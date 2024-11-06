Нужно ли платить НДС при аренде муниципальной земли

Если ИП арендует муниципальную собственность, то возникает вопрос: нужно ли платить НДС? Разбираемся: появляется ли обязанность по уплате НДС с опорой на нормы НК и разъяснения ведомств.

В случае аренды государственной или муниципальной земли не возникает НДС, так как действует льгота, предусмотренная пп. 17. п. 2 ст. 149 НК.



Из разъяснений УФНС по городу Москве (письмо УФНС от 27.03.2007 № 19-11/28227) следует, что агент не удерживает и не уплачивает НДС, так как данная операция попадает под освобождение от налога.

Также в письме разъясняется, что агенту не нужно заполнять раздел декларации, который относится к расчету суммы налога, подлежащего перечислению налоговым агентом.

Операция по передаче в аренду земельного участка отражается агентом в числе операций, не подлежащих налогообложению, или операций, совершенных налогоплательщиком, который освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, в соответствии со ст. 145 НК.

Аналогичные выводы содержатся в письме УФНС по Москве от 05.10.2006 № 19-11/87962.

Также необходимо учитывать, что с 1 января 2014 года при осуществлении операций, не облагаемых НДС, выписывать счета-фактуры не требуется согласно пп. 1 п. 3 ст. 169 НК. Аналогичная позиция изложена в письмах Минфина от 18.10.2012 № 03-07-11/436, от 01.03.2012 № 03-07-11/57, от 30.10.2006 № 03-04-15/198.