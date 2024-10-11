Можно ли иметь два действующих загранпаспорта одновременно и как их оформить

Как бы это не казалось странным на первый взгляд, у граждан России может быть не один, а сразу два действующих загранпаспорта одновременно. Это абсолютно законно, так как допускается внутренним законодательством нашей страны и регулируется в рамках процедуры получения загранпаспорта.

Так, на сайте Госуслуг при заполнении анкеты на оформление нового загранпаспорта можно выбрать в качестве цели получения «в дополнение к имеющемуся».

А теперь давайте разбираться, в каких случаях и для чего обычному российскому гражданину может понадобиться сразу два загранпаспорта, и какие нюансы следует учитывать при их оформлении.

Зачем оформлять два паспорта

Исключительно из соображений удобства, если вам приходится часто ездить за границу.

Во-первых, в современном мире постоянно увеличивается число междоусобных конфликтов. Поэтому иногда бывает довольно трудно въехать в страну, если у тебя есть отметка в паспорте, что ты недавно побывал во враждебном ей государстве.

Например, попробуйте въехать в ОАЭ, если до этого гостили у родственников в Израиле. Вас или не пустят вообще, сославшись на любую причину, либо замучают длительными проверками, после которых вы сами уже будете не рады посещать эту страну когда-либо.

А вот если у вас есть два паспорта, то вы можете предъявлять их по очереди, один — в одной стране, другой — в другой.

Во-вторых, два загранпаспорта отличаются своими характеристиками. Вам не дадут два обычных паспорта. Вы сможете получить только один обычный и один биометрический.

И, как вы знаете, у них есть существенные отличия. Например, в обычный паспорт вы можете вписать своих несовершеннолетних детей, а в биометрический — нет. Придется получать загранпаспорта нового образца на каждого из детей отдельно. Обычный загранпаспорт действует пять лет, а биометрический — десять лет и т.д.

В-третьих, два загранпаспорта спасут положение, если надо сдавать паспорт на получение новой визы и при этом вам нужно срочно вылететь в командировку в другую страну. С двумя загранпаспортами у вас не возникнет никаких проблем. Один сдаете, по другому летите.

В-четвертых, удобно иметь запасной паспорт, когда у вас слишком много штампов , а срок действия еще не истекает от слова совсем.

В-пятых, в некоторых странах при въезде уже требуют загранпаспорт нового образца, поэтому если у вас есть старый паспорт, то все равно придется оформлять новый с биометрией. Но вы можете не аннулировать старый, а оставить его для поездок по другим странам.

Что нужно знать при оформлении дополнительного загранника

Прежде всего, при оформлении следует выбирать биометрический паспорт.

Потому что если вы закажете обычный пятилетний паспорт, то имеющийся у вас загранник будет аннулирован автоматически. Даже в том случае, если первый ваш паспорт был уже нового образца.

Если у вас уже есть два действующих загранпаспорта, то оформить третий не получится. Заявление у вас примут, но какой-то из предыдущих паспортов аннулируют.

Оформлять загранпаспорт проще и быстрее через платформу Госуслуг.

На сайте вам предложат заполнить анкету. Заполнять ее надо внимательно. В графе «цель получения» обязательно выбирайте «в дополнение к имеющемуся», в противном случае первый паспорт аннулируют автоматически.

Если первый загранник у вас был утерян или его украли, то до оформления второго документа необходимо признать первый загранпаспорт недействительным, иначе вы не сможете получить второй.

Для детей необходимо оформлять загранпаспорт с 14 лет. При этом родители могут оформить на ребенка загранпаспорт нового образца в любом возрасте, начиная с рождения. Но есть минус — дополнительные расходы (пошлину придется платить отдельно). В паспорте старого образца ребенка можно было просто вписать в свой паспорт.

Госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца намного выше, чем за оформление обычного загранпаспорта и составляет 6 000 рублей для взрослого и 3 000 рублей на ребенка. Обычный паспорт обойдется значительно дешевле (2 000 рублей на взрослого и 1 000 рублей на ребенка).