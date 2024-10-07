Кому положен отпуск за свой счет и когда его нужно согласовать с работодателем

При этом он должен согласовывать продолжительность отпуска — календарные дни или часы (продолжительность может составлять всего несколько часов), — с работодателем.

Срок отпуска ограничен лишь для служащих, государственных и муниципальных — не более года (ст. 46 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, ст. 21 закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ). Так что чисто теоретически можно согласовать такой отпуск на любой срок.

Срок отпуска не продлевается на:

Такого рода отпуска (до 14 календарных дней в течение рабочего года) включаются в стаж работы, который дает право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск ( ч. 1 ст. 121 ТК ).

Отпуска «за свой счет» не переносятся на следующий год и не суммируются. Если у работника есть два и более оснований для отпуска, то предоставляется один отпуск, у которого наибольшая продолжительность. В то же время если в один и тот же год у сотрудника, например, была свадьба, родился ребенок, скончался кто-то из близких, то отпуск за свой счет предоставляется за каждое обстоятельство.

Массовые отпуска по инициативе работодателя недопустимы

В любом случае напомним, что инициатива ухода в отпуск за свой счет должна исходить от работника (ч. 1 ст. 128 ТК), а работодатель вправе отправить его в туда по своей воле. Равно как и нет у работодателя права отозвать работника из отпуска — если только он сам не подаст заявление о том, что готов приступить к работе. Причем работодатель не вправе отказать в согласовании выхода на работу — в случае возникновения спора суд, скорее всего, сочтет, что администрация тем самым лишила человека права на труд и вознаграждения за работу (определение 1 КСОЮ от 12.04.2022, дело № 2-1670/2021).

Также недопустимо увольнять работника, находящегося в отпуске за свой счет, — исключая случаи ликвидации организации или по собственному желанию.