Как работают патентные тролли и кому сейчас грозит опасность

Представьте: вы — предприниматель, успешно работаете уже пару лет в своей нише. Однажды вы получаете электронное письмо от неизвестной компании с угрозой судебного иска. Они утверждают, что надпись на вашем товаре, технология производства, название компании, внешний вид продукции или ее упаковка нарушает их права.

Это не просто вымышленная история. Это реальность для многих предпринимателей, и такие «письма счастья» приходят все чаще.

Патентные тролли — реальная угроза. Они «кошмарят» бизнес и наживаются на нем. Проблема существует уже много лет, а предприниматели все чаще попадают в сложные ситуации, из которых не всем удается выйти победителями.

С 2023 года ситуация с троллями усугубилась, теперь товарные знаки может зарегистрировать любое физическое лицо, а патенты они могли получать и ранее.

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро «Лирейт». В этой статье я расскажу о патентном троллинге, актуальной ситуации, способах предупреждения и вариантах борьбы с троллями в суде.

Кто такие патентные тролли

Принято считать, что патентные тролли или рейдеры — это компании или ИП, которые регистрируют чужую интеллектуальную собственность, чтобы потом потребовать у предпринимателей «выкуп» или компенсацию за нарушение их прав. Другой деятельностью они не занимаются, только создают проблемы добросовестным предпринимателям. Патентные тролли представляют серьезную угрозу как для стартапов, так и для крупных компаний.

Классического тролля можно определить по трем признакам:

Владеет множеством товарных знаков или патентов. Не использует товарные знаки и патенты в деятельности. Часто судится с другими из-за нарушений его прав на ИС.

У одного из самых известных патентных троллей в России Ибатуллина Азамата на данный момент действует более 540 товарных знаков. Уже в этом году им зарегистрировано 6 новых обозначений. С 2020 года он подал уже больше 1000 исков, большинство из них выиграл. Особенно досталось предпринимателям, использующим слово «ПЛАНЕТА». Один из них заплатил троллю по решению суда 300 000 рублей, другой — 600 000 рублей.

И это лишь 2 случая из 1000. Только с начала октября 2024 года товарищ уже подал 4 иска. Можете себе представить, сколько предпринимателей согласились заплатить ему еще на досудебном этапе, чтобы не решать вопрос через суд? И таких патентных троллей в России много.

Сейчас патентный троллинг стал шире — это уже метод борьбы участников рынка с конкурентами. Некоторые компании, занимаясь своей основной деятельностью, захватывают рынок и получают дополнительный доход от регистрации ИС и предъявления претензий. Насколько это законно? Вполне. Насколько это этично? Вопрос открытый.

Однако в отношении товарных знаков действует негласное правило: «Кто первый зарегистрировал, тот и победил».

Регистрируют популярные фразы, которые давно уже используются предпринимателями, например, на бокалах, сувенирах и подарках. Об этом недавно рассказывали на канале РЕН ТВ. Потом получают монопольное право на использование обозначения, тем самым устраняя конкурентов и взымая с них непомерно высокие компенсации.

Троллями иногда называют физических лиц, которые зарегистрировали название, еще не использовали его, но уже подают претензии. Грань понятия тонкая. Одно ясно — и тролли, и добросовестные правообладатели формально действуют в рамках закона, но одни паразитируют на нем, а другие — реально защищают свои интересы.

Как работают патентные тролли

Стандартная схема работы патентных троллей выглядит так:

Выявляют технологические решения, средства индивидуализации, права на которые не оформлены. Например, компания наносит на товар фразу, которая не зарегистрирована ею в Роспатенте. Приобретают права на разработки и средства индивидуализации путем патентования, выкупа прав у авторов или правообладателей, регистрации в Роспатенте. Выявляют нарушителей. Часто они уже знают, что кто-то использует данный объект, целенаправленно оформляют свои права, чтобы потом направить адресную претензию конкретному лицу. Выявлять других нарушителей начинают уже в процессе. Направляют претензии и иски. Сначала отправляют угрожающее письмо с требованием уплаты компенсации или выкупа прав на объект по баснословной сумме, иногда предлагают оформить лицензию. Если компания отказывается, тролль может подать иск в суд. Идут в суд. Патентные тролли обычно рассчитывают, что компании предпочтут заплатить им на досудебном этапе и не захотят тратить средства и нервы на длительные судебные разбирательства. Часто дело до суда так и не доходит, если речь идет о малых и средних предприятиях.

Некоторые тролли проводят серьезную работу: анализируют рынок, выявляют направления развития, выкупают перспективные патенты у небольших изобретателей, выжидают, а потом получают выгоды с крупных представителей бизнеса, которые решили использовать похожую технологию.

Случаются ситуации, когда патентный тролль получает патент с расплывчатыми формулировками, чтобы охватить как можно больше предпринимателей, использующих похожие решения. В результате он может подать иски к огромному числу ничего не подозревающих компаний.

Большинство троллей старается работать на опережение в патентовании и регистрации прав на объекты. Воспользовавшись задержкой со стороны предпринимателей и авторов, они оформляют документы на себя.

Пример из практики

Маленький стартап разработал уникальную платформу для онлайн-обучения. Они только запустили ее, успех был на горизонте, но пришло письмо от патентного тролля с требованием заплатить сотни тысяч рублей за «нарушение» патента на один из основополагающих алгоритмов платформы. Стартап был вынужден закрыться, так и не успев реализовать свои идеи.

Иногда компании патентуют свои разработки, но их патент оказывается «слабым». Патентные тролли выявляют такие пробелы и направляют заявку на новый патент, а потом препятствуют свободному использованию технологии реальному разработчику или правообладателю.

Что касается товарных знаков, здесь все намного проще. Тролль может выбрать типичные названия для выбранной сферы, допустим, «Цветик» для цветочного бизнеса или «Маленькое солнышко» для детской одежды. Зарегистрировать на себя, начать поиск нарушителей или дождаться, пока кто-то начнет использовать похожее словосочетание или слово.

Часто предприниматели, желающие обратиться за регистрацией товарного знака, обнаруживают, что их обозначение уже зарегистрировано другим лицом. «Правообладатель» предлагает им выкупить товарный знак.

Кому сейчас грозит опасность

Для многих компаний столкновение с патентными троллями может стать «вопросом жизни и смерти». Предприниматели вынуждены закрываться, так и не сумев справиться с бременем судебных исков. В одном из примеров, который продемонстрировали в репортаже РЕН ТВ, с компании требуют 12 000 000 рублей при годовом обороте 3 000 000 рублей. Понятно, что это крайне негативно отразится на бизнесе.

Каждый день предприниматели рискуют столкнуться с такими ситуациями. И если у вас нет зарегистрированных товарных знаков или патентов, вы становитесь легкой мишенью.

Особенное внимание стоит проявить:

Производителям и продавцам сувенирной, подарочной продукции, одежды, аксессуаров. По ним максимально активно работают тролли и конкуренты, решившие монополизировать рынок. Продавцам на маркетплейсах. Названия магазинов, обозначения на товарах могут привлечь внимание патентных троллей, которые захотят получить плату за вашу возможность работать под уже известным потребителям логотипом или наименованием. Небольшим компаниям. Малые компании (магазины, парикмахерские, салоны красоты, точки общепита) часто не имеют ресурсов для защиты от судебных исков и редко регистрируют товарные знаки или патенты вовремя. Патентные тролли могут использовать это в своих интересах, угрожая судебными исками и убеждая выплатить им деньги за право использовать ИС. Технологическим компаниям. Компаниям, которые занимаются разработкой, нужно быть начеку, права на результаты их деятельности могут перехватить тролли. Потом придется выкупать свои же разработки. Разработчикам и авторам. Потерять права на созданное вами можно легко. Достаточно вовремя не оформить права, не сохранить черновики и другие материалы, поделиться своей идеей или выставить разработку на всеобщее обозрение.

Риски есть в любой сфере бизнеса, независимо от уровня и масштаба, но в каких-то областях они намного выше, чем в остальных. От патентного троллинга в основном страдают добросовестные предприниматели, которые вовремя не оформили права на свою интеллектуальную собственность.

Как защититься от патентного троллинга

Защититься от нападок троллей можно так:

вовремя регистрировать свои товарные знаки, решения и ценные объекты ИС;

сохранять черновики и договоры с авторами при разработке: каждая записка, каждый черновик могут стать важным доказательством в суде;

получать «сильные» патенты, которые полностью защитят разработку;

проводить анализ возможных рисков и проверять ИС перед использованием в бизнесе.

Например, крупные компании никогда не афишируют названия до официальной подачи заявки в Роспатент. Так, о ребрендинге Т-Банка стало известно намного позже, чем заявку подали в Роспатент.

Что делать, если бизнес атакуют патентные тролли

Как правило, патентные тролли отлично ориентируются в современном законодательстве. Бороться с ними при появлении претензий и исков довольно сложно. Лучше делать это, заручившись поддержкой опытного юриста в сфере ИС.

В судебном заседании можно доказать, что истец злоупотребляет правом, особенно если дело касается действий известных патентный троллей. Такие случаи уже знакомы судебной практике.

Еще один выход — доказать, что вы начали использовать обозначение или технологию задолго до того, как объект зарегистрировал тролль, если это реально так.

Товарный знак или патент тролля можно аннулировать, нужно подобрать достаточные основания. Например, в случае с товарным знаком сильный аргумент – неиспользование в течение 3 лет, а в случае с патентом — известность разработки раньше, чем была подана заявка. У нас есть практика в отношении обоих случаев. Это работает.

Тролли продолжают выигрывать в судах, но только потому что их «жертвы» не знают о своих возможностях и не пытаются им противостоять.

Вы можете подготовить отзыв на иск и приложить:

Выписки из картотеки арбитражных дел. Чтобы показать, что тролль регулярно судится с предпринимателями.

Сканы материалов СМИ. Чтобы указать, что истца считают патентным троллем.

Результаты поиска по базе Роспатента. Чтобы продемонстрировать, что тролль зарегистрировал на себя множество товарных знаков или патентов.

В отзыве на исковое заявление нужно указать на злоупотребление со стороны истца и на цель, для которой он регистрировал объект ИС.

Если вы уверены, что на вас «напал» патентный тролль, не стоит идти на уступки. Желательно опробовать все возможные варианты, чтобы пресечь его незаконную деятельность.