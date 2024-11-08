Ремонт под ключ — супер ответственная задача и чтобы он не превратился в стихийное бедствие, доверить его нужно профессионалам. Но как сориентироваться, когда десятки фирм в СПб предлагают свои услуги?

Строительные фирмы часто сотрудничают с ремонтными компаниями, к тому же, они дорожат своей репутацией, а потому выбирают надежного и ответственного исполнителя.

Предложения застройщика — если вы купили квартиру в новостройке, то скорее всего, застройщик предлагал контакты проверенных мастеров.

Знакомые — если кто-то из друзей недавно делал ремонт, узнайте, к какой компании они обращались и какое осталось впечатление: были ли вопросы или претензии к специалистам, уложились ли в срок, какова стоимость работ. Если знакомые довольны, можно «навести справки» о подрядчике в интернете и получить консультацию относительно предполагаемого ремонта.

Ищем через поисковик в интернете — это самый простой и очевидный способ. Главное, не наткнуться на фирму-однодневку, которая заманивает клиентов подозрительно низкими ценами, а после получения предоплаты, либо растворяется в воздухе, либо делает ремонт на «авось», срывая сроки и не оправдывая заявленное качество. Потому важно быть предельно внимательным и осторожным.

Правильный выбор компании — половина пути к мечте о новом ремонте. Ищем, опираясь на следующие критерии:

Опыт.

На официальном сайте изучите основную информацию о компании: возраст, ценовые характеристики, примеры работ и смет. Чем объемнее портфолио, тем лучше, причем это могут быть не просто фото, а видео с подробным описанием услуг: что и с помощью каких материалов сделано, за какое время, где компания выполняет капитальный ремонт квартир — только в новостройках или и в старом фонде, коммерческих помещениях, загородных домах.

Также важна полнота информации. Если на сайте исключительно портфолио и перечень услуг — это не та компания, которая вам нужна. Капитальный ремонт — сложная ответственная работа: серьезная организация большое внимание уделяет выбору и обучению персонала. Каждый специалист имеет соответствующую квалификацию, которую регулярно подтверждает. Технологии в строительной сфере развиваются стремительно.

Надежному подрядчику важно отслеживать новшества и применять их на практике, чтобы повышать качество предоставляемых услуг. Потому на сайте должна быть информация о сотрудниках, их образовании, квалификации.

Отзывы.

Здесь речь о репутации в интернете. Посмотрите рейтинг компании на популярных сервисах, таких как Яндекс Карты, 2ГИС, Отзовик, Авито, ВКонтакте и другие. Конечно, слепо доверять всему, что пишут, не стоит.

Негативные комментарии лучше оценивать объективно, стараясь понять суть проблемы: оказала ли она влияние на качество ремонта? Хорошо, когда компания отвечает каждому, кто оставил отзыв, и реагирует на жалобы.

Договор.

Закон обязывает подрядчика заключать договор с клиентом. Письменное соглашение между сторонами закрепляет виды и объем работ, срок сдачи, стоимость, порядок оплаты. Договор имеет юридическую силу и если что-то пойдет не так, он будет подтверждением обязанностей подрядчика и ваших прав как заказчика услуги.

Стоимость и порядок оплаты.

Изучив разные компании по ремонту квартир в СПб, вы сможете определить примерную стоимость на рынке. Помните, что заниженная цена это не всегда экономия: как бы не пришлось потом устранять дефекты своими силами. Если с вас сразу требуют стопроцентную оплату, ищите другого подрядчика. Оптимальный вариант — предоплата в размере 30–50% от стоимости работ и 50–100% от стоимости материалов.

Внимательно изучите смету, в которой будет указана окончательная стоимость ремонта. Объем работ должен соответствовать действительности. Недобросовестная компания может включить одну и ту же услугу дважды под разными названиями либо убрать из нее часть работ, чтобы сделать видимость недорогой стоимости ремонта, а в процессе потребовать включить их в смету и оплатить.

Гарантии.

Когда организация дает гарантии на свои услуги, значит она уверена в их качестве. Гарантийные обязательства должны быть четко прописаны в договоре, поскольку договор — ваша возможность на законной основе требовать устранения возможных недостатков в будущем.

Выбирайте компанию, которая самостоятельно доставляет материалы на объект, не привлекая вас к рабочим моментам, и предлагает фиксированную стоимость работ. Заранее определенная цена позволит избежать дополнительных расходов в случае ошибок или недочетов компании в ходе проведения ремонта.

Сроки работ.

Понятно, что продолжительность ремонта зависит от объема работ и сложности, но не верьте, если фирма обещает сделать все за пару недель. Качественный капитальный ремонт невозможно выполнить за такие сроки.