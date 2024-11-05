Когда восстанавливать авансовый НДС: вопрос решен

Источник: Бухгалтерия.ру.

В общем случае, если покупатель заявляет к вычету НДС с перечисленной продавцу предоплаты, то НДС восстанавливается в том квартале, когда получены товары и наступило право на вычет по этой покупке.

Вот общие правила исчисления НДС в расчетах по авансовому НДС:

покупатель вправе при поставке товара принять выставленный поставщиком авансовый налог к вычету и обязан восстановить вычтенный с аванса НДС ;

поставщик, в свою очередь, в момент отгрузки налог начисляет, а уплаченный ранее с аванса вычитает.

Восстановить НДС, уплаченный с аванса, нужно в том налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам подлежат вычету (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК). А это происходит после принятия купленных товаров на учет, на основании счета-фактуры, выставленного продавцом, и при наличии соответствующих первичных документов (п. 1 ст. 172 НК).

При этом возникают случаи, когда продавец отгрузил товары в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на учет в другом.

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