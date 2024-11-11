Как получить деньги за поврежденную купюру, какие банкноты обязаны принять в магазине

Несмотря на огромную популярность банковских карт, наличные деньги для многих остаются самым надежным средством платежа. Здесь только одна серьезная проблема: бумажные банкноты имеют свойство изнашиваться и повреждаться со временем, а желающих принять в качестве оплаты поврежденную купюру немного. Разберем, что говорит по этому поводу закон.

1. В магазине обязаны принять банкноту, которая утратила углы, края, на которой имеются посторонние надписи, штампы, проколы, небольшие отверстия или пятна

Согласно указаниям Центробанка (от 26 декабря 2006 г. № 1778-У) такие деньги признаются платежеспособными — следовательно, продавец не вправе отказать покупателю в приеме таких купюр. В случае отказа можно подать жалобу в Роспотребнадзор и в Центробанк.

2. Кассир не имеет права выдавать покупателям на сдачу поврежденные банкноты

грязные (если яркость изображения снижена на 6% и более);

с посторонними надписями, рисунками, штампами, пятнами диаметром от 5 мм;

с разорванными краями длиной от 7 мм;

с отверстиями диаметром 4 мм и более;

заклеенные скотчем;

с утраченным углом площадью от 32 кв. мм;

с утраченным краем, вследствие чего размеры банкноты уменьшились на 5 мм и более;

с частично утраченным слоем краски (п. 6.2 указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У).

Поэтому покупатель вправе отказаться получать такую банкноту на сдачу и потребовать заменить ее. В случае отказа можно пожаловаться руководству магазина, в Роспотребнадзор или в Центробанк.

3. Сильно поврежденные банкноты никто не возьмет в качестве оплаты, но их можно обменять

Согласно действующим указаниям ЦБ (от 26 декабря 2006 г. № 1778-У), в банке обязаны обменять банкноты, которые:

сохранили не менее 55% своей изначальной площади (в т.ч. обожженные, истлевшие и пр.);

склеенные из фрагментов, если один из них занимает не менее 55% от первоначальной площади банкноты ЦБ;

составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам ЦБ одного номинала, если они отличаются друг от друга по рисунку и занимают не менее 50% первоначальной площади банкноты;

изменившие окраску, если на них отчетливо просматриваются изображения.

Такие банкноты должны принять в банке и взамен бесплатно выдать новую банкноту того же номинала.

Но что касается иностранной валюты, банки могут устанавливать свои внутренние правила по поводу проверки поврежденных банкнот и их приема — и, как правило, эти услуги платные (см. определение ВС от 26 мая 2020 г. № АПЛ20-83).