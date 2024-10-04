Три правила для тех, кто хочет судиться с Социальным фондом РФ из-за пенсии

Многие люди недовольны размером своей пенсии — поэтому судебная практика разрешения споров между гражданами и органами Социального фонда РФ пополняется регулярно.

В числе последних тенденций можно отметить, что весы Фемиды стали чаще склоняться в пользу граждан по спорам о включении в стаж периодов работы, не подтвержденных трудовой книжкой (см. например: определения ВС № 48-КГ24-5-К7, № 66-КГ24-5-К8), о взыскании недополученных пенсионных выплат в связи с поздним обращением с заявлением (по причине отсутствия необходимых разъяснений со стороны СФР — см. например: определения Первого КСОЮ № 8Г-10850/2023, № 8Г-13189/2023), об удержаниях из пенсии с нарушением правила о сохранении должнику минимального дохода (см. например: определение ВС № 71-КГ23-3-К3). Поэтому нельзя утверждать, что судиться с СФР — бесполезное занятие.

Представлю вашему вниманию три правила, которые стоит знать тем, кто хочет подать в суд на СФР.

1. Подавать жалобу в вышестоящее подразделение СФР необязательно

Если в советское время решения по вопросам пенсионного обеспечения можно было обжаловать только во внесудебном порядке (в вышестоящее учреждение системы соцзащиты населения), то с принятием Конституции стал возможен судебный порядок обжалования действий пенсионных органов.

Причем закон сейчас не предусматривает каких-либо ограничений: гражданин вправе выбрать как внесудебный, так и судебный порядок обжалования решения СФР — т. е. он может сразу обратиться в суд, а может предварительно направить жалобу в вышестоящее подразделение СФР — и если там ее отклонят, также обратиться в суд.

2. Споры с СФР разбираются в общем порядке искового судопроизводства

Сейчас есть несколько законов, которые регулируют порядок обращения в суд — и, в частности, для обжалования решений и действий органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц введен Кодекс административного судопроизводства (КАС).

Но споры, связанные с реализацией гражданами их социальных прав (в т.ч. с назначением и выплатой пенсий), выведены из-под действия этого кодекса: как разъяснил Верховный суд, такие дела рассматриваются в общем порядке искового судопроизводства — т. е. путем обращения гражданина с иском в суд, в порядке ГПК (п. 1 постановление Пленума ВС от 27.09.2016 № 36).

Кстати, суд сейчас можно выбрать по своему усмотрению (либо по месту своего жительства, либо по месту нахождения отделения СФР — ч. 6.3 ст. 29 ГПК).

3. С Социального фонда теперь можно взыскать компенсацию морального вреда, если факт нарушения пенсионных прав будет установлен

Если раньше Верховный суд был категорически против таких взысканий, ссылаясь на то, что пенсионные права относятся к имущественным и закон не предусматривает для их защиты компенсацию морального вреда, то последние решения показывают совершенно иную позицию.

Теперь суды признают, что право гражданина на социальное обеспечение позволяет ему поддерживать необходимый жизненный уровень, и нарушение этого права отрицательно сказывается на его здоровье и эмоциональном состоянии — значит, компенсация морального вреда в данном случае допустима (см. например: определение ВС № 16-КГ19-2).