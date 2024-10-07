Уведомление по имущественным налогам за III квартал 2024 года: какие есть нюансы

До 25 октября 2024 года нужно сдать или не забыть включить в уведомление суммы исчисленных имущественных налогов за третий квартал 2024 года. Речь идет об авансах по земельному, транспортному и имущественному налогам.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Сроки сдачи Уведомления по имущественным налогам в 2024 году

Сроки представления уведомления в налоговый орган:

за 1 квартал 2024 года — 25.04.2024 г.;

за 2 квартал 2024 года — 25.07.2024 г.;

за 3 квартал 2024 года — 25.10.2024 г.;

за 4 квартал 2024 года — 25.02.2025 г.

За 1, 2, 3 кварталы Уведомления представляют по всем имущественным налогам (земельный, транспортный, налог на имущество организаций) по факту наличия объектов налогообложения.

За 4 квартал Уведомления нужно подать по всем имущественным налогам, за исключением налога на имущество организаций по объектам с исчислением налога исходя из среднегодовой стоимости (по ним представляется декларация).

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Нюансы заполнения Уведомления об имущественных налогах

Уведомления представляют по месту нахождения организации с ОКТМО по месту нахождения объектов налогообложения.

Если несколько объектов и они в разных муниципальных образованиях, то для каждого ОКТМО заполняется отдельный блок строк 1–6:

КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете).

Код по ОКТМО.

Код бюджетной классификации.

Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов.

Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала).

Отчетный (календарный) год.

Код ОКТМО в уведомлении проставляется следующим образом:

в отношении имущества, облагаемого налогом по кадастровой стоимости, указывается код ОКТМО по месту нахождения каждого объекта;

в отношении имущества, которое находится во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и (или) за пределами РФ, указывается код ОКТМО по месту нахождения организации;

по иным объектам указывается код ОКТМО — по месту нахождения организации, кроме объектов, находящихся вне места нахождения организации и объектов обособленного подразделения. Или по месту нахождения имущества (в т.ч. в отношении объектов, находящихся вне места нахождения организации и объектов обособленного подразделения).

В уведомлении необходимо указывать КБК конкретного налога.

Код отчетного (налогового) периода для квартальных платежей — 34 и номер квартала:

34/01 — первый квартал;

34/02 — второй квартал;

34/03 — третий квартал;

34/04 — год (4 квартал).

Отчетный (календарный) год — 2024.

В одном уведомлении можно указать несколько отчетных (налоговых) периодов и несколько налогов.

Региональные инспекторы отмечают, что можно исполнить обязанность по представлению уведомления единожды за весь год, подав документ с правильно заполненными реквизитами и разбивкой по налогам, ОКТМО и по отчетным/налоговым периодам (1, 2, 3 кварталы 2024 года и 2024 год).