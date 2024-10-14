От специалиста на первичке до бухгалтера блогеров: сколько зарабатывают ваши коллеги

Опросили реальных бухгалтеров, которые работают в разных форматах, с разными бизнесами, в разных городах. Узнали, сколько они зарабатывают, от чего зависит их доход, и как его можно увеличить.

Штат или фриланс: где можно заработать больше

В представлении большинства людей бухгалтер — это штатный сотрудник компании, который дни и ночи проводит в офисе. Но в последние годы ситуация стремительно меняется: появляется все больше бухгалтеров-фрилансеров, которые работают по принципу «заказчик—исполнитель». И для большинства бухгалтеров именно переход на фриланс стал драйвером роста доходов. Но обо всем по порядку.

Сколько зарабатывают в офисе

Даже беглого взгляда на «офисные» бухгалтерские вакансии достаточно, чтобы понять: работодатели готовы платить таким сотрудникам и 20 тыс. руб., и 200 тыс. рублей.

Выделяют пять главных факторов, которые влияют на уровень зарплаты «офисных» бухгалтеров:

1. Должность.

Главный бухгалтер зарабатывает больше, чем бухгалтер II категории.

2. Опыт работы.

Опытные сотрудники зарабатывают больше, чем тем, кто делает только первые шаги в профессии. Но это свойственно практически для любой сферы деятельности, и бухгалтерия не исключение.

3. Отрасль компании.

Сфера деятельности организации, в которой работает бухгалтер, тоже влияет на уровень зарплаты. Так, например, бухгалтер по расчету заработной платы крупной девелоперской компании зарабатывает в несколько раз больше, чем его коллега в общепите.

4. Участок бухгалтерии.

Это еще один значимый фактор. Больше всего платят бухгалтерам ВЭД: уровень зарплаты большинства специалистов составляет от 60 до 100 тыс. рублей.

Большинство бухгалтеров с других участков зарабатывают примерно одинаково — от 40 до 60 тыс. рублей. Если говорить о заработной плате выше среднего уровня, то на нее чаще всего снова могут рассчитывать бухгалтеры по ВЭД: среди них тех, кто зарабатывает больше 100 тыс. в месяц, 21%.

Меньше всего высокооплачиваемых сотрудников среди бухгалтеров по первичке — всего 3%.

На доход 80–100 тыс. рублей, помимо бухгалтеров по ВЭД, чаще других могут претендовать специалисты по заработной плате, кадровому и воинскому учету: среди них таких сотрудников 20%.

«Свой путь в бухгалтерию я начинала в небольшой компании и с совсем небольшой зарплатой. Через пару лет перешла в бюджетное учреждение бухгалтером по учету материалов: заработная плата была все такой же небольшой — 35 тыс. рублей. Конечно, хотелось чего-то большего, причем и в плане профессионального развития, и в уровне зарплаты. Я решила не менять специализацию и сосредоточила все усилия на том, чтобы стать востребованным специалистом: прошла несколько курсов, поработала над резюме. Итог — должность бухгалтера по расчету заработной платы в крупной производственной компании с заработной платой 85 тыс. рублей», — Ирина, Омск.

5. Регион компании.

На уровень зарплаты бухгалтера влияет, где находится работодатель — в крупном городе или небольшом городке. Например, в Москве специалист будет зарабатывать больше, чем в Туле.

На какой доход может рассчитывать бухгалтер-фрилансер

У бухгалтеров на фрилансе различия в доходах еще более существенные, чем у тех, кто работает в офисе: зарабатывать можно и несколько сотен тысяч рублей, и суммы поскромнее. Здесь в большой степени все зависит от самого бухгалтера — его опыта, уровня профессионализма, работоспособности и умения продвигать свои услуги.

Понятно, что удаленное ведение бухгалтерии для новичка-ИП будет оплачиваться ниже, чем консультации в области бухгалтерского учета для IT-компании.

Некоторые бухгалтеры делают акцент на какой-то одной, причем популярной, нише — например, «бухгалтер блогеров» — и устанавливают цены на свои услуги выше средних. Но в этом случае точно не обойтись без эффективного продвижения, ведения соцсетей и других активностей.

«Мой старт в профессии был стандартным — помощник бухгалтера в небольшой торговой компании. Дальше — несколько лет работы «бухгалтером в единственном лице» в таких же маленьких фирмах. О фрилансе начала задумываться, когда почувствовала выгорание. Плюсом было огромное желание увеличить доход. Но сразу уйти из найма я не решилась: сначала стала вести одного ИП, а уже постепенно количество клиентов увеличилось.

Оставаться на прежней работе не имело смысла, поскольку там я зарабатывала всего 35 тыс. рублей, в то время как мой дополнительный доход превысил 50 тыс. рублей. Из найма я ушла, и не пожалела: сейчас у меня на ведении 6 ИП (а это в среднем 15 тыс. рублей за одного клиента), разовые услуги (например, за оформление декларации для ИП на УСН я беру от 4 тыс. рублей) и консультации. В месяц удается зарабатывать до 120 тыс. рублей», — Оксана, Ижевск.

«Как фрилансер я сотрудничаю только с одной компанией — полностью веду бухгалтерский, налоговый и кадровый учет ООО. Размер вознаграждения в целом сопоставим с заработной платой штатного бухгалтера — 75 тыс. рублей. Такой формат работы оказался для меня более удобным: раньше у меня было несколько клиентов-ИПэшников, но доход был примерно на таком же уровне», — Татьяна, Тула.

Одним из плюсов работы на фрилансе многие называют отсутствие привязки к региону. Если бухгалтер в Москве точно зарабатывает больше, чем бухгалтер в Костроме или Орле, то для специалиста на фрилансе все не так однозначно.

Фрилансеры сотрудничают с заказчиками из различных регионов и, соответственно, могут самостоятельно выбирать приемлемый для себя уровень оплаты.

Как любому бухгалтеру получить дополнительный заработок

В каком бы формате не работал бухгалтер, и сколько бы не получал, он всегда может заработать дополнительные деньги не работая. Достаточно присоединиться к партнерской программе «Моего дела». Все нюансы рассказываем ниже.

Как это работает

Знакомая многим бухгалтерам ситуация: к вам обращается потенциальный клиент или кто-то из знакомых предпринимателей с вопросом по учету или отчетности. Но вы вынуждены отказать — высокая нагрузка, большой объем работы или вопрос вообще находится не в вашей компетенции. В результате вы теряете доход, а задача знакомого или клиента не решается.

Отличным решением в такой ситуации становится партнерская программа. Вы не отказываете потенциальному клиенту, а передаете его сервису «Мое дело». За каждого клиента, заключившего договор, «Мое дело» выплачивает вам вознаграждение — все просто и прозрачно.

Сколько можно получить

За привлеченного клиента ИП — 25 000 рублей .

За привлеченного клиента юр. лицо — 45 000 рублей.

Стоимость услуг, которые нужны этому клиенту, на размер вознаграждения не влияет.

Как подключиться к партнерской программе

Оставьте заявку. Получите доступ в личный кабинет. Начните работу и получайте вознаграждение.

Какие есть ограничения

Никаких. Стать партнером сервиса может каждый бухгалтер — независимо от формата своей занятости, опыта и специализации. Стоимость услуги, которую купит бизнес, не важна. Удерживать клиентов и взаимодействовать с ними тоже не нужно.

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KEBUX