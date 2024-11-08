Что входит в капитальный ремонт квартиры
Всем известно, что ремонт бывает косметическим и капитальным. И если косметический — это «освежить стены и поклеить обои», то капитальный предполагает радикальное обновление квартиры для создания максимального комфорта: перепланировку, замену коммуникаций (водоснабжение, канализация, электричество), монтаж окон, дверей, потолка, изменение функциональных зон и т.д.
Капремонт — дело сложное, затратное и трудоемкое, ведь чтобы «вдохнуть жизнь» в полностью «убитую» квартиру или въехать в новостройку с черновыми стенами, нужны ремонтно-восстановительные работы.
Поручить такие работы лучше профессионалам своего дела, чтобы в дальнейшем не тратить деньги и время на переделки. Даже если вы сами можете установить раковину или задекорировать стены, коммуникации и опорные конструкции требуют соответствующих знаний — специалисты составят индивидуальный план, рассчитают смету затрат и озвучат сроки работ.
В капитальный ремонт квартир входит:
Создание проекта. Золотое правило ремонта — составить план, гарантирующий собственнику, что при строительных работах будут учтены все его пожелания.
Демонтаж перегородок, стен, оконных и дверных блоков, старого напольного покрытия, сантехники и электрики. Мастера буквально вычищают объект до бетона, чтобы выровнять стены, пол и потолок.
Установка перегородок согласно проекту, организацию новых дверных проемов.
Прокладывание или замена коммуникаций — труб отопления, водоснабжения, электропроводки.
Замена дверей и окон.
Выравнивание стен, потолков, пола. Стадия черновой отделки, которая подготавливает поверхности к чистовой.
Чистовые работы. Монтаж подвесных потолков, поклейка обоев, укладка плитки и напольного покрытия, вывоз строительного мусора.
Декорирование помещения.
Капитальный ремонт квартир в Санкт-Петербурге: рейтинг компаний
Рынок ремонтных услуг в СПб огромен — сделать выбор в пользу конкретной фирмы непросто. Чтобы ремонт принес радость и не оставил отрицательных воспоминаний, мы составили рейтинг пяти лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге в 2024 году.
Каждая имеет безупречную репутацию и выполняет ремонт под ключ — комплексные работы от демонтажа старых конструкций до чистовой отделки с гарантией качества и внимательного отношения к каждому клиенту.
Критерии выбора:
Репутация — мнение клиентов, работников подрядчика, партнеров, которые оставляют свои отзывы на независимых онлайн-сервисах.
Официальный сайт — клиент хочет получить подробную информацию об услугах: какие именно работы выполняет компания, есть ли портфолио, каковы цены, опыт и квалификация мастеров, возможно ли рассчитать примерную стоимость капитального ремонта и в какие сроки фирма сможет реализовать проект.
Виды услуг — заказчику важно заказать ремонт у одного подрядчика, который выполнит весь комплекс работ от разработки дизайн-проекта до сдачи объекта. Идеальный вариант — наличие услуги «ремонт под ключ».
Стоимость и гарантия качества — профессиональный комплексный ремонт не может стоить дешево, но и слишком высокие цены отталкивают клиентов. Надежная компания всегда рассчитает цену заранее. В помощь заказчику онлайн-калькуляторы и прейскуранты на сайте фирмы. В стоимость также входит процент предоплаты, возможность рассрочки платежа, акции и программы лояльности, срок гарантии выполненных работ.
Договор — ни один клиент не захочет самостоятельно исправлять недочеты, которые могут быть выявлены после ремонта. Договор подряда — это гарантия качества, правовая защищенность заказчика в плане решения возможных проблем в будущем.
Партнеры — у кого подрядчик закупает строительные материалы и каково их качество.
№ 1. RIPARARE
RIPARARE — лидер нашего рейтинга.
Комплексные работы «под ключ», с перепланировкой, дизайн-концепцией или же легкое обновление стилистики интерьера — компания оказывает любые виды ремонта, делая акцент на современные тренды, и оставаясь, при этом, в рамках выделенного бюджета.
Работает как в новостройках, так и во вторичном фонде. В команде — мастера с большим опытом, которые регулярно повышают квалификацию, используют профессиональный инструмент в работе и строго соблюдают строительные СНиПы.
RIPARARE работает с безопасными и экологичными материалами, позволяющими создать комфортное и эстетичное пространство, где все продумано до мелочей.
Заказав дизайн-проект, вы получите прозрачную смету, которая исключает любые непредвиденные расходы. Система оплаты включает скидки первым клиентам, сезонные акции и гибкие условия сотрудничества.
Ремонт с RIPARARE — это экономия вашего времени. Подрядчик самостоятельно ищет, закупает и доставляет материалы на объект. Среди партнеров — BAUF, Шатура, LUMINOTTI, Piterra и другие.
С RIPARARE можно воплотить в жизнь проект любой сложности. Уникальные дизайнерские решения и профессиональная работа каждого мастера подарят вашей квартире максимальный уровень комфорта на долгие годы.
Цена
Ниже рынка на 10%, благодаря сотрудничеству с ведущими поставщиками стройматериалов.
Косметический ремонт — от 2 990 руб. за кв. м.
Капитальный ремонт — от 8 990 руб. за кв. м.
Премиум ремонт — от 24 990 руб. за кв. м.
Итоговая стоимость зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности.
Преимущества и гарантии
Любые виды ремонта — косметический, капитальный, черновой, дизайнерский, премиум.
Выезд и точная смета в течение 24 часов — бесплатно.
Дизайн-проект — от технического до авторского.
Качественные материалы от надежных поставщиков, которые гарантируют долговечность и привлекательность.
Официальный договор, включающий все условия и сроки, а также фиксированную цену, которая не меняется в процессе работы.
Гарантия на выполненные работы и послегарантийное обслуживание в течение двух лет.
Персональный менеджер и VIP-сервис.
Скидка до 15% новым клиентам.
Примеры работ
Отзывы
№ 2. Domeo
Признанный мастер капитального ремонта квартир в СПб. Ремонт с Domeo — это скорость и качество.
Большинство работ механизированы, что значительно ускоряет процесс оказания услуги. Мастера подтверждают свой профессионализм у известных производителей — Кнауф, Тиккурила, Рехау. А еще в компании есть выпускники СПбГАСУ и Британской высшей школы дизайна.
Вы можете заказать ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном интерьера, а можете — проект отдельной комнаты, например, дизайнерский ремонт ванной.
Цена
Капитальный ремонт — от 14 562 руб. за кв. м.
Дизайнерский ремонт — от 15 250 руб. за кв. м.
Окончательная цена зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности.
Преимущества и гарантии
Договор подряда с указанием фиксированной стоимости без изменения в будущем.
Беспроцентная рассрочка до 18 месяцев — оплачивать можно после завершения каждого этапа отделочных работ.
Domeo — партнер крупнейших брендов: Кухни Мария, LEROY MERLIN, Kerama Marazzi, Cersanit и др.
Умные онлайн-камеры в квартире — следить за ремонтом можно из любой точки мира прямо с телефона.
Гарантия до пяти лет.
За несоблюдение сроков сдачи объекта выплачивается компенсация — 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
Примеры работ
Отзывы клиентов
№ 3. Рестроймастер (RSM)
Рестроймастер более 10 лет оказывает услуги по всем видам ремонта. В штате компании опытные специалисты с безупречной репутацией, которые используют зарубежное оборудование, гарантирующее качество и долговечность. Компания занимается перепланировкой и создает интересные дизайн-проекты. Вы можете реализовать любые идеи и предпочтения.
Рестроймастер гарантирует прозрачность цен и точное соблюдение сроков. Работает без предоплаты, предоставляя скидки от партнеров до 20%. После ремонта — комплексный клининг и вывоз строительного мусора.
Цена
Ремонт в новостройке — от 7 000 руб. за кв. м.
Вторичка — от 7 500 руб. за кв. м.
Старый фонд — от 12 000 руб. за кв. м.
Дизайнерский — от 15 000 руб. за кв. м.
Итоговая стоимость зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности.
Преимущества и гарантии
ремонт без предоплаты;
большой штат узкопрофильных специалистов;
возможность удаленного ремонта;
скидки на черновые строительные материалы до 20%;
гарантия до пяти лет.
Примеры работ
Отзывы клиентов
№ 4. РСК Реновация
Компания по оказанию ремонтных работ полного цикла. В собственной дизайн-студии создают индивидуальную концепцию с подробной 3D-визуализацией проекта. В ходе ремонта предоставляют отчеты: можно отслеживать каждый этап и если нужно, вносить корректировки.
Принимают жилье от застройщика в новостройках, проводят комплексную оценку, при необходимости предъявляют претензии с требованием устранить выявленные недочеты.
В команде — дизайнеры, архитекторы, прорабы, менеджеры, готовые ответить на все интересующие вопросы и качественно выполнить заказ в установленный срок.
Цена
Ремонт «Комфорт» (полный комплекс работ) без учета цены материалов — от 4 000 руб. за кв. м.
Ремонт по дизайн-проекту (полный комплекс работ) без учета цены материалов — от 11 000 руб. за кв. м.
Ремонт «Люкс» (любые виды работ и объемы) без учета цены материалов — от 26 000 руб. за кв. м.
Итоговая стоимость зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности.
Преимущества и гарантии
собственная дизайн-студия;
официальный договор;
смета с фиксированными расценками;
многоуровневый контроль качества (контроль технадзором);
гарантия три года.
Примеры работ
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№ 5. INSIDE
Оказывает услуги по ремонту квартир с 2010 года. Большая компания, в штате — 24 бригады сертифицированных специалистов.
Выполняют ремонт квартир под ключ, капитальный ремонт дома, комнаты. Используют новейшие разработки в области ремонтно-строительных работ, а также материалы нового поколениями (например, окна REHAU и VEKA от производителя). Есть свой учебный полигон и собственная мебельная компания.
Предлагают интересные дизайн-решения в неоклассическом, скандинавском, или винтажном стилях. Проводят перепланировку в небольших квартирах для оптимизации пространства и устранения недостатков. Работают без предоплаты.
Цена
Капитальный ремонт вторичного жилья (25 кв. м) — от 85 000 руб.
Дизайнерский ремонт в новостройке (30 кв. м) — от 171 000 руб.
Ремонт «премиум класса» (60 кв. м) — от 198 200 руб.
Цены указаны без учета стоимости материалов.
Итоговая стоимость зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности.
Преимущества и гарантии
договор с утвержденной сметой;
специалисты со стажем от пяти лет;
гарантия качества — три года;
возможность удаленного оформления заказа через сайт или по телефону;
разработка дизайн-проекта в разных стилях;
оплата по факту выполненного ремонта.
Примеры работ
Отзывы клиентов
Как выбрать компанию для капитального ремонта квартиры в Санкт-Петербурге
Ремонт под ключ — супер ответственная задача и чтобы он не превратился в стихийное бедствие, доверить его нужно профессионалам. Но как сориентироваться, когда десятки фирм в СПб предлагают свои услуги?
Где ищем
Ищем через поисковик в интернете — это самый простой и очевидный способ. Главное, не наткнуться на фирму-однодневку, которая заманивает клиентов подозрительно низкими ценами, а после получения предоплаты, либо растворяется в воздухе, либо делает ремонт на «авось», срывая сроки и не оправдывая заявленное качество. Потому важно быть предельно внимательным и осторожным.
Ответственный подрядчик берет оплату за оказанные услуги по факту выполненных работ и закупленных материалов.
Знакомые — если кто-то из друзей недавно делал ремонт, узнайте, к какой компании они обращались и какое осталось впечатление: были ли вопросы или претензии к специалистам, уложились ли в срок, какова стоимость работ. Если знакомые довольны, можно «навести справки» о подрядчике в интернете и получить консультацию относительно предполагаемого ремонта.
Предложения застройщика — если вы купили квартиру в новостройке, то скорее всего, застройщик предлагал контакты проверенных мастеров.
Строительные фирмы часто сотрудничают с ремонтными компаниями, к тому же, они дорожат своей репутацией, а потому выбирают надежного и ответственного исполнителя.
Как ищем
Правильный выбор компании — половина пути к мечте о новом ремонте. Ищем, опираясь на следующие критерии:
Опыт.
На официальном сайте изучите основную информацию о компании: возраст, ценовые характеристики, примеры работ и смет. Чем объемнее портфолио, тем лучше, причем это могут быть не просто фото, а видео с подробным описанием услуг: что и с помощью каких материалов сделано, за какое время, где компания выполняет капитальный ремонт квартир — только в новостройках или и в старом фонде, коммерческих помещениях, загородных домах.
Также важна полнота информации. Если на сайте исключительно портфолио и перечень услуг — это не та компания, которая вам нужна. Капитальный ремонт — сложная ответственная работа: серьезная организация большое внимание уделяет выбору и обучению персонала. Каждый специалист имеет соответствующую квалификацию, которую регулярно подтверждает. Технологии в строительной сфере развиваются стремительно.
Надежному подрядчику важно отслеживать новшества и применять их на практике, чтобы повышать качество предоставляемых услуг. Потому на сайте должна быть информация о сотрудниках, их образовании, квалификации.
Отзывы.
Здесь речь о репутации в интернете. Посмотрите рейтинг компании на популярных сервисах, таких как Яндекс Карты, 2ГИС, Отзовик, Авито, ВКонтакте и другие. Конечно, слепо доверять всему, что пишут, не стоит.
Негативные комментарии лучше оценивать объективно, стараясь понять суть проблемы: оказала ли она влияние на качество ремонта? Хорошо, когда компания отвечает каждому, кто оставил отзыв, и реагирует на жалобы.
Договор.
Закон обязывает подрядчика заключать договор с клиентом. Письменное соглашение между сторонами закрепляет виды и объем работ, срок сдачи, стоимость, порядок оплаты. Договор имеет юридическую силу и если что-то пойдет не так, он будет подтверждением обязанностей подрядчика и ваших прав как заказчика услуги.
Стоимость и порядок оплаты.
Изучив разные компании по ремонту квартир в СПб, вы сможете определить примерную стоимость на рынке. Помните, что заниженная цена это не всегда экономия: как бы не пришлось потом устранять дефекты своими силами. Если с вас сразу требуют стопроцентную оплату, ищите другого подрядчика. Оптимальный вариант — предоплата в размере 30–50% от стоимости работ и 50–100% от стоимости материалов.
Внимательно изучите смету, в которой будет указана окончательная стоимость ремонта. Объем работ должен соответствовать действительности. Недобросовестная компания может включить одну и ту же услугу дважды под разными названиями либо убрать из нее часть работ, чтобы сделать видимость недорогой стоимости ремонта, а в процессе потребовать включить их в смету и оплатить.
Гарантии.
Когда организация дает гарантии на свои услуги, значит она уверена в их качестве. Гарантийные обязательства должны быть четко прописаны в договоре, поскольку договор — ваша возможность на законной основе требовать устранения возможных недостатков в будущем.
Выбирайте компанию, которая самостоятельно доставляет материалы на объект, не привлекая вас к рабочим моментам, и предлагает фиксированную стоимость работ. Заранее определенная цена позволит избежать дополнительных расходов в случае ошибок или недочетов компании в ходе проведения ремонта.
Сроки работ.
Понятно, что продолжительность ремонта зависит от объема работ и сложности, но не верьте, если фирма обещает сделать все за пару недель. Качественный капитальный ремонт невозможно выполнить за такие сроки.
Капитальный ремонт с RIPARARE — это эстетика, удобство и функциональность вашего интерьера. Мы следим за новыми технологиями и активно используем их на практике, повышая качество предоставляемых услуг. Закажите ремонт квартиры с гарантией и удобной поэтапной оплатой: вызов замерщика, составление сметы, а также полная консультация по работам и материалам — бесплатно.
Вопросы и ответы
Когда необходим капитальный ремонт квартиры?
Эксперты рекомендуют делать капитальный ремонт каждые 20 лет, так как большинство материалов изнашиваются и становятся непригодными к использованию.
На частоту ремонта влияет и тот факт, что разные части квартиры требуют ремонта с разной периодичностью. Например, кухня и санузел изнашиваются быстрее, чем жилые комнаты.
Капитальный ремонт, как и косметический — личное дело каждого, но есть ситуации, когда он требуется в срочном порядке:
Капремонта не было долгие годы — от стен отходят обои, а трубы и электрика вызывают вопросы. Скрипит пол, в квартире появилась плесень, потолок пошел трещинами, на нем видны пятна.
Аварийная ситуация (пожар или затопление) сделала жилье непригодным.
Нежилое нужно превратить в жилое — требуется перепланировка.
Сколько стоит капитальный ремонт квартиры в Санкт-Петербурге?
Сотни компаний в СПб предлагают ремонтно-строительные услуги. Итоговая стоимость работ зависит от следующих факторов: площадь объекта, тип дома (новостройка, сталинка, хрущевка),состав строительных материалов и пожелания заказчика.
Проанализировав рынок, изучив десятки предложений и отзывов на различных интернет-ресурсах: как на независимых площадках вроде Авито, РЕМ-РЕЙТИНГ, Прорабы.ру, так и на официальных сайтах подрядчиков, мы сформировали среднюю стоимость капитального ремонта квартиры в Санкт-Петербурге.
Для сравнения — средние цены на косметический ремонт квартиры в Санкт-Петербурге:
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Какие этапы включает в себя капитальный ремонт квартиры?
Термин «капитальный» говорит о глобальных изменениях в квартире: работы будут вестись сразу во всех областях. Целесообразно разделить их на стадии и расставить в определенном порядке. План капитального ремонта квартиры обычно выглядит так:
1. Подготовка. Главные задачи на данном этапе — разработка дизайн-проекта и составление сметы. Дизайн-проект ответит на следующие вопросы:
нужна ли перепланировка;
будет ли лоджия утепляться и объединяться с комнатой;
какую сантехнику выберете;
как будет расставлена мебель;
где будет кухонный гарнитур, телевизионная и рабочая зоны (чтобы провести электрику к нужным местам);
нужно ли расширять или переносить дверные проемы и др.
Если вы планируете сносить стены или переносить газовое оборудование, следует пройти строительную экспертизу и получить согласие жилищной инспекции.
Это не быстрый процесс, потому если планируете получать разрешение на перепланировку самостоятельно, лучше сделать это заранее.
Смета включает в себя стоимость стройматериалов и оплату услуг компании.
1. Демонтажные работы. С демонтажа начинается любой ремонт, ведь чтобы создать что-то новое, нужно избавиться от старого. Это самый шумный и грязный этап: разбираются стены, перегородки, снимаются обои, напольное покрытие, демонтируется сантехника — поверхности очищают от старых отделочных материалов и подготавливают к монтажу новых.
2. Замена коммуникаций. Важно сменить коммуникационные линии до начала черновых работ. Это касается отопления, электричества, сливов и вентиляции.
3. Черновые работы. Важный и достаточно продолжительный этап (до 50% от общего срока капитального ремонта). Сюда входят:
выравнивание пола, стен и потолка;
возведение перегородок и создание дверных проемов;
прокладка труб сантехники и электропроводки;
заливка стяжки;
штукатурка стен и потолка.
4. Чистовая отделка. Это работы по укладке плитки, напольного покрытия, покраска стен, поклейка обоев, монтаж электрики и сантехники, установка дверей.
5. Вывоз строительного мусора.
Как найти хорошую компанию по капитальному ремонту квартир в Санкт-Петербурге?
Сегодня ремонт квартир под ключ заказывают все чаще. Каждый ценит свое время и понимает, что доверить работы одной компании это удобное и эффективное сотрудничество.
При заказе комплексного ремонта можно сэкономить, а это большой плюс, особенно если речь идет о квартире большой площади.
Компания работает напрямую с поставщиками материалов, а значит для клиента стоимость их будет ниже, чем при покупке в строительных магазинах. Более того, подрядчик может предоставить скидки на объем.
Таким образом, возможность сэкономить — ключевое преимущество ремонта квартиры под ключ. Экономия бюджета при заказе полного цикла работ у одной компании достигает 20%. Есть и другие преимущества:
Отпадает потребность искать исполнителей на разные этапы.
Не нужно самостоятельно закупать материалы.
Работы, указанные в смете, выполняются строго по графику, подрядчик направляет фото и видеоотчеты.
Ответственность за выполненные работы несет одна компания, которая предоставляет гарантии на свои услуги.
Риск наткнуться на недобросовестных мастеров минимален — руководство подрядчика всегда контролирует свои бригады.
В начале статьи, прежде чем перейти к рейтингу, мы указали основные критерии выбора — выбирайте организацию, учитывая приведенные условия. Так, компания RIPARARE соответствует всем приведенным критериям и позволит оценить все преимущества капитального ремонта.
Профессиональные дизайнеры RIPARARE предложат вам лучшие эстетические решения — благодаря продуманному стилю и отсутствию шаблонов мы создаем абсолютно авторские проекты с 3D-детализацией пространства: вы сразу увидите образ будущей квартиры. Получите персональную консультацию от наших специалистов по разработке индивидуального дизайнерского решения.
Заключение
Капитальный ремонт — это полная реконструкция жилья. Заказывайте такой ремонт только у фирмы, которая:
имеет опыт в строительно-монтажной сфере;
проведет замеры и расчеты последовательно и бесплатно;
готова отвечать за качество своих услуг;
в штате — только квалифицированные специалисты.
Соблюдайте следующие правила — они помогут достичь максимального результата:
Планируйте детали будущего интерьера до начала работ. Дизайн-проект, составленный профессионалом, отразит выбранный стиль и поможет четко спланировать расходы на отделочные материалы и мебель.
Оцените профессионализм выбранного подрядчика вживую — посетите объект, который они реализовали, либо в котором на данный момент идут работы.
Заключите договор с подрядчиком до ремонта. Договор должен содержать все условия относительно объема работ, гарантий и сроков.
Грамотно оптимизируйте расходы. Желание сэкономить может отразиться на качестве результата — компания поможет правильно распределить бюджет, подобрав оптимальные варианты отделочных материалов без потери качества.
Проверяйте расчеты. Детальная смета — залог прозрачной сделки. В ней должны быть указаны точные расценки и объемы работ.
Обратите внимание на сроки ремонта. Они должны быть прописаны в договоре. Более того, в случае задержки компания обязана платить штраф — как правило, это 0,1% от общей стоимости за один день просрочки.
Не платите всю стоимость в качестве предоплаты — у профессиональных компаний нет такого условия. Платите поэтапно — это дает возможность больше контролировать ремонтные работы.
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