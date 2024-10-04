Как ИП заполнить декларацию по УСН и учесть страховые взносы: восемь вопросов

Какой бланк использовать, как заполнить и не допустить ошибок, как учесть фиксированные и дополнительные страховые взносы и уменьшить на них налог — самые важные вопросы ИП по заполнения декларации по УСН в 2024 году разбираем в сегодняшней статье.

Антон Артемов, эксперт онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба, отвечает на популярные вопросы ИП, связанные с заполнением декларации по УСН за 2024 год, а также с учетом страховых взносов.

Вопрос 1. На каком бланке заполнять декларацию

Декларацию за 2024 год сдавайте на бланке, который утвержден приказом ФНС от 25.12.2020 года № ЕД-7-3/958@. Не упустите, что документ изменен другим приказом налогового ведомства, от 01.11.2022 года № ЕД-7-3/1036@ — их также нужно принять во внимание.

Вопрос 2. Когда и куда сдавать декларацию по УСН

Декларация по УСН сдается по итогам года без квартальных отчетов. ИП отчитываются до 25 апреля следующего года с учетом переносов выходных и праздников. За 2024 год — до 25.04.2025 года.

Заполненную декларацию сдают в ИФНС по месту регистрации — лично, заказным письмом, через МФЦ или представителя с доверенностью. Можно отправить декларацию электронно через личный кабинет ИП или систему электронного документооборота, но для этого понадобится электронная подпись.

Если у ИП больше 100 сотрудников, налоговая инспекция примет декларацию только в электронном виде.

Вопрос 3. Как заполнить декларацию по УСН

Бланк декларации универсальный, но есть два варианта объекта налогообложение при УСН — «Доходы» и «Доходы минус расходы». Поэтому ИП заполняют не все листы, состав отчета зависит от выбранного объекта налогообложения.

Для ИП и организаций одинаковый порядок заполнения, основные правила установлены приложением 2 к приказу ФНС от 25.12.2020 года № ЕД-7-3/958@.

Что заполнять на УСН «Доходы»:

Титульный лист. Общая информация об ИП, количество листов в декларации и подтверждение достоверности сведений.

Раздел 1.1. Итоги по авансам и сумме налога к доплате за год.

Раздел 2.1.1. Детальные расчеты авансов и налога, сведения о страховых взносах и прочих платежах.

Раздел 2.1.2. Актуален для московских предпринимателей, которые платят торговый сбор.

Что заполнять на УСН «Доходы минус расходы»:

Титульный лист. Общая информация об ИП, количество листов в декларации и подтверждение достоверности сведений.

Раздел 1.2. Итоги по авансам и сумме налога к доплате за год.

Раздел 2.2. Детальные расчеты авансов и налога, сведения о страховых взносах и прочих платежах.

Раздел 3. Актуален для ИП, которые получают целевое финансирование.

У декларации по УСН понятный бланк, для каждой строки даются пояснения и формулы для расчетов. Это упрощает заполнение даже для тех, кто ни разу с этим не сталкивался.

Декларацию можно заполнить от руки или на компьютере. Лучше воспользоваться специальным сервисом, который автоматически разнесет информацию и показатели по строкам. Тогда будет меньше вероятность ошибиться и получить штраф.

Вопрос 4. Что будет, если не сдать декларацию вовремя

За нарушение сроков сдачи декларации по УСН штрафуют по пункту 1 статьи 119 НК. За каждый полный и неполный месяц просрочки придется заплатить 5% от суммы рассчитанного налога, но не менее 1000 руб. и не более 30%.

После 20 дней просрочки налоговая инспекция может заблокировать расчетные счета предпринимателя (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК). Ограничения снимут не позже следующего рабочего дня после сдачи декларации.

Вопрос 5. Как учесть фиксированный взнос за 4 квартал 2023 года, если он не вошел в прошлогоднюю декларацию?

После введения единого налогового платежа (ЕНП) и счета (ЕНС), уведомления об исчисленных налогах и изменения сроков уплаты возникло немало сложностей.

Некоторые предприниматели до сих пор путаются с учетом фиксированных взносов и уменьшением налога. Разбираемся вместе.

Уменьшать налог по УСН на фиксированный взнос можно «год в год», даже если фактически заплатили с опозданием в следующем году.

Представим, что ИП разделил фиксированный взнос на четыре части, чтобы платить раз в квартал. С первыми тремя нет проблем, они фактически уплачены в 2023 году. С четвертым сложнее, потому что он перечислен на ЕНС в начале января 2024 года.

Фактически, четвертую часть ИП заплатил в следующем году, он не включил сумму в декларацию за 2023 год. Как же учесть фиксированный взнос за 4 квартал? Его нельзя отразить в декларации за 2024 год и уменьшить налог за 2024 год.

Взносы учитывают за год, за который они уплачивались, вне зависимости от момента фактического перечисления средств на ЕНС. То есть взнос за 4 квартал 2023 года, уплаченный в январе 2024 года, нужно было отразить в декларации за 2023 год.

Чтобы не потерять деньги, нужно подать корректировку декларации за 2023 год. В ней отразить фиксированный взнос за 4 квартал и пересчитанную сумму налога. После проверки налоговая инспекция зачислит разницу на ЕНС — ее можно перевести на расчетный счет или оставить на будущие платежи.

Взносы можно учитывать в пределах исчисленного налога. Если должны заплатить 40 000 руб., то фиксированный взнос — например, за 2023 год (49 500 руб.) — нельзя учесть в полном размере. Налоговая не вернет разницу.

Вопрос 6. Как в декларации за 2024 год учесть взносы, уплаченные в 2023 году

Вопрос пересекается с предыдущим, но возможные разные трактовки.

1. Фиксированный взнос за 2023 год уплачен в 2024 году, но не отражен в декларации. Его нельзя отразить в декларации за 2024 год, чтобы уменьшить налог.

Нужно подать корректировку декларации за 2023 год с налогом, уменьшенным на фиксированный взнос. После проверки налоговая вернет разницу на ЕНС.

2. Фиксированный взнос за 2023 год был больше налога. Остаток нельзя отразить в декларации за 2024 год, чтобы уменьшить налог за 2024 год.

Переносить остаток взноса на следующий год нельзя, он сгорает 1 января следующего года.

Чтобы не путаться, запомните простое правило: фиксированный взнос учитывается только «год в год», фактический момент уплаты не важен.

Вопрос 7. Как в 2025 году уменьшить налог на взнос 1% за 2024 год

Дополнительный взнос в размере 1% с доходов более 300 000 рублей платится до 1 июля следующего года. Из-за изменений в учете взносов возникла путаница, и многие посчитали, что на него можно уменьшать налог только в год фактической уплаты.

ФНС в письме от 25.08.2023 года № СД-4-3/10872@ пояснила, что дополнительный взнос можно учитывать в год фактической уплаты или за год, к которому он относится.

Иными словами, дополнительный взнос за 2024 год вы заплатите до 1 июля 2025 года. На него можно уменьшить налог за 2025 год. Размер взноса отражается в декларации в строках 140–-143. Этот вариант подойдет, например, если уменьшили 100% налога за 2024 год.

При этом остается возможность уменьшить налог за 2024 год, несмотря на фактическую уплату в 2025 году. Для этого нужно подать корректировку декларации по УСН за 2024 год. После проверки инспекция вернет разницу на ЕНС.

Вопрос 8. Как в декларации отражать начисленные взносы, чтобы уменьшить аванс

Чтобы уменьшить авансы по УСН, начисленные взносы укажите в строках 140–143 раздела 2.1.1 — для пользователей УСН «Доходы»:

если позволяет доход и рассчитанный аванс, можете списать всю сумму фиксированного взноса в первом квартале ;

или разделите фиксированный взнос на части и отразите в разных кварталах.

Фактический срок уплаты не важен. Можете уменьшать на взнос аванс за каждый квартал, даже если заплатите его разом в конце года. Но не забывайте, что взнос не должен превышать размер налога или аванса.