Приказ об индексации заработной платы в 2025 году

Из-за роста цен на продукты, товары и услуги реальное содержание заработанных гражданами средств постепенно падает. Чтобы избежать этого, заработок нужно индексировать. Рассмотрим, как работодателю оформить мероприятия по индексации заработной платы, в каком внутреннем документе закрепить порядок пересчета и нужен ли в данной ситуации приказ об индексации.

Как оформить индексацию заработной платы

Увеличение уровня реального содержания заработной платы сотрудников, которое включает и ее индексацию из-за повышения потребительских цен на продукты, товары, услуги, признается основной гарантией нашего государства в сфере оплаты труда.

Это следует из положений, закрепленных в абз. 4 ст. 130, ст. 134 ТК. Если человек работает по трудовому договору, его заработок должен индексироваться — на это указывает Конституционный Суд в определении от 19.11.2015 № 2618-О.

Для работодателей бюджетной сферы все однозначно — они индексируют заработную плату в порядке, определенном трудовым законодательством и нормами трудового права, закрепленными в других нормативных правовых актах (ст. 134 ТК).

Но компании, не относящиеся к бюджетной сфере, тоже не вправе лишать своих сотрудников данной гарантии. Индексация зарплаты обязательна и для них, это требование трудового законодательства.

Зарплату индексируют всем и по общим правилам в отличие от повышения зарплаты, которое проводят на индивидуальных условиях отдельным сотрудникам.

Такие работодатели должны индексировать заработок работников в порядке, который они закрепили в коллективном договоре, соглашениях, внутренний нормативных актах (ст. 134 ТК). В этих документах можно установить периодичность, состав пересчитываемых выплат, порядок округления окладов после индексации.

Поэтому в первую очередь работодателю нужно прописать, по каким правилам будут пересчитываться средства, получаемые сотрудниками за свой труд.

Данный порядок фирма может закрепить в положении о проведении индексации работников и издать приказ об утверждении данного документа.

Рассматриваемые правила можно установить также в коллективном договоре, соглашении или другом внутреннем нормативном акте предприятия. Причем можно как дополнить соответствующими пунктами уже действующий локальный документ, к примеру, положение об оплате труда, так и разработать новый.

Отсутствие порядка индексации зарплаты в указанных документах могут расценить как нарушение ст. 134 ТК, в связи с чем есть риск привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП, а при повторном совершении аналогичного правонарушения — по ч. 2 ст. 5.27 КоАП.

Привлечение к ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП также возможно, если порядок индексации установлен в коллективном договоре, но индексация зарплаты по факту не производится.

На это указал Пленум Верховного Суда в постановлении от 23.12.2021 № 45. Прежде аналогичная позиция была отражена в письмах Минтруда от 26.12.2017 № 14-3/В-1135, Роструда от 19.05.2020 № ПГ/24772-6-1.

В то же время Верховный Суд указал, что индексация не является единственным способом увеличить уровень реального содержания заработка сотрудников.

Исполнить обязанность по росту этого показателя можно и путем периодического повышения должностных окладов работников или выплаты премий (п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда № 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда 15.11.2017).

Условие об индексации заработка сотрудника работодатель прописывает в трудовом договоре. Если же это не сделано, допускается заключить с работником дополнительное соглашение, где фиксируется данное положение.

Решение о проведении индексации оформляют приказом руководителя фирмы. После индексации потребуется также внести изменения в штатное расписание, чтобы указать там актуальную величину окладов.

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Приказ об индексации заработной платы

При оформлении данного приказа компания может ориентироваться на ГОСТ Р 7.0.97-2016, утвержденный приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. Он определяет состав реквизитов документов, правила их оформления, в том числе с применением информационных технологий, виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на документе, образцы бланков, правила создания документов.

В целях применения ГОСТ Р 7.0.97-2016 разработаны также методические рекомендации.

Общие требования к оформлению приказа, изложенные в ГОСТ Р 7.0.97-2016, распространяются на состав и порядок расположения реквизитов документа:

В приказах компании текст излагается от первого лица единственного числа («приказываю»). Заголовок к тексту формулируется с предлогом «о» («об») и отвечает на вопрос: «о чем?» — «приказ об индексации заработной платы». Он может оформляться над текстом посередине рабочего поля документа и центрироваться относительно самой длинной строки либо под реквизитами бланка слева, от границы левого поля; Приказы издаются на бланке фирмы.

Применение компанией ГОСТ Р 7.0.97-2016 и методических рекомендаций к нему носит добровольный характер. Решение о том, как оформлять приказ, фирма принимает самостоятельно, выбирая более удобный для нее вариант (ч. 1 ст. 26 закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ).

На практике приказы оформляют в свободной форме.

Как правило, они имеют следующий состав реквизитов: дата подписания, которая указывается при регистрации приказа, дата вступления в силу, если она отличается от даты подписания, регистрационный номер, заголовок, текст, подпись руководителя, подпись заинтересованного лица об ознакомлении.

Приказ может быть оформлен на фирменном бланке компании.

Каких-либо специальных требований к содержанию приказа организации об индексации заработной платы законодательством не предусмотрено. Компания самостоятельно определяет содержание этого распорядительного документа.

При выборе формулировок, составляя текст приказа, нужно учитывать, что они должны соответствовать законодательству и быть применимыми к отношениям внутри фирмы.

Содержание приказа состоит из следующих частей:

Констатирующей, содержащей причины, которые послужили основанием для издания этого распорядительного документа. Обычно данная часть начинается со следующих слов: «На основании…», «Во исполнение…», «В связи с…», «В соответствии…». В данной части в качестве основания подготовки приказа об индексации заработка можно сослаться, в частности, на ст. 130, 132, 134 ТК. Распорядительной — включающей указания о том, что именно нужно сделать и кому это поручается, в какие сроки предстоит выполнить поручение, кто является ответственным за исполнение приказа и кто осуществляет контроль за исполнением. Как правило, лицами, ответственными за исполнение приказа, назначаются работники, чья должность выше должности исполнителей и которые компетентны в оценке качества выполнения поручений, например, руководители отделов или заместители директора компании.

В тексте рассматриваемого приказа нужно подробно прописать информацию об индексации заработка сотрудников, определить период, в течение которого она назначена, указать конкретный числовой коэффициент, на который будет проводиться перерасчет.

Хотя обязанность проводить согласование проектов приказов для организаций законодательно не установлена, это поможет избежать ошибок и исправлений.

Порядок такого согласования нужно прописать в инструкции по делопроизводству юрлица. Проводится согласование приказов с проставлением виз ответственных лиц.

Образец приказа об индексации зарплаты

В данном разделе приведем образец приказа компании об индексации зарплат сотрудников. Его можно использовать в работе для подготовки собственного варианта аналогичного распорядительного документа.

Общество с ограниченной ответственностью «Магнолия»

(ООО «Магнолия»)

141260, Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская, д. 15, к. 1

телефон: +7 (495) 661-35-14, факс: +7 (495) 661-35-12,

ИНН 1234567999, ОГРН 1234567779999

Приказ № 5

об индексации заработной платы

г. Пушкино 17.01.2025

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда в Российской Федерации и необходимостью принятия мер, обеспечивающих повышение уровня реального содержания заработной платы — индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, принятием нового положения об оплате труда от 15 января 2025 года № 3, утверждением нового коллективного договора от 15 января 2025 года № 5 и на основании ст. 130, 132, 134 ТК РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Проиндексировать заработную плату всех работников ООО «Магнолия» на 5,6 (пять целых шесть десятых) процента с 1 февраля 2025 года. Главному бухгалтеру Марьиной Ольге Сергеевне учитывать установленный коэффициент индексации при начислении заработной платы и других выплат. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Филимонова Олега Владимировича.

Генеральный директор Забурдаев Забурдаев А.М.

С настоящим приказом ознакомлены: