Как получить деньги за поврежденную купюру, какие банкноты обязаны принять в магазине

1. В магазине обязаны принять банкноту, которая утратила углы, края, на которой имеются посторонние надписи, штампы, проколы, небольшие отверстия или пятна
Согласно указаниям Центробанка (от 26 декабря 2006 г. № 1778-У) такие деньги признаются платежеспособными — следовательно, продавец не вправе отказать покупателю в приеме таких купюр. В случае отказа можно подать жалобу в Роспотребнадзор и в Центробанк.
2. Кассир не имеет права выдавать покупателям на сдачу поврежденные банкноты
грязные (если яркость изображения снижена на 6% и более);
с посторонними надписями, рисунками, штампами, пятнами диаметром от 5 мм;
с разорванными краями длиной от 7 мм;
с отверстиями диаметром 4 мм и более;
заклеенные скотчем;
с утраченным углом площадью от 32 кв. мм;
с утраченным краем, вследствие чего размеры банкноты уменьшились на 5 мм и более;
с частично утраченным слоем краски (п. 6.2 указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У).
Поэтому покупатель вправе отказаться получать такую банкноту на сдачу и потребовать заменить ее. В случае отказа можно пожаловаться руководству магазина, в Роспотребнадзор или в Центробанк.
3. Сильно поврежденные банкноты никто не возьмет в качестве оплаты, но их можно обменять
Согласно действующим указаниям ЦБ (от 26 декабря 2006 г. № 1778-У), в банке обязаны обменять банкноты, которые:
сохранили не менее 55% своей изначальной площади (в т.ч. обожженные, истлевшие и пр.);
склеенные из фрагментов, если один из них занимает не менее 55% от первоначальной площади банкноты ЦБ;
составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам ЦБ одного номинала, если они отличаются друг от друга по рисунку и занимают не менее 50% первоначальной площади банкноты;
изменившие окраску, если на них отчетливо просматриваются изображения.
Такие банкноты должны принять в банке и взамен бесплатно выдать новую банкноту того же номинала.
Но что касается иностранной валюты, банки могут устанавливать свои внутренние правила по поводу проверки поврежденных банкнот и их приема — и, как правило, эти услуги платные (см. определение ВС от 26 мая 2020 г. № АПЛ20-83).
Начать дискуссию