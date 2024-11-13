Кого вправе допрашивать налоговики в качестве свидетеля и как это должно происходить

Налоговый орган может вызвать любое физическое лицо в качестве свидетеля. Это право ФНС дает Налоговый кодекс: допрос свидетеля упоминается в ст. 90 НК. Мы рассмотрим, кого налоговый орган может вызывать в качестве свидетеля, а кого нет, как должен проходить допрос и как правильно себя вести.

Кто может и кто не может быть свидетелем

Статья, где рассказано, как проводится такой допрос — ст. 90 НК, в ней четко указано, что свидетелем может быть любое физическое лицо, которое может располагать какой-либо информацией касательно налогового контроля.

Не могут давать свидетельские показания следующие лица:

Малолетние .

Заинтересованные в исходе дела.

Лица, не способные воспринимать действительность правильно из-за своего особого психического или физического состояния.

Лица, которым стала доступна информация , интересующая налоговый орган, в результате исполнения ими профессиональных обязанностей. Например, это профессиональная адвокатская, аудиторская, банковская тайна.

Если есть основания, определенные законом, физическое лицо может отказаться от дачи показаний, например, оно имеет право не свидетельствовать против себя или близких родственников.

Стоит отметить, что если по каким-либо причинам свидетель не может явиться в налоговый орган самостоятельно, например, из-за состояния здоровья, преклонного возраста, закон позволяет получить показания на месте пребывания такого лица.

Свидетель должен быть предупрежден о том, что дача ложных показаний преследуется по закону, его слова обязательно вносятся в протокол, копия которого должна быть выдана свидетелю.

Все экземпляры он должен подписать. Свидетель может отказаться от получения копии документа, тогда это его желание отражается в самом протоколе, а копия не выдается.

Как проводят допрос?

Порядок проведения допроса свидетеля определяет письмо ФНС от 17.07.2013 N АС-4-2/12837. Налоговый кодекс про допрос свидетеля не говорит с процессуальной точки зрения, как именно должна проходить процедура, можно узнать из письма.

Должны быть выполнены следующие действия:

Свидетель должен получить повестку о вызове на допрос . Она должна включать следующую информацию: основание вызова, время и дата, место проведения.

Свидетель должен явиться в назначенное время , за неявку предусмотрен штраф 1000 рублей.

Его предупреждают о том, что дача ложных показаний преследуется по закону. За это предусмотрен штраф 3000 рублей, как и за отказ давать показания без законного основания. По УК и КоАП свидетель ответственности не несет.

Показания свидетеля заносят в протокол, его подписывают, ставят дату, копию отдают свидетелю.

Стоит отметить, что, как правило, инспектор не раскрывает информацию, которая отражена в поручении о допросе. Внутренние процессуальные особенности данной процедуры мы рассматривать не будем, так как они касаются работы налоговой службы, а не свидетеля.

Как проверить правомерность?

Потребуется опереться на письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837, которое требует, чтобы свидетелю была направлена повестка. Если вам позвонили или отправили электронное письмо, это не является официальным вызовом.

Неявка сработает только в том случае, если вам будет направлена повестка, в остальных случаях опасаться штрафа не стоит.

Если вы боитесь, что дело затронет вас или ваш бизнес, стоит позвонить юристу или адвокату, но, как правило, общение свидетеля с ФНС заканчивается дачей показаний.

Этот человек нужен для того, чтобы налоговая могла собрать данные об интересующих ее нарушениях, совершенных другим лицом или компанией.

Если вам интересно, что именно могут спрашивать, вы можете изучить единые для СК и ФНС методические рекомендации (письмо ФНС от 13.07.2017 г. № ЕД-4-2/13650): они помогут тщательно подготовиться к допросу.

Как отвечать на вопросы?

Если вы знаете, что ваша компания принимала участие в рискованных сделках, и обосновать такие операции вам сложно, нет уверенности, что статус свидетеля не сменится на какой-нибудь другой, вы имеете право пригласить на допрос юриста или налогового консультанта.

Специалист будет присутствовать при процедуре, заранее вас проконсультирует. Это поможет не только успокоиться, но и избежать ошибок, озвучивания лишней информации.

Вам необязательно уведомлять налоговую о том, что вы хотите согласовать свою позицию с контрагентами. Напротив, рекомендуется это сделать еще до дачи показаний.

Информация, сказанная вами, не должна расходиться с тем, что скажет контрагент. Налоговая обязательно вызовет директора компании-партнера: это один из распространенных способов налогового контроля.

Отвечайте на вопросы четко, так, чтобы вас нельзя было понять двояко, не давайте пространственной, «лишней» информации, за которую может зацепиться инспектор. Не стоит врать, так как инспектор уже знает ответы на большую часть вопросов.

Опрос никогда не назначается сразу, у обеих сторон есть время для подготовки, поэтому налоговый инспектор, скорее всего, уже располагает следующей информацией:

Ваша реальная должность в ООО.

С какими организациями вы сотрудничаете.

Сколько у вас сотрудников.

Какое имущество есть у организации и контрагентов.

Есть ли налоговые задолженности и общий объем уплаченного налога.

Какая средняя зарплата в ООО.

Информацию из выписок по счетам.

Финансовый оборот.

Вопросы могут касаться не только перечисленной информации, поэтому отвечать на них нужно спокойно и взвешенно. Если инспектор не разъяснит вам ваши права, это является нарушением с его стороны.

Если он требует от вас показаний против себя или близких родственников, вы можете отказаться их давать, сославшись на ст. 51 Конституции, делать это нужно в начале допроса.

Помните о том, что в протокол допроса можно вносить корректировки после ознакомления с ним, подписывать нужно только после внимательного прочтения, если вы согласны с изложенным.

Источник: https://buhguru.com/nalogovyie-proverki/kogo-vprave-doprashivat-nalogoviki-v-kachestve-svidetelya-i-kak-eto-dolzhno-proishodit.html#