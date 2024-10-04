Как оформить видеофиксацию рабочего процесса

Источник: Бухгалтерия.ру.
В этом материале расскажем, какие условия нужно соблюсти, чтобы выполнить требования законодательства. И, разумеется, уточним, где камер быть не может!
Начнем с недавнего письма Минтруда от 19.07.2024 № 14-6/ООГ-4414. В документе ведомство снова подтвердило правомерность установки видеокамер внутри компаний.
Минтруд напомнил о статье 214.2 ТК. В ней закреплено, что работодатель может в целях контроля безопасности производства использовать устройства, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов, а после сохранять такие сведения.
Одновременно с этим другая норма ТК — статья 22 — наделяет работодателя правом требовать от сотрудников исполнения последними своих трудовых обязанностей, а также бережного отношения к имуществу предприятия, в том числе собственности третьих лиц, которые передали его компании, и несет ответственность за сохранность имущества. Работники также должны бережно относиться и к имуществу своих коллег. Важно и то, что работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда.
Необходимо отметить, что не только у работников есть обязательства, работодатели также должны в силу статьи 189 ТК, а также руководствуясь положениями закрепленными в колдоговоре, соглашениях, локальных нормативных актах, трудовых контрактах обеспечить для сотрудников условия, необходимые для соблюдения ими дисциплины труда.
Таким образом, бизнес имеет право установить видеокамеры и фиксировать происходящее. Однако необходимо правильно оформить документально процесс видеосъемки. Для этого предприятию нужно выполнить ряд действий.
Документальное оформление
Итак. Какие же условия нужно выполнить, чтобы установка видеокамер, запись видео и хранение его были законными?
Первое. Зафиксируйте видеонаблюдение в Правилах внутреннего трудового распорядка. Работники должны знать, что в компании установлены камеры. Следовательно, если вы добавите в ПВТР соответствующее положение, то все без исключения сотрудники будут информированы о данном факте.
Не забывайте, что с ПВТР нужно знакомить под подпись всех новых работников, а также при внесении изменений в документ снова под подпись знакомить уже работающих специалистов.
Второе. Получите от работников согласие на обработку персональных данных. Не забывайте, как и знакомство с ПВТР, получение согласия на обработку персональных данных должно быть зафиксировано письменно.
Третье. Предупредите работников о праве компании вести видеосъемку. Сделать это можно например в трудовом договоре, добавив в текст соответствующее положение.
Четвертое. Повесьте на стены помещения, где ведется видеосъемка, таблички, которые информируют о видеофиксации. И не забывайте, что видеосъемка на производстве может быть осуществлена исключительно для реализации конкретных и законных целей, которые относятся исключительно к контролю исполнения должностных обязанностей сотрудников.
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