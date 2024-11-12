Изменения по пособиям и больничным с 2025 года: полный обзор

В связи с ростом предельной величины базы для исчисления страховых взносов в 2025 году должны вырасти пособия работающим гражданам. Размер увеличения может достигнуть 1,4 раза, а в 2026 более чем в 1,7 раз. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Подрасти должны и детские выплаты, пособия по временной нетрудоспособности и т.д. Разберемся подробнее, какие изменения ожидают нас в ближайший год.

Пособие на погребение

В соответствии с новыми нормами, принятыми законом №635-ФЗ от 25.12.2023 г. в 2025 году будет изменен механизм оформления выплат пособия на погребение.

Всех работодателей решили освободить от обязанности выполнять функции посредника. Теперь граждане будут обращаться в Социальный Фонд России (СФР) напрямую. Подача заявления станет возможна онлайн, на портале Госуслуги (через личный кабинет гражданина).

Индексация пособий (общие сведения)

Еще в начале 2024 года проиндексированы пособия и социальные выплаты. Их рост с 01.02.2024 г. составил 7,4% (коэффициент индексации 1,074). В 2025 году ожидается очередное увеличение до 7,3%. Пока законопроект успешно прошел первое чтение в Госдуме.

При сохранении предложенных условий суммы выплат составят:

Единовременное пособие при рождении ребенка — 26 400,41 руб. (рост на 1 796,11 руб.).

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 9 900,83 руб. (рост на 673,59 руб.).

Пособие на погребение — 8 981,23 руб. (рост на 611,03 руб.).

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты в связи с травмой на производстве или профзаболеванием — 116 725,28 руб. (рост 7 941,21 руб.).

Индексация будет произведена в плановые сроки, с 1 февраля 2025 года. Точные цифры появятся в доступе после принятия окончательного решения (отчасти значение индекса зависит от реальной инфляции на конец 2024 года).

Правила работы с СФР по пособиям

В 2025 году будут сохранены правила взаимодействия страхователей и СФР в отношении пособий, которые начали действовать еще с 04.01.2024 г. (постановление Правительства №2312 от 26.12.23 г.).

Например, сократили список запросов от фонда. Отныне ведомство самостоятельно собирает любые сведения по данным персонифицированного учета в системах пенсионного и обязательного социального страхования.

В связи с этим произошли изменения:

Теперь СФР делает перерасчет пособий только на основании тех данных, что переданы ФНС и отражены на индивидуальных счетах граждан. Работает такая функция в беззаявительном режиме, сотрудникам не нужно писать заявления, собирать справки и пр. Ведомство направляет страхователю сведения о заработке в электронном виде не позднее трех рабочих дней со дня закрытия больничного. Они используются в расчете больничного за первые 3 дня, которые обязан оплачивать работодатель (п. 1 ч. 2 ст. 3 закона №255-ФЗ). Единовременное пособие при рождении ребенка оформляют в беззаявительном формате, на основании запроса из СФР в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Если данных нет, гражданин вправе обратиться за выплатой к работодателю. Ведомство получило право запрашивать сведения о фактическом начале отпуска по уходу за ребенком. Сроки СФР должно указывать в запросе (не менее 3 рабочих дней с момента получения документа). Сведения о себе сотрудники обязаны предоставлять по утвержденной фондом форме. Речь теперь идет только о перечне информации (ранее требовалось заполнить унифицированный бланк, который стал необязательным).

Еще изменили сроки, выделяемые на исправление ошибок, выявленных в электронном больничном. Если ранее их отсчитывали со дня закрытия документа, теперь у медучреждения есть пять рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

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Пособие по беременности и родам в 2025 году

При расчете декретных в 2025 году будут использовать данные по заработной плате в 2023 и 2024 годах. Суммарное значение дохода положено разделить на 730 и умножить на фактическое число дней отпуска по БиР.

Пособие зависит от минимальной ставки оплаты труда и установленного для такой выплаты максимального лимита.

Год Пособие по БиР Минимальное значение, руб. в день Максимальное значение, руб. в день 2024 632,61 4 039,73 2025 737,75 5 673,97

Минимальная сумма может быть увеличена за счет региональных коэффициентов, если таковые есть в регионе проживания гражданина.

Размер материнского капитала

На 1 февраля 2025 года запланирована и индексация материнского капитала. Здесь также ожидаем окончательного решения Госдумы по размеру индекса и выпуска соответствующего постановления Правительства РФ.

При сохранении текущей тенденции суммы выплат увеличится:

На первого ребенка — с 630 380,78 руб. до 676 400 руб. На второго и последующих — с 833 024,74 руб. до 893 800 руб.

Предоставлять маткапитал, как и прежде, будут только тем, кто раньше не получал его. Если ранее сертификат уже «обналичивали», доплата за рождение второго и всех последующих детей составит 217 400 руб.

Выплата также остается целевой — на улучшение жилищных условий и т.д.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Общий размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет сохранен в прежнем виде — 40% от средней заработной платы, получаемой за два полных предыдущих года.

Так, если отпуск начнется в июле 2025 года, в расчет войдут 2023-2024 года. Безработным гражданам можно рассчитывать только на минимальный размер, установленный для конкретного региона.

Подробнее:

Обращаться за выплатой нужно к нынешнему работодателю. Выплаты производит СФР на банковские/почтовые реквизиты сотрудника. Индексация пособия происходит в плановом режиме, с 1 февраля.

Так, до 01.02.2025 г. работающие граждане будут получать сумму, как в 2024 — это 9 227,24 руб., и только затем ее поднимут до 9 900,83 руб. Безработные начнут получать более крупное пособие соразмерно с увеличением МРОТ.

Единое пособие малообеспеченным в 2025 году

Малообеспеченные семьи сохранят право на получение от СФР единого пособия, если в семье есть хотя бы один ребенок возрастом до 17 лет.

Если ранее гражданин не оформлял его, необходимо подать заявление в Социальный Фонд России. Специалисты проверят доходы, имущество семьи, сравнят их с критериями нуждаемости и в случае одобрения назначат выплаты на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия.

Напомним, что единое пособие с 2023 года заменяет следующие ежемесячные выплаты:

Беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности. При рождении/усыновлении первого ребенка возрастом до 3 лет. При рождении третьего и последующих детей до 3 лет. На ребенка от 3 до 8 лет и то же, от 8 до 17 лет.

Пособие не имеет фиксированной ставки. При первичном обращении сначала назначают 50% от детского прожиточного минимума в регионе проживания.

Если общий уровень доходов все равно не позволяет обеспечить «минималку» на всех членов семьи, размер выплат увеличивают до 75% и далее до 100% регионального ПМ.

На 2025 год федеральный уровень прожиточного минимума для детей составит 17 201 руб. (возможно увеличение на региональный коэффициент).

Выплаты по больничным

Минтруд планирует в 2025 году увеличить предельную сумму суточных выплат по больничным листам. Если в 2024 году они составляли 4 100 руб., то в следующем периоде они подрастут уже до 5 674 руб.

Максимальная сумма проиндексирована вслед за остальными. Прогнозируемый рост, как и в других случаях пока составляет 7,3% по отношению к аналогичным выплатам, начисляемым в 2024 году.

Предельные размеры выплат по временной утрате работоспособности в 2025 году составят:

172 488,89 руб. — при страховом стаже от 8 лет, когда выплачивают 100% от средней ЗП.

137 900,95 руб. — при страховом стаже от 5 до 8 лет и выплате 80% от заработка.

103 493,21 руб. — при страховом стаже до 5 лет и пособии в 60% заработной платы.

Те же изменения коснутся декретных. Больничные листы положено оформлять «по умолчанию» только в электронном виде, так они сразу попадают в информационную систему СФР.

Благодаря такому подходу в ведомстве сразу видят открытие, продление, закрытие. На компании остается 3 первых дня больничного, остальные оплачивает Социальный Фонд России.

Выплаты из СФР поступают в течение 10 рабочих дней с момента закрытия документа. При запросе дополнительных сведений о сотруднике работодатель обязан предоставить их в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса.

При игнорировании/отказе предоставлять запрошенное, а также при отправке ложных сведений возможно привлечение к административной ответственности в виде штрафа от 200 руб. до 5 000 руб. То же грозит и при просрочке ответа на запрос.

Источник: https://buhguru.com/posobia/izmeneniya-po-posobiyam-2025.html