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Рейтинг компаний по капитальному ремонту квартир в Санкт-Петербурге

5 лучших компаний по капитальному ремонту квартир в Санкт-Петербурге: рейтинг с ценами и отзывами об услуге. Рассказываем, как выбрать петербургскую строительную, ремонтную компанию, где лучше заказать капитальный ремонт под ключ. 

Что входит в капитальный ремонт квартиры

Всем известно, что ремонт бывает косметическим и капитальным. И если косметический — это «освежить стены и поклеить обои», то капитальный предполагает радикальное обновление квартиры для создания максимального комфорта: перепланировку, замену коммуникаций (водоснабжение, канализация, электричество), монтаж окон, дверей, потолка, изменение функциональных зон и т.д. 

Капремонт — дело сложное, затратное и трудоемкое, ведь чтобы «вдохнуть жизнь» в полностью «убитую» квартиру или въехать в новостройку с черновыми стенами, нужны ремонтно-восстановительные работы.

Поручить такие работы лучше профессионалам своего дела, чтобы в дальнейшем не тратить деньги и время на переделки. Даже если вы сами можете установить раковину или задекорировать стены, коммуникации и опорные конструкции требуют соответствующих знаний — специалисты составят индивидуальный план, рассчитают смету затрат и озвучат сроки работ.

В капитальный ремонт квартир входит:

  • Создание проекта. Золотое правило ремонта — составить план, гарантирующий собственнику, что при строительных работах будут учтены все его пожелания.

  • Демонтаж перегородок, стен, оконных и дверных блоков, старого напольного покрытия, сантехники и электрики. Мастера буквально вычищают объект до бетона, чтобы выровнять стены, пол и потолок.

  • Установка перегородок согласно проекту, организацию новых дверных проемов.

  • Прокладывание или замена коммуникаций — труб отопления, водоснабжения, электропроводки.

  • Замена дверей и окон.

  • Выравнивание стен, потолков, пола. Стадия черновой отделки, которая подготавливает поверхности к чистовой.

  • Чистовые работы. Монтаж подвесных потолков, поклейка обоев, укладка плитки и напольного покрытия, вывоз строительного мусора.

  • Декорирование помещения.

Капитальный ремонт квартир в Санкт-Петербурге: рейтинг компаний

Рынок ремонтных услуг в СПб огромен — сделать выбор в пользу конкретной фирмы непросто. Чтобы ремонт принес радость и не оставил отрицательных воспоминаний, мы составили рейтинг пяти лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге в 2024 году.

Каждая имеет безупречную репутацию и выполняет ремонт под ключ — комплексные работы от демонтажа старых конструкций до чистовой отделки с гарантией качества и внимательного отношения к каждому клиенту. 

Критерии выбора:

  1. Репутация — мнение клиентов, работников подрядчика, партнеров, которые оставляют свои отзывы на независимых онлайн-сервисах.

  2. Официальный сайт — клиент хочет получить подробную информацию об услугах: какие именно работы выполняет компания, есть ли портфолио, каковы цены, опыт и квалификация мастеров, возможно ли рассчитать примерную стоимость капитального ремонта и в какие сроки фирма сможет реализовать проект.

  3. Виды услуг — заказчику важно заказать ремонт у одного подрядчика, который выполнит весь комплекс работ от разработки дизайн-проекта до сдачи объекта. Идеальный вариант — наличие услуги «ремонт под ключ».

  4. Стоимость и гарантия качества — профессиональный комплексный ремонт не может стоить дешево, но и слишком высокие цены отталкивают клиентов. Надежная компания всегда рассчитает цену заранее. В помощь заказчику онлайн-калькуляторы и прейскуранты на сайте фирмы. В стоимость также входит процент предоплаты, возможность рассрочки платежа, акции и программы лояльности, срок гарантии выполненных работ.

  5. Договор — ни один клиент не захочет самостоятельно исправлять недочеты, которые могут быть выявлены после ремонта. Договор подряда — это гарантия качества, правовая защищенность заказчика в плане решения возможных проблем в будущем.

  6. Партнеры — у кого подрядчик закупает строительные материалы и каково их качество.

№ 1. RIPARARE

RIPARARE — лидер нашего рейтинга.

Комплексные работы «под ключ», с перепланировкой, дизайн-концепцией или же легкое обновление стилистики интерьера — компания оказывает любые виды ремонта, делая акцент на современные тренды, и оставаясь, при этом, в рамках выделенного бюджета.

Работает как в новостройках, так и во вторичном фонде. В команде — мастера с большим опытом, которые регулярно повышают квалификацию, используют профессиональный инструмент в работе и строго соблюдают строительные СНиПы.

RIPARARE работает с безопасными и экологичными материалами, позволяющими создать комфортное и эстетичное пространство, где все продумано до мелочей.

Заказав дизайн-проект, вы получите прозрачную смету, которая исключает любые непредвиденные расходы. Система оплаты включает скидки первым клиентам, сезонные акции и гибкие условия сотрудничества.

Ремонт с RIPARARE — это экономия вашего времени. Подрядчик самостоятельно ищет, закупает и доставляет материалы на объект. Среди партнеров — BAUF, Шатура, LUMINOTTI, Piterra и другие. 

С RIPARARE можно воплотить в жизнь проект любой сложности. Уникальные дизайнерские решения и профессиональная работа каждого мастера подарят вашей квартире максимальный уровень комфорта на долгие годы.

Цена

Ниже рынка на 10%, благодаря сотрудничеству с ведущими поставщиками стройматериалов.

  • Косметический ремонт — от 2 990 руб. за кв. м.

  • Капитальный ремонт — от 8 990 руб. за кв. м.

  • Премиум ремонт — от 24 990 руб. за кв. м.

Итоговая стоимость зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности. 

Преимущества и гарантии

  • Любые виды ремонта — косметический, капитальный, черновой, дизайнерский, премиум.

  • Выезд и точная смета в течение 24 часов — бесплатно. 

  • Дизайн-проект — от технического до авторского.

  • Качественные материалы от надежных поставщиков, которые гарантируют долговечность и привлекательность.

  • Официальный договор, включающий все условия и сроки, а также фиксированную цену, которая не меняется в процессе работы.

  • Гарантия на выполненные работы и послегарантийное обслуживание в течение двух лет.

  • Персональный менеджер и VIP-сервис.

  • Скидка до 15% новым клиентам.

Примеры работ

Кухня-гостиная в ЖК «Звезды Арбата» 
Роскошная ванная в ЖК «Neva Haus» 
Изящная столовая в ЖК «Петроградец»

Отзывы 

Отзывы на Яндекс Картах
Отзывы на Zoon.ru

№ 2. Domeo

Признанный мастер капитального ремонта квартир в СПб. Ремонт с Domeo — это скорость и качество.

Большинство работ механизированы, что значительно ускоряет процесс оказания услуги. Мастера подтверждают свой профессионализм у известных производителей — Кнауф, Тиккурила, Рехау. А еще в компании есть выпускники СПбГАСУ и Британской высшей школы дизайна.

Вы можете заказать ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном интерьера, а можете — проект отдельной комнаты, например, дизайнерский ремонт ванной.

Цена

  • Капитальный ремонт — от 14 562 руб. за кв. м.

  • Дизайнерский ремонт — от 15 250 руб. за кв. м.

Окончательная цена зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности. 

Преимущества и гарантии 

  • Договор подряда с указанием фиксированной стоимости без изменения в будущем.

  • Беспроцентная рассрочка до 18 месяцев — оплачивать можно после завершения каждого этапа отделочных работ.

  • Domeo — партнер крупнейших брендов: Кухни Мария, LEROY MERLIN, Kerama Marazzi, Cersanit и др. 

  • Умные онлайн-камеры в квартире — следить за ремонтом можно из любой точки мира прямо с телефона.

  • Гарантия до пяти лет.

  • За несоблюдение сроков сдачи объекта выплачивается компенсация — 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

Примеры работ

Гостиная в стиле современный минимализм в ЖК «Талисман» на Рокоссовского (г. Москва)
Уютная спальня ЖК «Мой адрес на Салтыковской»

Отзывы клиентов

Отзывы на Яндекс Картах (рейтинг компании 4,6)
Отзывы на Zoon.ru (рейтинг 4,9)

№ 3. Рестроймастер (RSM)

Рестроймастер более 10 лет оказывает услуги по всем видам ремонта. В штате компании опытные специалисты с безупречной репутацией, которые используют зарубежное оборудование, гарантирующее качество и долговечность. Компания занимается перепланировкой и создает интересные дизайн-проекты. Вы можете реализовать любые идеи и предпочтения.

Рестроймастер гарантирует прозрачность цен и точное соблюдение сроков. Работает без предоплаты, предоставляя скидки от партнеров до 20%. После ремонта — комплексный клининг и вывоз строительного мусора.

Цена

  • Ремонт в новостройке — от 7 000 руб. за кв. м.

  • Вторичка — от 7 500 руб. за кв. м.

  • Старый фонд — от 12 000 руб. за кв. м.

  • Дизайнерский — от 15 000 руб. за кв. м.

Итоговая стоимость зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности. 

Преимущества и гарантии

  • ремонт без предоплаты;

  • большой штат узкопрофильных специалистов;

  • возможность удаленного ремонта;

  • скидки на черновые строительные материалы до 20%;

  • гарантия до пяти лет.

Примеры работ

Отзывы клиентов

Отзывы на Яндекс Картах
Отзывы на Zoon.ru

№ 4. РСК Реновация 

Компания по оказанию ремонтных работ полного цикла. В собственной дизайн-студии создают индивидуальную концепцию с подробной 3D-визуализацией проекта. В ходе ремонта предоставляют отчеты: можно отслеживать каждый этап и если нужно, вносить корректировки. 

Принимают жилье от застройщика в новостройках, проводят комплексную оценку, при необходимости предъявляют претензии с требованием устранить выявленные недочеты.

В команде — дизайнеры, архитекторы, прорабы, менеджеры, готовые ответить на все интересующие вопросы и качественно выполнить заказ в установленный срок. 

Цена 

  • Ремонт «Комфорт» (полный комплекс работ) без учета цены материалов — от 4 000 руб. за кв. м. 

  • Ремонт по дизайн-проекту (полный комплекс работ) без учета цены материалов — от 11 000 руб. за кв. м. 

  • Ремонт «Люкс» (любые виды работ и объемы) без учета цены материалов — от 26 000 руб. за кв. м. 

Итоговая стоимость зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности. 

Преимущества и гарантии

  • собственная дизайн-студия;

  • официальный договор;

  • смета с фиксированными расценками;

  • многоуровневый контроль качества (контроль технадзором);

  • гарантия три года.

Примеры работ 

Гостиная в ЖК «Привилегия»
Санузел в ЖК «Галактика PRO»

Отзывы клиентов 

Отзывы на Яндекс Картах
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№ 5. INSIDE

Оказывает услуги по ремонту квартир с 2010 года. Большая компания, в штате — 24 бригады сертифицированных специалистов.

Выполняют ремонт квартир под ключ, капитальный ремонт дома, комнаты. Используют новейшие разработки в области ремонтно-строительных работ, а также материалы нового поколениями (например, окна REHAU и VEKA от производителя). Есть свой учебный полигон и собственная мебельная компания. 

Предлагают интересные дизайн-решения в неоклассическом, скандинавском, или винтажном стилях. Проводят перепланировку в небольших квартирах для оптимизации пространства и устранения недостатков. Работают без предоплаты. 

Цена 

  • Капитальный ремонт вторичного жилья (25 кв. м) — от 85 000 руб.

  • Дизайнерский ремонт в новостройке (30 кв. м) — от 171 000 руб.

  • Ремонт «премиум класса» (60 кв. м) — от 198 200 руб.

Цены указаны без учета стоимости материалов.

Итоговая стоимость зависит от многих факторов, таких как площадь квартиры, объем работ, используемые материалы, пожелания заказчика и его финансовые возможности. 

Преимущества и гарантии

  • договор с утвержденной сметой;

  • специалисты со стажем от пяти лет;

  • гарантия качества — три года;

  • возможность удаленного оформления заказа через сайт или по телефону;

  • разработка дизайн-проекта в разных стилях;

  • оплата по факту выполненного ремонта.

Примеры работ

Отзывы клиентов

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Как выбрать компанию для капитального ремонта квартиры в Санкт-Петербурге

Ремонт под ключ — супер ответственная задача и чтобы он не превратился в стихийное бедствие, доверить его нужно профессионалам. Но как сориентироваться, когда десятки фирм в СПб предлагают свои услуги?

Где ищем

Ищем через поисковик в интернете — это самый простой и очевидный способ. Главное, не наткнуться на фирму-однодневку, которая заманивает клиентов подозрительно низкими ценами, а после получения предоплаты, либо растворяется в воздухе, либо делает ремонт на «авось», срывая сроки и не оправдывая заявленное качество. Потому важно быть предельно внимательным и осторожным.

Ответственный подрядчик берет оплату за оказанные услуги по факту выполненных работ и закупленных материалов. 

Знакомые — если кто-то из друзей недавно делал ремонт, узнайте, к какой компании они обращались и какое осталось впечатление: были ли вопросы или претензии к специалистам, уложились ли в срок, какова стоимость работ. Если знакомые довольны, можно «навести справки» о подрядчике в интернете и получить консультацию относительно предполагаемого ремонта.

Предложения застройщика если вы купили квартиру в новостройке, то скорее всего, застройщик предлагал контакты проверенных мастеров.

Строительные фирмы часто сотрудничают с ремонтными компаниями, к тому же, они дорожат своей репутацией, а потому выбирают надежного и ответственного исполнителя. 

Как ищем 

Правильный выбор компании — половина пути к мечте о новом ремонте. Ищем, опираясь на следующие критерии:

  • Опыт.

На официальном сайте изучите основную информацию о компании: возраст, ценовые характеристики, примеры работ и смет. Чем объемнее портфолио, тем лучше, причем это могут быть не просто фото, а видео с подробным описанием услуг: что и с помощью каких материалов сделано, за какое время, где компания выполняет капитальный ремонт квартир — только в новостройках или и в старом фонде, коммерческих помещениях, загородных домах.  

Также важна полнота информации. Если на сайте исключительно портфолио и перечень услуг — это не та компания, которая вам нужна. Капитальный ремонт — сложная ответственная работа: серьезная организация большое внимание уделяет выбору и обучению персонала. Каждый специалист имеет соответствующую квалификацию, которую регулярно подтверждает. Технологии в строительной сфере развиваются стремительно.

Надежному подрядчику важно отслеживать новшества и применять их на практике, чтобы повышать качество предоставляемых услуг. Потому на сайте должна быть информация о сотрудниках, их образовании, квалификации.

  • Отзывы.

Здесь речь о репутации в интернете. Посмотрите рейтинг компании на популярных сервисах, таких как Яндекс Карты, 2ГИС, Отзовик, Авито, ВКонтакте и другие. Конечно, слепо доверять всему, что пишут, не стоит.

Негативные комментарии лучше оценивать объективно, стараясь понять суть проблемы: оказала ли она влияние на качество ремонта? Хорошо, когда компания отвечает каждому, кто оставил отзыв, и реагирует на жалобы. 

  • Договор.

Закон обязывает подрядчика заключать договор с клиентом. Письменное соглашение между сторонами закрепляет виды и объем работ, срок сдачи, стоимость, порядок оплаты. Договор имеет юридическую силу и если что-то пойдет не так, он будет подтверждением обязанностей подрядчика и ваших прав как заказчика услуги. 

  • Стоимость и порядок оплаты.

Изучив разные компании по ремонту квартир в СПб, вы сможете определить примерную стоимость на рынке. Помните, что заниженная цена это не всегда экономия: как бы не пришлось потом устранять дефекты своими силами. Если с вас сразу требуют стопроцентную оплату, ищите другого подрядчика. Оптимальный вариант — предоплата в размере 30–50% от стоимости работ и 50–100% от стоимости материалов.

Внимательно изучите смету, в которой будет указана окончательная стоимость ремонта. Объем работ должен соответствовать действительности. Недобросовестная компания может включить одну и ту же услугу дважды под разными названиями либо убрать из нее часть работ, чтобы сделать видимость недорогой стоимости ремонта, а в процессе потребовать включить их в смету и оплатить.

  • Гарантии.

Когда организация дает гарантии на свои услуги, значит она уверена в их качестве. Гарантийные обязательства должны быть четко прописаны в договоре, поскольку договор — ваша возможность на законной основе требовать устранения возможных недостатков в будущем. 

Выбирайте компанию, которая самостоятельно доставляет материалы на объект, не привлекая вас к рабочим моментам, и предлагает фиксированную стоимость работ. Заранее определенная цена позволит избежать дополнительных расходов в случае ошибок или недочетов компании в ходе проведения ремонта.

  • Сроки работ.

Понятно, что продолжительность ремонта зависит от объема работ и сложности, но не верьте, если фирма обещает сделать все за пару недель. Качественный капитальный ремонт невозможно выполнить за такие сроки.

Капитальный ремонт с RIPARARE — это эстетика, удобство и функциональность вашего интерьера. Мы следим за новыми технологиями и активно используем их на практике, повышая качество предоставляемых услуг. Закажите ремонт квартиры с гарантией и удобной поэтапной оплатой: вызов замерщика, составление сметы, а также полная консультация по работам и материалам — бесплатно.

Вопросы и ответы

Когда необходим капитальный ремонт квартиры?

Эксперты рекомендуют делать капитальный ремонт каждые 20 лет, так как большинство материалов изнашиваются и становятся непригодными к использованию.

На частоту ремонта влияет и тот факт, что разные части квартиры требуют ремонта с разной периодичностью. Например, кухня и санузел изнашиваются быстрее, чем жилые комнаты. 

Капитальный ремонт, как и косметический — личное дело каждого, но есть ситуации, когда он требуется в срочном порядке:

  1. Капремонта не было долгие годы — от стен отходят обои, а трубы и электрика вызывают вопросы. Скрипит пол, в квартире появилась плесень, потолок пошел трещинами, на нем видны пятна.

  2. Аварийная ситуация (пожар или затопление) сделала жилье непригодным.

  3. Нежилое нужно превратить в жилое — требуется перепланировка.

Сколько стоит капитальный ремонт квартиры в Санкт-Петербурге?

Сотни компаний в СПб предлагают ремонтно-строительные услуги. Итоговая стоимость работ зависит от следующих факторов: площадь объекта, тип дома (новостройка, сталинка, хрущевка),состав строительных материалов и пожелания заказчика.

Проанализировав рынок, изучив десятки предложений и отзывов на различных интернет-ресурсах: как на независимых площадках вроде Авито, РЕМ-РЕЙТИНГ, Прорабы.ру, так и на официальных сайтах подрядчиков, мы сформировали среднюю стоимость капитального ремонта квартиры в Санкт-Петербурге.

Для сравнения — средние цены на косметический ремонт квартиры в Санкт-Петербурге:

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Какие этапы включает в себя капитальный ремонт квартиры?

Термин «капитальный» говорит о глобальных изменениях в квартире: работы будут вестись сразу во всех областях. Целесообразно разделить их на стадии и расставить в определенном порядке. План капитального ремонта квартиры обычно выглядит так:

1. Подготовка. Главные задачи на данном этапе — разработка дизайн-проекта и составление сметы. Дизайн-проект ответит на следующие вопросы: 

  • нужна ли перепланировка;

  • будет ли лоджия утепляться и объединяться с комнатой;

  • какую сантехнику выберете;

  • как будет расставлена мебель;

  • где будет кухонный гарнитур, телевизионная и рабочая зоны (чтобы провести электрику к нужным местам);

  • нужно ли расширять или переносить дверные проемы и др.

Если вы планируете сносить стены или переносить газовое оборудование, следует пройти строительную экспертизу и получить согласие жилищной инспекции.

Это не быстрый процесс, потому если планируете получать разрешение на перепланировку самостоятельно, лучше сделать это заранее.

Смета включает в себя стоимость стройматериалов и оплату услуг компании.

1. Демонтажные работы. С демонтажа начинается любой ремонт, ведь чтобы создать что-то новое, нужно избавиться от старого. Это самый шумный и грязный этап: разбираются стены, перегородки, снимаются обои, напольное покрытие, демонтируется сантехника — поверхности очищают от старых отделочных материалов и подготавливают к монтажу новых. 

2. Замена коммуникаций. Важно сменить коммуникационные линии до начала черновых работ. Это касается отопления, электричества, сливов и вентиляции. 

3. Черновые работы. Важный и достаточно продолжительный этап (до 50% от общего срока капитального ремонта). Сюда входят:

  • выравнивание пола, стен и потолка;

  • возведение перегородок и создание дверных проемов;

  • прокладка труб сантехники и электропроводки;

  • заливка стяжки;

  • штукатурка стен и потолка.

4. Чистовая отделка. Это работы по укладке плитки, напольного покрытия, покраска стен, поклейка обоев, монтаж электрики и сантехники, установка дверей. 

5. Вывоз строительного мусора

Как найти хорошую компанию по капитальному ремонту квартир в Санкт-Петербурге?

Сегодня ремонт квартир под ключ заказывают все чаще. Каждый ценит свое время и понимает, что доверить работы одной компании это удобное и эффективное сотрудничество.

При заказе комплексного ремонта можно сэкономить, а это большой плюс, особенно если речь идет о квартире большой площади.

Компания работает напрямую с поставщиками материалов, а значит для клиента стоимость их будет ниже, чем при покупке в строительных магазинах. Более того, подрядчик может предоставить скидки на объем.

Таким образом, возможность сэкономить — ключевое преимущество ремонта квартиры под ключ. Экономия бюджета при заказе полного цикла работ у одной компании достигает 20%. Есть и другие преимущества:

  • Отпадает потребность искать исполнителей на разные этапы.

  • Не нужно самостоятельно закупать материалы.

  • Работы, указанные в смете, выполняются строго по графику, подрядчик направляет фото и видеоотчеты.

  • Ответственность за выполненные работы несет одна компания, которая предоставляет гарантии на свои услуги.

  • Риск наткнуться на недобросовестных мастеров минимален — руководство подрядчика всегда контролирует свои бригады.

В начале статьи, прежде чем перейти к рейтингу, мы указали основные критерии выбора — выбирайте организацию, учитывая приведенные условия. Так, компания RIPARARE соответствует всем приведенным критериям и позволит оценить все преимущества капитального ремонта. 

Профессиональные дизайнеры RIPARARE предложат вам лучшие эстетические решения — благодаря продуманному стилю и отсутствию шаблонов мы создаем абсолютно авторские проекты с 3D-детализацией пространства: вы сразу увидите образ будущей квартиры. Получите персональную консультацию от наших специалистов по разработке индивидуального дизайнерского решения.

Заключение

Капитальный ремонт — это полная реконструкция жилья. Заказывайте такой ремонт только у фирмы, которая:

  • имеет опыт в строительно-монтажной сфере;

  • проведет замеры и расчеты последовательно и бесплатно;

  • готова отвечать за качество своих услуг;

  • в штате — только квалифицированные специалисты.

Соблюдайте следующие правила — они помогут достичь максимального результата:

  • Планируйте детали будущего интерьера до начала работ. Дизайн-проект, составленный профессионалом, отразит выбранный стиль и поможет четко спланировать расходы на отделочные материалы и мебель.

  • Оцените профессионализм выбранного подрядчика вживую — посетите объект, который они реализовали, либо в котором на данный момент идут работы.

  • Заключите договор с подрядчиком до ремонта. Договор должен содержать все условия относительно объема работ, гарантий и сроков.

  • Грамотно оптимизируйте расходы. Желание сэкономить может отразиться на качестве результата — компания поможет правильно распределить бюджет, подобрав оптимальные варианты отделочных материалов без потери качества.  

  • Проверяйте расчеты. Детальная смета — залог прозрачной сделки. В ней должны быть указаны точные расценки и объемы работ. 

  • Обратите внимание на сроки ремонта. Они должны быть прописаны в договоре. Более того, в случае задержки компания обязана платить штраф — как правило, это 0,1% от общей стоимости за один день просрочки. 

  • Не платите всю стоимость в качестве предоплаты — у профессиональных компаний нет такого условия. Платите поэтапно — это дает возможность больше контролировать ремонтные работы.

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