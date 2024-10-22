Как вести воинский учет в обособленных подразделениях организации + образец заполнения формы № 10

Организация обязана вести воинский учет работников как головного офиса, так и обособленных подразделений. Рассказываем, как организовать работу по ведению воинского учета в филиалах.

В какой военкомат нужно подавать сведения для постановки на учет обособленного подразделения организации?

Законодательство не требует ставить на учет в военном комиссариате филиалы юридического лица, даже если они расположены в других городах или субъектах федерации (подп. 6 п. 1 ст. 8 закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ, п. 7 ст. 8 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Регистрации подлежит сама организация. И для постановки ее на учет необходимо обращаться в военкомат по месту регистрации юрлица.

Можно ли вести воинский учет в головном офисе

Да, вести воинский учет в головной организации можно. Для этого необходимо назначить сотрудника центрального офиса ответственным за ведение воинского учета в обособленных подразделениях.

В законе не прописан порядок организации и ведения воинского учета в филиалах, поэтому юрлицо вправе самостоятельно выстраивать систему воинского учета и принимать решения о необходимости организации воинского учета в обособленном подразделении или вести учет из центрального офиса. Но важно учитывать:

Численность военнообязанных работников в организации вообще и в обособленном подразделении в частности. При большом количестве работников филиала, стоящих на воинском учете, или подлежащих воинскому учету, вести военно-учетный стол будет затруднительно.

Сведения о трудоустройстве в филиал иногородних работников, подпадающих под воинский учет, необходимо предоставлять в течение двух недель после приема на работу в военкомат и/или местную администрацию по месту жительства либо пребывания работников (подп. «а» п. 32 Положения о воинском учете, п. 29 Методических рекомендаций по ведению воинского учета).

Кроме того, если филиал ведет кадровый учет самостоятельно, а воинский учет в отношении работников филиала ведет головной офис, то необходимо разработать и издать внутренний документ для регулирования отношений между работниками центрального офиса и обособленных подразделений для ежедневного обмена сведениями о приеме и увольнении граждан, подлежащих воинскому учету.

Образцы документов по ведению воинского учета

Подготовили для вас образец заполнения карточки по форме № 10 по воинскому учету. Ее необходимо завести на всех работников, подлежащих призыву, и военнообязанных, которые трудятся у конкретного работодателя.

Образец заполнения. Форма № 10.

Заключение

Организации с филиальной сетью вправе вести военно-учетный стол в отношении сотрудников обособленных подразделений как в головном офисе, так и на местах в зависимости от численности военнообязанных. При этом ведение воинского учета в филиале не требует регистрации этого офиса юрлица в территориальном военкомате или органе местного самоуправления.