя из среднедневного заработка работника. На каждый год установлен свои минимум и максимум заработка.

Минимальный больничный в 2025 году

Если в расчетном периоде (два года, предшествующие наступлению страхового случая) фактический заработок работника оказался меньше минимального, расчет пособия нужно проводить исходя из минимального заработка.

Минимальный заработок — это действующая на начало периода, в котором произошел страховой случай, сумма МРОТ, умноженная на 24 месяца.