Когда восстанавливать авансовый НДС: вопрос решен

Источник: Бухгалтерия.ру.
В общем случае, если покупатель заявляет к вычету НДС с перечисленной продавцу предоплаты, то НДС восстанавливается в том квартале, когда получены товары и наступило право на вычет по этой покупке.
Вот общие правила исчисления НДС в расчетах по авансовому НДС:
покупатель вправе при поставке товара принять выставленный поставщиком авансовый налог к вычету и обязан восстановить вычтенный с аванса НДС;
поставщик, в свою очередь, в момент отгрузки налог начисляет, а уплаченный ранее с аванса вычитает.
Восстановить НДС, уплаченный с аванса, нужно в том налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам подлежат вычету (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК). А это происходит после принятия купленных товаров на учет, на основании счета-фактуры, выставленного продавцом, и при наличии соответствующих первичных документов (п. 1 ст. 172 НК).
При этом возникают случаи, когда продавец отгрузил товары в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на учет в другом.
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ФНС на своем сайте сообщала, что обязанность покупателя восстановить НДС возникает в периоде принятия товара на учет и не зависит от времени его отгрузки.
ФНС привела такой пример: в I квартале покупатель перечислил предоплату в счет предстоящей поставки товаров и принял к вычету НДС, предъявленный продавцом по этой сумме (по счету-фактуре № 1А).
Товары были отгружены во II квартале (счет-фактура № 2), а приняты на учет покупателем — в III квартале.
Покупатель может восстановить НДС по счету-фактуре № 1А в III квартале.
ФНС также обратила внимание: если покупатель получил первичные документы и счета-фактуры после сдачи декларации НДС, то это не является основанием того, чтобы не восстанавливать налог.
Ранее Минфин неоднократно утверждал, что покупатель должен тогда восстановить НДС, когда его предъявил к вычету продавец.
Постановка товаров на учет значения не имеет, утверждал Минфин в письме от 12 января 2024 г. № 03-07-11/1368. В силу прямого указания пункта 6 статьи 172 НК, право на вычет авансового налога появляется у поставщика только в момент отгрузки продукции.
А для покупателя перенос срока восстановления НДС на следующий за периодом исполнения обязательств квартал не предусмотрен. На эту же тему было письмо от 31 августа 2022 г. № 03-07-11/84811.
Но в 2024 году мнение поменялось. Минфин признал, что покупатель и поставщик не обязаны «зеркально» восстанавливать и заявлять вычет НДС по авансам (см. письма от 4 июля 2024 г. № 03-07-11/62340, от 29 февраля 2024 г. № 03-07-11/18515).
ФНС опубликовала на этот счет сообщение, то есть такая позиция может быть признана согласованной.
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