Уведомление по имущественным налогам за III квартал 2024 года: какие есть нюансы

Источник: Бухгалтерия.ру.
Сроки сдачи Уведомления по имущественным налогам в 2024 году
Сроки представления уведомления в налоговый орган:
за 1 квартал 2024 года — 25.04.2024 г.;
за 2 квартал 2024 года — 25.07.2024 г.;
за 3 квартал 2024 года — 25.10.2024 г.;
за 4 квартал 2024 года — 25.02.2025 г.
За 1, 2, 3 кварталы Уведомления представляют по всем имущественным налогам (земельный, транспортный, налог на имущество организаций) по факту наличия объектов налогообложения.
За 4 квартал Уведомления нужно подать по всем имущественным налогам, за исключением налога на имущество организаций по объектам с исчислением налога исходя из среднегодовой стоимости (по ним представляется декларация).
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Нюансы заполнения Уведомления об имущественных налогах
Уведомления представляют по месту нахождения организации с ОКТМО по месту нахождения объектов налогообложения.
Если несколько объектов и они в разных муниципальных образованиях, то для каждого ОКТМО заполняется отдельный блок строк 1–6:
КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете).
Код по ОКТМО.
Код бюджетной классификации.
Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов.
Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала).
Отчетный (календарный) год.
Код ОКТМО в уведомлении проставляется следующим образом:
в отношении имущества, облагаемого налогом по кадастровой стоимости, указывается код ОКТМО по месту нахождения каждого объекта;
в отношении имущества, которое находится во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и (или) за пределами РФ, указывается код ОКТМО по месту нахождения организации;
по иным объектам указывается код ОКТМО — по месту нахождения организации, кроме объектов, находящихся вне места нахождения организации и объектов обособленного подразделения. Или по месту нахождения имущества (в т.ч. в отношении объектов, находящихся вне места нахождения организации и объектов обособленного подразделения).
В уведомлении необходимо указывать КБК конкретного налога.
Код отчетного (налогового) периода для квартальных платежей — 34 и номер квартала:
34/01 — первый квартал;
34/02 — второй квартал;
34/03 — третий квартал;
34/04 — год (4 квартал).
Отчетный (календарный) год — 2024.
В одном уведомлении можно указать несколько отчетных (налоговых) периодов и несколько налогов.
Региональные инспекторы отмечают, что можно исполнить обязанность по представлению уведомления единожды за весь год, подав документ с правильно заполненными реквизитами и разбивкой по налогам, ОКТМО и по отчетным/налоговым периодам (1, 2, 3 кварталы 2024 года и 2024 год).
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