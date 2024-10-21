Что делать работодателю, если сотрудника призвали на военную службу

Отсутствие работника в связи с призывом на военную службу по мобилизации в соответствии с законодательством РФ оформляется с помощью приказа о приостановлении действия трудового договора. При этом рабочее место сотрудника сохраняется за ним согласно ч. 4 ст. 351.7 ТК.
Приказ составляется на основании заявления работника, к которому прилагается копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 351.7 ТК.
В случае, если работник не может принести копию повестки сам, то работодатель может получить копию у родственников или направить запрос в военкомат. Если работник не успевает написать заявление, это может сделать другой человек на основании выданной работником доверенности. В крайнем случае оформить приказ можно без заявления — это не повлечет негативных последствий.
Приказ оформляется по форме, которую разрабатывает работодатель. Порядок определения даты начала приостановления договора нормативно не устанавливается.
Рекомендуется также ознакомить работника с приказом под подпись. Если это невозможно сделать, то нужно составить соответствующий акт по произвольной форме.
В тот же день, когда был приостановлен трудовой договор, необходимо выплатить работнику зарплату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению.
Как отразить информацию о приостановлении трудового договора
Информацию о приостановлении трудового договора нужно внести в сведения о трудовой деятельности и предоставить в орган СФР по месту регистрации согласно ч. 1 ст. 66.1 ТК.
При этом сведения о приостановлении трудового договора не вносятся в трудовую книжку. Об этом говорится в письме Минтруда от 22.11.2022 № 14-2/ООГ-7236. Позиция ведомства обосновывается тем, что и ТК и Порядок ведения и хранения трудовых книжек (установлен приказом Минтруда от 19.05.2021 №320н) не устанавливают такой обязанности.
Однако период отсутствия мобилизованного работника должен быть отмечен в табеле. Для этого рекомендуем ввести приказом условное обозначение, например код «ПТД» или «ПД».
При необходимости на время приостановки действия трудовых договоров мобилизованных организация вправе заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу на место мобилизованных других временных работников согласно ч. 4 ст. 351.7 ТК.
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