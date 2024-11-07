Уплата НДС налоговым агентом в 2025 году

Вопросы, в отношении порядка уплаты НДС налоговым агентом никогда не теряют своей актуальности. Ведь неправильное понимание действующих норм закона создает налоговые риски. Поэтому всегда нужно быть в курсе событий и изменений, чтобы спать спокойно. В статье рассмотрим, как действовать в 2025 году.

Срок уплаты НДС налоговым агентом

С 2023 года в связи со вступлением в силу закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ, который внес поправки в Налоговый кодекс, налог уплачивается равными долями не позже 28 числа каждого из трех месяцев, которые идут за закончившимся налоговым периодом (кварталом).

Если вы самостоятельно оплачивали услуги (работы) нерезидента, налог до 2023 года вы уплачивали в момент выплаты такому лицу (п.4 ст. 174 НК).

Такой же порядок применялся, если вы были покупателем электронных услуг, и оплачивали их сами, а не через третьих лиц. Однако с 2023 года такой агентский НДС включается в единый налоговый платеж, и его уплата происходит по общим правилам.

Если организация является посредником при продаже электронных услуг нерезидента, налог уплачивается также в общем порядке. Иностранные же организации платят налог в соответствии с п.7 ст.174.2 НК, не позже 28 числа месяца за завершившимся налоговым периодом.

Для лиц, не являющихся плательщиками НДС (но которые выставляли в квартале счет-фактуру), срок уплаты также до 28 числа месяца следующего за оконченным налоговым периодом.

В случае, когда дата оплаты выпадает на выходной день (праздничный, нерабочий), произвести уплату налога нужно не позже следующего за ним рабочего дня.

Если вы по какой-то причине не удержали (не перечислили) НДС в указанный срок, то вы получите штраф в соответствии со ст. 123 НК. Если налог был удержан, но также не перечислен во время, вы получите еще и пени.

Таким образом, в 2025 году сроки будут следующими:

1-й платеж за 4 кв. — 28.01.2025

2-й платеж за 4 кв. — 28.02.2025

3-й платеж за 4 кв. — 28.03.2024

1-й платеж за 1 кв. 2025 г. — 28.04.2025

2-й платеж за 1 кв. — 28.05.2025

3-й платеж за 1 кв. — 30.06.2025

1-й платеж за 2 кв. — 28.07.2025

2-й платеж за 2 кв. — 28.08.2025

3-й платеж за 2 кв. — 29.09.2025

1-й платеж за 3 кв. — 28.10.2025

2-й платеж за 3 кв. — 28.11.2025

3-й платеж за 3 кв. — 29.12.2025

1-й платеж за 4 кв. — 28.01.2026

2-й платеж за 4 кв. — 02.03.2026

3-й платеж за 4 кв. — 30.03.2026

Порядок уплаты НДС налоговым агентом

Ранее упомянутый ФЗ № 263 ввел изменения связанные с применением единого налогового платежа (ЕНП). Таким платежом признаются денежные средства перечисленные налогоплательщиком (в том числе налоговым агентом, иным лицом) в бюджетную систему РФ на счет казначейства, предназначенные для исполнения совокупной обязанности налогоплательщика.

Такие средства учитываются на едином счете. Также в новой статье 11.3 НК указаны иные средства, которые относятся к ЕНП.

Проще говоря, практически все налоги теперь уплачиваются на один и тот же счет и в один и тот же срок.

Не исключением он является и для НДС. Теперь не нужно оформлять отдельное платежное поручение на данный налог.

По общему правилу статья 161 НК устанавливает случаи, когда налогоплательщик является налоговым агентом по НДС. Счет-фактура в этой ситуации составляется в одном экземпляре, в которой налоговый агент указывается как покупатель, ну и соответственно указывается продавец.

Как правило, такой НДС уплачивается в общие сроки, равными долями в течение 3 месяцев.

Налоговый агент по услугам иностранца и при аренде госимущества может применить вычет после оплаты.

Что касается расчета НДС налоговым агентом, то это зависит от того, какая происходит операция и кем является налоговый агент (покупателем, иностранцем, посредником и так далее). Ведь налоговая база и ставка могут быть разными в зависимости от операции (покупка, продажа, иностранцы, какие услуги или товары, учитывается ли налог в налоговой базе и прочее).

Например, при покупке товаров (услуг, работ) у нерезидента (не состоящего на налоговом учете в РФ) налоговая база будет равна стоимости товаров, работ, услуг (с учетом НДС).

Что касается ставки, она может быть прямой (20 или 10 %) или расчетной (20/120, 10/110, 16, 67 %) в зависимости от операции.

По общему правилу налоговая база умножается на ставку.

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Платежное поручение для уплаты НДС налоговым агентом

В 2025 году составлять отдельное поручение не нужно. Все налоги теперь в одной платежке.

Сформировать поручение можно на специальном сервисе «Уплата налогов и пошлин». Там нужно будет заполнить ИНН, КПП и указать сумму подлежащую уплате.

В платежном поручении нужно заполнить:

статус налогоплательщика;

КПП организации (не ОП);

КБК;

ОКТМО;

УИН;

Основание платежа;

Налоговый период;

Номер документа;

Дата документа;

Очередность платежа;

Назначение платежа.

Реквизиты для уплаты НДС налоговым агентом в 2025 году

Для того чтобы вам не приходилось заполнять реквизиты платежного поручения вручную, вы можете упростить этот процесс. Для этого можно воспользоваться:

личным кабинетом (достаточно указать сумму платежа);

учетной бухгалтерской системой (также нужно указать только сумму платежа);

сервисом «Уплата налогов и пошлин» (указывается ИНН, КПП и сумма).

В случае, когда вам все-таки нужно заполнить реквизиты вручную укажите следующие данные:

поле 7 (указывается общая сумма);

поле 101 статус налогоплательщика (01);

поле 102 (КПП по месту постановки на учет организации);

поле 61 (ИНН получателя: 7727406020);

поле 103 (КПП получателя: 770801001);

поле 13 банк получатель (Отделение Тула Банка России // УФК по Тульской области, г. Тула);

поле 14 (БИК банка: 017003983);

поле 15 (номер счета банка: 40102810445370000059);

поле 16 (получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом));

поле 17 (номер казначейского счета: 03100643000000018500);

поле 22 (Код (УИП): 0);

поле 24 назначение платежа (по разным данным нужно указать либо ЕНП, либо прочерк);

поле 104 (КБК: 18201061201010000510);

поле 105 ОКТМО (0);

поле 106 основание платежа (0);

поле 107 налоговый период (0);

поле 108 номер документа — основания платежа (0);

поле 109 дата документа — основания-платежа (0).

КБК для уплаты НДС налоговым агентом

В 2025 году НДС уплачивается в составе единого налогового платежа. При заполнении платежного поручения на уплату ЕНП указывается код бюджетной классификации 18201061201010000510.

Уплата НДС налоговым агентом за нерезидента

С 1 января 2025 г. налоговыми агентами по НДС признаются физлица, которые зарегистрированы в качестве ИП по законодательству государств — членов ЕАЭС (кроме РФ) и посредством электронных торговых площадок которых физлицам реализуются товары из ЕАЭС. Правило действует, если местом реализации признается РФ (пп. 2 п. 1 ст. 174.3 НК).

Организация становится налоговым агентом при совершении определенных сделок с иностранными компаниями. А именно:

покупка у нерезидента товара (работ, услуг), за некоторым исключением;

продажа товаров (работ, услуг) нерезидента, если вы являетесь посредником по агентскому договору (договору комиссии, поручения).

Помимо совершения данных сделок, налоговым агентом лицо становится при определенных правилах:

местом реализации для целей НДС является территория России;

налоговый агент должен состоять на учете в налоговой инспекции;

нерезидент соответствует п.1 ст. 161 НК РФ;

сама операция подлежит обложению НДС.

Если же речь идет об электронных услугах нерезидента, то НДС тогда уплачивается в особом порядке. Даже существует название «Налог на Google». В первом разделе мы уже касались данного порядка.

Также неважно, являетесь ли вы плательщиком НДС в рамках своей деятельности или нет.

По общему правилу НДС, перечисляемый налоговым агентом, делится на три равные части. Уплачивается он в течение трех месяцев следующих за истекшим кварталом. Данное правило в отношении налогового агента работает в следующих случаях:

вы являетесь посредником и продаете товары (работы, услуги) иностранной компании;

приобретете товары у организации-нерезидента;

при покупке услуг (работ) оплата происходит через третьих лиц, а не напрямую нерезиденту.

Как уже говорилось ранее, срок уплаты — до 28 числа.

Обязанность налогового агента при оплате услуг иностранца будет исполнена при выполнении следующих обстоятельств: