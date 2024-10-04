Как оформить видеофиксацию рабочего процесса

Видеокамеры, установленные в офисе, производственном помещении или клиентском зале, могут пугать работников, вызывать у них несогласие с видеофиксацией и другие неприятные реакции. Тем не менее компании имеют право на удаленное видеонаблюдение за происходящим на своей территории.

Источник: Бухгалтерия.ру.

В этом материале расскажем, какие условия нужно соблюсти, чтобы выполнить требования законодательства. И, разумеется, уточним, где камер быть не может!

Начнем с недавнего письма Минтруда от 19.07.2024 № 14-6/ООГ-4414. В документе ведомство снова подтвердило правомерность установки видеокамер внутри компаний.

Минтруд напомнил о статье 214.2 ТК. В ней закреплено, что работодатель может в целях контроля безопасности производства использовать устройства, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов, а после сохранять такие сведения.

Одновременно с этим другая норма ТК — статья 22 — наделяет работодателя правом требовать от сотрудников исполнения последними своих трудовых обязанностей, а также бережного отношения к имуществу предприятия, в том числе собственности третьих лиц, которые передали его компании, и несет ответственность за сохранность имущества. Работники также должны бережно относиться и к имуществу своих коллег. Важно и то, что работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда.

Необходимо отметить, что не только у работников есть обязательства, работодатели также должны в силу статьи 189 ТК, а также руководствуясь положениями закрепленными в колдоговоре, соглашениях, локальных нормативных актах, трудовых контрактах обеспечить для сотрудников условия, необходимые для соблюдения ими дисциплины труда.

Таким образом, бизнес имеет право установить видеокамеры и фиксировать происходящее. Однако необходимо правильно оформить документально процесс видеосъемки. Для этого предприятию нужно выполнить ряд действий.

Документальное оформление

Итак. Какие же условия нужно выполнить, чтобы установка видеокамер, запись видео и хранение его были законными?

Первое. Зафиксируйте видеонаблюдение в Правилах внутреннего трудового распорядка. Работники должны знать, что в компании установлены камеры. Следовательно, если вы добавите в ПВТР соответствующее положение, то все без исключения сотрудники будут информированы о данном факте.

Не забывайте, что с ПВТР нужно знакомить под подпись всех новых работников, а также при внесении изменений в документ снова под подпись знакомить уже работающих специалистов.