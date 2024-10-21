Трудовые отношения

Что делать работодателю, если сотрудника призвали на военную службу

Если работнику пришла повестка, то работодателю необходимо оформить приостановление трудового договора. Рассказываем, как это правильно сделать.
Что делать работодателю, если сотрудника призвали на военную службу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отсутствие работника в связи с призывом на военную службу по мобилизации в соответствии с законодательством РФ оформляется с помощью приказа о приостановлении действия трудового договора. При этом рабочее место сотрудника сохраняется за ним согласно ч. 4 ст. 351.7 ТК.

Приказ составляется на основании заявления работника, к которому прилагается копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 351.7 ТК.

В случае, если работник не может принести копию повестки сам, то работодатель может получить копию у родственников или направить запрос в военкомат. Если работник не успевает написать заявление, это может сделать другой человек на основании выданной работником доверенности. В крайнем случае оформить приказ можно без заявления — это не повлечет негативных последствий.

Приказ оформляется по форме, которую разрабатывает работодатель. Порядок определения даты начала приостановления договора нормативно не устанавливается.

Рекомендуется также ознакомить работника с приказом под подпись. Если это невозможно сделать, то нужно составить соответствующий акт по произвольной форме.

В тот же день, когда был приостановлен трудовой договор, необходимо выплатить работнику зарплату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению.

Как отразить информацию о приостановлении трудового договора

Информацию о приостановлении трудового договора нужно внести в сведения о трудовой деятельности и предоставить в орган СФР по месту регистрации согласно ч. 1 ст. 66.1 ТК.

При этом сведения о приостановлении трудового договора не вносятся в трудовую книжку. Об этом говорится в письме Минтруда от 22.11.2022 № 14-2/ООГ-7236. Позиция ведомства обосновывается тем, что и ТК и Порядок ведения и хранения трудовых книжек (установлен приказом Минтруда от 19.05.2021 №320н) не устанавливают такой обязанности.

Однако период отсутствия мобилизованного работника должен быть отмечен в табеле. Для этого рекомендуем ввести приказом условное обозначение, например код «ПТД» или «ПД».

При необходимости на время приостановки действия трудовых договоров мобилизованных организация вправе заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу на место мобилизованных других временных работников согласно ч. 4 ст. 351.7 ТК.

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