Программа лояльности для клиентов: какие бывают и как бизнесу сделать свою

Как работает бонусная система

Программа лояльности — это, по сути, благодарность клиентам за то, что они выбрали вас. Ее ключевая цель — удержание клиентов, которые уже совершили покупку. В этом помогают скидки, бонусы и другие привилегии, доступные только участникам программы.

Некоторые предприниматели опасаются внедрять системы лояльности, поскольку считают, что это приведет к убыткам. Действительно, на начальном этапе, возможно, расходы бизнеса возрастут, но в результате в более выигрышном положении все-таки окажутся те компании, которые запустили программу лояльности.

По-настоящему выгодная программа лояльности поможет завоевать доверие и любовь аудитории. И это выражается не только в повторных покупках: вокруг бизнеса начинает формироваться комьюнити, которое помогает с продвижением.

Зачем бизнесу нужны программы лояльности

Внедрение программы лояльности — это решение задач сразу в нескольких направлениях: прибыль, лояльность, сбор информации о целевой аудитории.

Во-первых, она способна увеличить средний чек и в целом повысить объем продаж.