Кому положен отпуск за свой счет и когда его нужно согласовать с работодателем

Кому отпуск предоставлять обязательно
Определенным категориям работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет (ст. 128 ТК), причем в удобное для работника время.
Предоставление отпуска без сохранения заработной платы в удобное время означает, что по желанию работника такой отпуск может быть присоединен к любому другому отпуску, использован полностью или по частям.
Продолжительность отпуска (в календарных днях в году)
Категории работников
До 35
Участники Великой Отечественной войны.
До 14
Работающие пенсионеры по старости (по возрасту).
Родители, супруги военнослужащих, сотрудников ОВД, ФПС, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов ФСИН, органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы).
До 60
Работающий инвалид.
До 10
Народный дружинник или внештатный полицейский, добровольный пожарный территориального подразделения добровольной пожарной охраны.
До 5
Работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников
Это не закрытый перечень, есть еще целый ряд случаев, которые могут быть предусмотрены не только ТК, но и иными НПА, а также коллективным договором.
Например, отпуска работникам, совмещающим работу с получением высшего и среднего профессионального образования (ч. 2 ст. 173 ТК).
Коллективным договором отпуска до 14 календарных дней могут быть предоставлены в удобное время родителям:
двух или более детей до 14 лет;
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
а также родителям-одиночкам: матери или отцу, воспитывающим ребенка до 14 лет.
В случаях, когда предоставление неоплачиваемого отпуска является обязанностью работодателя, то согласовывается продолжительность его, а согласовывать факт предоставлениями самого отпуска и, тем более, получать разрешение работник не обязан.
Вот пример из недавней практики: работающий пенсионер подал заявление о предоставлении отпуска за свой счет для лечения, и, не дожидаясь разрешения, покинул рабочее место. Вышел спустя несколько дней и тотчас был уволен за прогул (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Пенсионеру удалось добиться восстановления на работе и миллионной компенсации, поскольку судьи подчеркнули то, о чем позабыл работодатель: истец — работающий пенсионер, получающий пенсию по старости, т.е. относился к той категории, которой отпуск за свой счет должен быть предоставлен в любом случае, по письменному заявлению (определение 9 КСОЮ от 02.11.2023 № 2-244/2023).
Если работник не имеет безусловного права на отпуск
В отсутствие формальных оснований для ухода в отпуск за свой счет работник может взять его по семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам (их перечень может содержаться в ЛНА или коллективном договоре, причем если этот список утвержден, то работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска).
Отпуск без сохранения заработной платы не зависит от стажа (за исключением случаев, указанных ниже). Неоплачиваемые отпуска не включают в график отпусков.
При этом он должен согласовывать продолжительность отпуска — календарные дни или часы (продолжительность может составлять всего несколько часов), — с работодателем.
Максимальный срок отпуска за свой счет
Срок отпуска ограничен лишь для служащих, государственных и муниципальных — не более года (ст. 46 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, ст. 21 закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ). Так что чисто теоретически можно согласовать такой отпуск на любой срок.
Срок отпуска не продлевается на:
нерабочие праздничные дни;
дни временной нетрудоспособности.
Такого рода отпуска (до 14 календарных дней в течение рабочего года) включаются в стаж работы, который дает право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 1 ст. 121 ТК).
Отпуска «за свой счет» не переносятся на следующий год и не суммируются. Если у работника есть два и более оснований для отпуска, то предоставляется один отпуск, у которого наибольшая продолжительность. В то же время если в один и тот же год у сотрудника, например, была свадьба, родился ребенок, скончался кто-то из близких, то отпуск за свой счет предоставляется за каждое обстоятельство.
Массовые отпуска по инициативе работодателя недопустимы
В любом случае напомним, что инициатива ухода в отпуск за свой счет должна исходить от работника (ч. 1 ст. 128 ТК), а работодатель вправе отправить его в туда по своей воле. Равно как и нет у работодателя права отозвать работника из отпуска — если только он сам не подаст заявление о том, что готов приступить к работе. Причем работодатель не вправе отказать в согласовании выхода на работу — в случае возникновения спора суд, скорее всего, сочтет, что администрация тем самым лишила человека права на труд и вознаграждения за работу (определение 1 КСОЮ от 12.04.2022, дело № 2-1670/2021).
Также недопустимо увольнять работника, находящегося в отпуске за свой счет, — исключая случаи ликвидации организации или по собственному желанию.
Работодатель не вправе отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска по собственной инициативе вместо того, чтобы оформлять простой и производить оплату согласно ст. 157 ТК (на необходимость этого указывал, в частности, Минтруд в разъяснении от 27.06.1996 № 6).
Недопустима практика «массовых» отпусков по семейным обстоятельствам — точнее, по причине того, что администрация не имеет денег на выплату зарплаты (решений, подтверждающих этот тезис, множество, одно из показательных — определение 2-го КСОЮ от 18.11.2021 № 8Г-26232/2021[88-26201/2021]). Возможно, кто-то из сотрудников прислушается к просьбам и напишет заявление на отпуск за свой счет, но если дойдет до суда, то работники имеют шансы получить компенсации:
среднего заработка за период вынужденного прогула;
за несвоевременную выплату заработной платы;
морального вреда,
и приказ о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты, изданный по инициативе работодателя, будет отменен.
Итоги
Если сотрудник относится к льготным категориям, то он не должен согласовывать отпуск — ему достаточно подать заявление.
Если отпуск понадобился просто сотруднику, у которого сложились определенные семейные обстоятельства или возникли уважительные причины, то сначала надо получить одобрение работодателя (причем если причины работодатель сочтет неуважительными, то он может и отказать в предоставлении отпуска), согласовать продолжительность, дождаться издания приказа на отпуск.
В то же время неиздание приказа не является безусловным основанием для увольнения работника за прогул, если заявление подано заблаговременно, и (или) имеются доказательства того, что перед тем, как уйти в отпуск, человек заручился согласием руководителя, пусть и устным.
Рассматривая такую ситуацию, ВС восстановил на работе женщину, уволенную за прогул, которая:
заблаговременно (за два дня) подала заявление на отпуск (причина: похороны лица, не являвшегося близким родственником);
получила устное одобрение со стороны работодателя.
ВС отметил: неиздание приказа о предоставлении спорных дней отпуска — это нарушение работодателя, и неблагоприятные их последствия нельзя возлагать на трудящихся (определение от 22.06.2020 № 13-КГ20-1-К2).
Комментарии1
в куда? 😅