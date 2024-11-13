Обеспечение исполнения контракта в 2024 году

Источник: Бухгалтерия.ру
Отсутствие обеспечения может привести к серьезным последствиям, вплоть до включения в реестр недобросовестных поставщиков. В данной статье разберем основные аспекты этой процедуры на основании последних изменений.
Обеспечение исполнения контракта – это финансовая гарантия, подтверждающая намерение исполнителя добросовестно выполнить все условия контракта.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, заказчик имеет право получить компенсацию из предоставленного обеспечения. Это защищает интересы заказчика и минимизирует риски, связанные с недобросовестными поставщиками.
Обязательность предоставления обеспечения исполнения контракта напрямую зависит от способа закупки:
Аукционы и конкурсы (44-ФЗ). В данном случае обеспечение исполнения контракта является обязательным для победителя (ч. 1, 2, 4 ст. 96 44-ФЗ). Заказчик вправе требовать его предоставления вне зависимости от размера контракта.
Электронный запрос котировок (44-ФЗ). Если контракт заключается с единственным поставщиком по результатам электронного запроса котировок, обеспечение исполнения контракта необходимо только если это условие прописано заказчиком как в извещении, так и в самом проекте контракта (ч. 2 ст. 96 44-ФЗ).
Контракты с единственным поставщиком (вне электронного запроса котировок). В этом случае, обеспечение исполнения контракта становится обязательным, за исключением случаев, определенных законодательством.
Отсутствие обеспечения может привести к отказу в заключении контракта (ч. 4 ст. 96 ФКС). Важно отметить, что непредставление обеспечения в этом случае не влечет автоматического включения в реестр недобросовестных поставщиков, но лишает поставщика возможности заключить контракт.
Контракты с единственным поставщиком, заключенные по результатам конкурентной закупки. Непредоставление обеспечения исполнения контракта в данном случае рассматривается как уклонение от заключения контракта, что влечет за собой включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (ч. 5 ст. 96, ч. 4 ст. 104 ФКС).
Существует ряд нюансов, касающихся поставок, когда выполнение контракта происходит исключительно со стороны определенных участников: субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
Законодательство предусматривает определенные послабления для МСП и СОНКО. В некоторых случаях, размер обеспечения может быть снижен или вовсе отсутствовать, но это определяется конкретными условиями закупки и положениями 44-ФЗ.
Необходимо учитывать, что даже для МСП и СОНКО предоставление обеспечения может быть обязательным при заключении контракта по результатам конкурентной закупки.
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Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в различных формах:
Банковская гарантия.
Независимая гарантия.
Страхование.
Залог денежных средств.
Выбор формы зависит от условий контракта и возможностей поставщика согласно ч. 3 ст. 96 ФКС.
Своевременное и грамотное обеспечение исполнения контракта – залог успешного сотрудничества с государственными заказчиками. А все ли обязаны предоставлять обеспечение исполнение контракта? Нет, не все.
В 2024 году, до 31 декабря, заказчики смогут не предоставлять гарантии для своих государственных контрактов (временное правило, действующее в прошлом году, было продлено).
Однако существует исключение: в случае, если по контракту предусмотрен авансовый платеж, не подлежащий казначейскому контролю, обязательное обеспечение все равно требуется согласно ч. 64.1 ст. 112 ФКС. Эти нормы также касаются закупок, упомянутых в п. «а» п. 1 постановления правительства № 2559 от 31.12.2022, то есть для контрактов на новых территориях, где установлено военное положение.
Помимо этого, существуют и иные исключения — обязательства по обеспечению не требуются на основании ч. 8 ст. 96 ФКС:
Для казенных учреждений — если они выступают в качестве поставщиков по заключенным контрактам.
Для банков — при наличии соглашения о кредитовании.
Для всех, кто предоставляет независимые гарантии по контрактам на предоставление таких гарантий бюджетным учреждениям и унитарным предприятиям.
В случае применения антидемпинговых мер в закупках согласно ч. 1 ст. 37 ФКС из-за уменьшения цены на государственный контракт на 25% и более, поставщик обязан выполнять данное соглашение, даже если этого не потребовал заказчик.
Размер гарантийного обеспечения составляет 10% от начальной максимальной цены контракта или от стоимости контракта СМП и СОНКО по информации Минфина в письме № 24-06-06/4534 от 23.01.2023.
Согласно ч. 7, 7.2, 7.3 ст. 96 ФКС, стороны могут по взаимному соглашению снизить размер обеспечения, однако необходимо соблюдение ряда условий:
Заказчик должен был принять товары и произвести оплату в сроки, указанные в контракте, и внести эту информацию в реестр контрактов.
У поставщика не должно быть неоплаченных штрафов и других задолженностей, касающихся данной сделки.
Все обязательства по контракту должны быть выполнены в пределах полученного аванса (если предусмотрена предоплата), а в случае участия Казначейства в расчетах — свыше полученного аванса.
Эти условия играют ключевую роль в процессе уменьшения обеспечения и должны быть внимательно соблюдены, чтобы избежать возможных юридических последствий.
Автор: Д. Афанасова
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