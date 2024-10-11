Правила индексации пенсий опять меняются: разбираем новый законопроект Правительства

Этот год принес нам уже немало новостей по поводу предстоящей индексации пенсионных выплат — и чем ближе 2025 год, тем острее интрига.

Напомню, что с 1 января 2025 года вступает в силу новая норма о порядке ежегодной индексации страховых пенсий: согласно ч. 10 ст. 18 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ пенсии должны индексироваться дважды в год — сначала с 1 февраля на индекс роста потребительских цен по итогам прошлого года, затем — с 1 апреля, если увеличится стоимость пенсионного коэффициента по методике расчета, которую должно утвердить Правительство.

Но когда дело дошло до разработки закона о бюджете Социального фонда РФ на следующий год, выяснилось, что планы правительства насчет предстоящей индексации изменились.

Законопроект, который поступил на рассмотрение Госдумы (№ 727321-8), предусматривает повышение страховых пенсий с 1 января 2025 года — т. е., по всей видимости, было решено продлить старый порядок индексаций еще на один год, и в 2025 году будет только одна индексация пенсий (хотя соответствующие поправки в закон «о страховых пенсиях» пока не внесены).

А вот на 2026 и 2027 годы запланирована уже двойная индексация по новым правилам.

Как следует из правительственного законопроекта, в 2025 году ожидается:

повышение страховых пенсий с 1 января на 7,3%. Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 142,76 руб., фиксированная выплата для пенсий по старости — 8 728,73 руб. (без учета доплат за северный стаж, иждивенцев и т. д.).

Депутат Госдумы (член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов) прокомментировала, что предлагаемое значение коэффициента индексации страховых пенсий оказалось в 1,5 раза выше, чем планировалось ранее (в 2023 г. был заложен коэффициент индексации 2025 года 4,5%), а за счет того, что индексация будет в январе, пенсионеры раньше получат положенную им прибавку;

страховые пенсии работающим пенсионерам также проиндексируют с 1 января на 7,3%. Согласно ранее принятому закону эти 7,3% будут рассчитываться не от текущего размера пенсии, а от суммы пенсии, которую пенсионер получал бы, будучи неработающим (закон от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ);

также на 7,3% должны проиндексировать доплату в 1 200 рублей за уход за пожилыми старше 80 лет и инвалидами 1 группы, которая с нового года будет начисляться непосредственно к пенсии нетрудоспособного,

с 1 февраля на 7,3% будут проиндексированы ежемесячные доплаты в 10 000 рублей родителям, которые не работают и ухаживают за детьми-инвалидами, а также суммы ежемесячных денежных выплат инвалидам и прочим федеральным льготникам;

с 1 апреля будут повышены социальные пенсии на 14,75% (этот индекс рассчитывается в зависимости от роста уровня прожиточного минимума). Размер социальной пенсии по старости, которая полагается гражданам без минимального стажа и требуемой суммы пенсионных баллов, составит 8 823,68 рублей.

Одновременно с 1 апреля будут повышены доплаты к военным пенсиям, которые рассчитываются от величины социальной пенсии по старости (доплата за 80-летие, 1 группу инвалидности, за иждивенца и пр. — закон от 12 февраля 1993 г. № 4468-I).