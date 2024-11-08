Микрокредиты: новые правила игры для МФО и их заемщиков

Похоже, что Центральный банк намерен всерьез разобраться с тем бардаком, который в настоящее время наблюдается на рынке микрокредитования.

Так, по итогам общественных обсуждений доклада ЦБ, посвященного вопросам развития МФО, представители ведомства заявили о том, что в ближайшей перспективе регулирование деятельности МФО станет еще жестче.

Предельная переплата по потребительским кредитам станет меньше, а гражданам перестанут давать займы в МФО до полного погашения уже имеющихся потребкредитов.

Один займ в одни руки и период охлаждения

Одним из ключевых поворотов политики ЦБ в отношении заемщиков МФО, безусловно, следует считать новый принцип, который гласит: «один займ в одни руки до погашения».

Это новое правило, которое, по мнению чиновников Банка России, должно быстро и кардинально изменить ситуацию на рынке микрозаймов.

Суть этого правила сводится к тому, что рядовой заемщик не сможет взять несколько микрокредитов одновременно. Следующий займ можно будет получить только после погашения первого.

И это еще не все. Помимо принципа одного займа в одни руки, ЦБ пошел еще дальше и установил второй принцип, который гласит «следующий займ МФО можно получить только после окончания периода охлаждения».

Это значит, что вы не только будете должны сначала полностью погасить свой долг, чтобы взять следующий займ, а еще вам придется и некоторое время подождать.

Важный момент:

Указанные два принципа ЦБ устанавливает только в отношении займов МФО, то есть данные правила не будут распространяться на оформление кредитов в коммерческих банках.

Не более 100%

Еще одно важное правило, которое намерен ввести ЦБ. Его смысл заключается в том, что предельная переплата по потребительскому займу будет ограничена 100%.

Напомним, что на данный момент, предел более высокий — 130%.

Как новые правила отразятся на заемщике?

Сначала давайте скажем о плюсах.

Плюсы очевидны:

Ограничение выдачи микрозаймов поможет эффективно справиться с проблемой закредитованности сотен тысяч людей. МФО уже не смогут как прежде отнимать жилье за просрочку займов до 50 тысяч рублей. Родственники игроманов, шопоголиков и иных зависимых, наконец-то смогут дышать спокойнее, так как их разорение будет происходить уже более умеренными темпами. Ограничение выдачи микрозаймов серьезно ударит по мошенникам, которые оформляли кредиты на чужие документы. Раньше они сразу оформляли на жертву десятки и сотни кредитов, а теперь они смогут оформить всего лишь один. Предельная переплата по потребительским займам станет меньше на 30 процентов.

«Темная сторона луны»

Ваши возможности в микрокредитовании будут сильно ограничены. Для наглядности давайте представим себе несколько типичных ситуаций:

Ситуация № 1

Предположим, что вам срочно понадобились деньги, а оформить кредит в коммерческом банке вы не можете, поскольку у вас уже приличный процент закредитованности.

Соответственно, вы идете в МФО и получаете у них микрозайм. Деньги там можно получить небольшие, они быстро улетают, и вам нужно еще.

Вы идете в другую МФО, там менеджер смотрит в компьютер, видит, что на вас уже «висит» один микрозайм. Результат, я думаю, понятен. Вы уходите с пустыми руками.

Ситуация № 2

Вы взяли займ МФО и через некоторое время получили долгожданную зарплату. Но текущие финансовые трудности она не решает. Вы, как обычно, идете в МФО полностью погашаете свой займ, чтобы не попадать на бешеные проценты и рассчитываете оформить займ снова.

Никаких долгов на вас нет, вы абсолютно «белый и пушистый», но менеджер за компьютером вновь отказывает, но уже по пункту №2 (период охлаждения).

В результате несколько дней, пока действует период охлаждения, вы вынуждены поститься в прямом смысле этого слова.

Когда начнут действовать новые правила

Судя по заявлению пресс-службы Банка России, новые правила регулирования начнут действовать уже в ближайшей перспективе, то есть в течение одного — трех лет.