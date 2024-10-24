Что нужно сделать гражданам, чтобы в 2025 году получать автоматические выплаты от Социального фонда

Какую информацию и где необходимо указать, чтобы получать автоматические выплаты от СФР, которые назначаются гражданам в беззаявительном порядке.

Закон сейчас предусматривает широкий перечень соцвыплат, которые назначаются Социальным фондом РФ автоматически (без подачи заявления, а сразу с даты, когда у гражданина возникло право на соответствующую выплату).

В 2025 году в беззаявительном порядке будут назначаться:

пенсии по инвалидности и ЕДВ инвалидам;

социальная пенсия по старости (тем, кто не накопил требуемой продолжительности стажа и минимума пенсионных баллов);

пенсия по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям;

социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера;

доля страховой пенсии по старости, которая назначается госслужащим и летчикам-испытателям к пенсии за выслугу лет по достижении пенсионного возраста, если у них есть страховой стаж и пенсионные баллы;

доплата к страховой пенсии в связи с выработкой нормы северного стажа (15 лет в районах Крайнего севера или 20 лет в приравненных местностях);

доплата к пенсии в связи с необходимостью ухода за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы;

доплата к пенсии в связи с рождением у пенсионера ребенка (закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Чтобы вовремя получить автоматические выплаты (с того момента, как на них возникло право), нужно указать свой банковский счет на портале «Госуслуги». СФР увидит этот счет и станет зачислять на него положенные гражданину средства, не дожидаясь, пока он подаст заявление о выбранном способе получения выплаты.

Для этого в личном кабинете на портале «Госуслуги» нужно перейти в свой профиль, выбрать там раздел «Банковские карты и счета» и указать реквизиты своего банковского счета, нажав на ссылку «Добавить».

Обратите внимание, что с учетом действующего законодательства соцвыплаты гражданам, которые проживают на территории РФ, зачисляются только на карты национальной платежной системы «МИР» — поэтому указать нужно реквизиты счета, к которому привязана эта карта.

СФР очень рекомендует добавить счет на «Госуслуги» заранее, поскольку список автоматических выплат будет еще расширяться.

А заблаговременно оформленное согласие на получение выплат на выбранный вами банковский счет позволит существенно сэкономить время и получать деньги сразу же, как только СФР вынесет решение о назначении соцвыплаты.