Снижение УСН налога за счет «переезда» — не вариант!

С 2025 года вступят в силу новые правила, которые касаются налогообложения ИП и организаций на УСН при смене места регистрации.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Если «упрощенщик» перенесет свой бизнес в область с более низкой ставкой УСН, он не сможет начать использовать эту ставку сразу после переезда.

На протяжении трех лет налог необходимо будет уплачивать по той ставке, которая действовала на прежнем месте регистрации.

Законопроект № 727330-8 с поправками в НК внесен в Госдуму, нет сомнений в том, что он будет принят.

Налогоплательщики на УСН определяют размер своих выплат, исходя из стандартных налоговых ставок (6% или 15%, в зависимости от выбранного объекта налогообложения) или ставок, установленных законодательством регионов РФ. При этом субъекты РФ имеют право вводить для предпринимателей на упрощенной системе специальные льготные налоговые ставки.

Ранее налогоплательщики УСН могли воспользоваться пониженной ставкой в новом регионе сразу после переезда. Это позволяло им платить меньше налогов, что привлекало многие компании и ИП.

Если в течение календарного года организация изменяет свое местоположение, а ИП — место проживания, то «авансовые платежи» и налоговую сумму за год они уплачивают по тарифу, установленному в регионе РФ по новому месту учета согласно п. 2 ст. 346.21 НК.

Если ИП или организация переезжает внутри региона, то ставка УСН не меняется, и новые правила не применяются.

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С 2025 года все меняется:

Каждый год после переезда налогоплательщик обязан сравнивать ставку налога в новом регионе с той, которая действовала в предыдущем регионе.

Если ставка в новом регионе ниже, то в течение 3 лет плательщик обязан платить налог по более высокой ставке (той, которая действовала в предыдущем регионе).

По истечении 3 лет после переезда, налогоплательщик сможет перейти на льготную ставку, действующую в новом регионе.

Если вы планируете переехать в регион с более низкой ставкой УСН, важно учесть новые правила и заранее просчитать налоговые последствия. Важно тщательно взвесить все «за» и «против» перед принятием решения о переезде.