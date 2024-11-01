Нужно ли физлицу платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет

При продаже имущества физлицу необходимо уплатить НДФЛ. Но в некоторых случаях НК предусматривает льготы. Рассказываем, нужно ли платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет.

В случае, если нежилое помещение не использовалось в предпринимательской детальности и им владели более 5 лет, то можно не платить НДФЛ и не подавать налоговую декларацию.

В соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК от налогообложения освобождаются доходы физлиц за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, которые установлены ст. 217.1 НК.

Также п. 2 ст. 217.1 НК указывает условие такого освобождения: объект должен был находиться в собственности в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.

Согласно п. 4 ст. 217.1 НК минимальный предельный срок владения составляет 5 лет, за исключением случаев, которые указаны в п. 3 ст. 217.1 НК.

Аналогичной позиции придерживается и Минфин в письмах от 20.10.2023 № 03-04-05/100236, от 29.03.2022 № 03-04-05/25365.