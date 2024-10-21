Что делать работодателю, если сотрудника призвали на военную службу

Отсутствие работника в связи с призывом на военную службу по мобилизации в соответствии с законодательством РФ оформляется с помощью приказа о приостановлении действия трудового договора. При этом рабочее место сотрудника сохраняется за ним согласно ч. 4 ст. 351.7 ТК.

Приказ составляется на основании з аявления работника , к которому прилагается копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 351.7 ТК .

В случае, если работник не может принести копию повестки сам, то работодатель может получить копию у родственников или направить запрос в военкомат. Если работник не успевает написать заявление, это может сделать другой человек на основании выданной работником доверенности. В крайнем случае оформить приказ можно без заявления — это не повлечет негативных последствий.

Приказ оформляется по форме, которую разрабатывает работодатель. Порядок определения даты начала приостановления договора нормативно не устанавливается.

Рекомендуется также ознакомить работника с приказом под подпись. Если это невозможно сделать, то нужно составить соответствующий акт по произвольной форме.