Бухгалтерский учет скидок

Компании-продавцы, нередко, чтобы удержать постоянных клиентов или привлечь новых, предоставляют скидки на свои товары. Условием может быть, например, покупка определенного объема товаров или досрочная оплата поставленной продукции. В статье расскажем, как отразить такие скидки в бухгалтерском учете покупателя и продавца.

Как отразить скидки в бухгалтерском учете покупателя

При приобретении товара за плату затратами, включаемыми в его фактическую себестоимость, в частности, считаются суммы, которые были уплачены продавцу с учетом всех скидок (без учета НДС) (п. п. 11, 12 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н).

В бухучете покупателя изменяющая цену товара скидка отражается в зависимости от момента ее предоставления:

если поставщик предоставил скидку до принятия товара к учету , то его приходуют по фактической себестоимости с учетом предоставленной скидки;

если поставщик предоставил скидку после принятия к учету товара , то необходимо скорректировать записи по принятию его к учету. Корректировка делается на сумму, по которой товар был принят к учету. Одновременно нужно сделать записи по его принятию к учету на сумму, указанную в первичных документах поставщика, с учетом предоставленной скидки (п. 6.5 положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н). Если скидка предоставлена по продукции, которая уже реализована, то следует также скорректировать себестоимость продаж.



Ретроскидку, то есть скидку, предоставленную поставщиком после приобретения товара, которая изменяет его цену, отражают в учете по общим правилам.

При предоставлении скидки до принятия товара к учету в бухгалтерском учете используются следующие проводки:

Операция Дебет Кредит Получен товар от поставщика с учетом предоставленной скидки 41 60 Отражен НДС, предъявленный поставщиком 19 60 Отражен вычет по НДС (при наличии права на вычет) 68 19

Если скидка предоставлена после принятия товара к учету, то бухгалтерские записи будут следующими:

Операция Дебет Кредит СТОРНО На фактическую себестоимость товара 41 60 СТОРНО На сумму НДС, предъявленную поставщиком 19 60 Товар отражен по фактической себестоимости с учетом предоставленной скидки 41 60 Отражен НДС, предъявленный поставщиком с учетом предоставленной скидки 19 60 СТОРНО На сумму НДС, относящуюся к полученной скидке 68 19

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Пример

Организацией приобретены товары договорной стоимостью 480 000 рублей, в том числе НДС 80 000 рублей. Согласно договору поставки срок оплаты равен одному месяцу со дня получения товаров покупателем.

При этом в случае оплаты в течение семи дней со дня их приобретения покупатель имеет право при перечислении оплаты применить скидку в размере 10 процентов от договорной стоимости, на сумму которой уменьшается стоимость поставленной продукции.

На момент получения и принятия к бухучету товаров у компании не было возможности выполнить условие договора, чтобы получить скидку. Однако в связи с изменившейся финансовой ситуацией оплата была перечислена поставщику в течение семи дней со дня получения продукции.

С учетом скидки сумма оплаты составила 432 000 рублей. На момент получения скидки товар не реализован. Корректировочный счет-фактура получен в день перечисления оплаты поставщику.

Товары являются частью запасов организации, которые принимаются к учету по фактической себестоимости, равной сумме фактических затрат на их приобретение, без учета НДС (пп. «г» п. 3, п. п. 9, 10, пп. «а» п. 12 ФСБУ 5/2019).

Поскольку на момент получения товаров еще не выполнены условия договора, дающие право на получение скидки, фактическая себестоимость товаров складывается из полной договорной стоимости (без учета НДС) без учета скидки.

На дату перечисления оплаты поставщику у компании в соответствии с условиями договора возникло право на скидку. Поскольку при этом изменяется договорная стоимость, величина кредиторской задолженности по их оплате подлежит корректировке (п. 6.5 ПБУ 10/99).

Производимые корректировочные записи не являются исправлением ошибки и, соответственно, на данную ситуацию не распространяются требования положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н (абз. 8 п. 2 ПБУ 22/2010).

Бухгалтерские проводки в этом случае будут следующими:

Операция Дебет Кредит Сумма, рублей Приняты к учету товары (480 000 — 80 000) 41 60 400 000 Отражен НДС, предъявленный поставщиком со стоимости товаров 19 60 80 000 НДС, предъявленный со стоимости товаров, принят к вычету 68 19 80 000 Перечислена оплата с учетом причитающейся скидки 60 51 432 000 СТОРНО Скорректированы фактические затраты на приобретение товаров, по которым получена скидка 41 60 400 000 СТОРНО Скорректирован предъявленный НДС в части, приходящейся на договорную стоимость товаров, по которым получена скидка 19 60 80 000 Приняты к учету товары по цене с учетом полученной скидки (400 000 — 400 000 x 10%) 41 60 360 000 Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком со стоимости приобретенных товаров с учетом скидки (80 000 — 80 000 x 10%) 19 60 72 000 Восстановлен НДС с суммы предоставленной скидки, принятый к вычету (80 000 — 72 000) 19 68 8 000

Корректировка стоимости товара и НДС при предоставлении скидки может отражаться сторнировочными записями по принятию к учету товара (и НДС по нему) по стоимости без учета скидки с одновременным отражением принятия к учету товара (и НДС) по стоимости с учетом скидки.

С целью сокращения количества бухгалтерских проводок, руководствуясь требованием рациональности, указанные корректировки также могут производиться соответствующими сторнировочными записями только в сумме предоставленной скидки (НДС с предоставленной скидки) (п. 6 положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н).

Как отразить скидки в бухгалтерском учете продавца

В бухгалтерском учете продавца скидки отражаются в зависимости от момента их предоставления.

Если изменяющая цену товара скидка предоставлена:

до реализации товара покупателю, то выручку от продажи (без НДС) включают в доходы по обычным видам деятельности в размере договорной цены с учетом предоставленной скидки (п. п. 3, 5, 6.5 ПБУ 9/99);

после реализации товара покупателю, то на дату ее предоставления производят корректировку (уменьшение) ранее признанной выручки (п. 6.5 ПБУ 9/99).

Если скидка предоставлена до передачи товара, то в бухучете делают следующие проводки:

Операция Дебет Кредит Признана выручка от продажи товара (с учетом предоставленной скидки) 62 90-1 Начислен НДС 90-3 68

Если скидка предоставлена после передачи товара, то делаются следующие бухгалтерские записи:

Операция Дебет Кредит СТОРНО Уменьшена выручка от продажи товара на сумму скидки 62 90-1 СТОРНО Уменьшен НДС с выручки от продажи товара 90-3 68

Пример

Организацией заключен договор поставки, согласно которому срок оплаты поставленных товаров равен одному месяцу со дня их передачи покупателю.

В случае досрочного исполнения обязательств покупателем по оплате (в течение 10 дней со дня передачи товаров) предоставляется скидка в размере 10 процентов договорной стоимости, на сумму которой производится корректировка стоимости поставленной продукции.

Организация реализовала товары на сумму 600 000 рублей, в том числе НДС 100 000 рублей. Фактическая себестоимость реализованных товаров составляет 370 000 рублей, что соответствует их покупной стоимости. Покупатель досрочно произвел оплату товаров в сумме 540 000 рублей (с учетом скидки).

По общему правилу величина выручки определяется с учетом всех предоставленных скидок (п. 6.5 ПБУ 9/99, приложение к письму Минфина от 06.02.2015 № 07-04-06/5027).

Поскольку на момент признания дохода организации не известно, выполнит покупатель условия для предоставления скидки или нет, выручка признается исходя из цены договора без учета скидки.

Одновременно с выручкой признаются расходы по обычным видам деятельности в виде фактической себестоимости проданных товаров (п. п. 5, 7, 9, 19 положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом минфина от 06.05.1999 № 33н).

В момент поступления платы от покупателя за товары у организации возникает обязанность предоставить ему скидку, которая согласно условиям договора предоставляется путем уменьшения стоимости товаров.

Следовательно, в момент предоставления скидки в соответствии с п. 6.5 ПБУ 9/99 производится корректировка (уменьшение) ранее признанной выручки от продажи товаров.

Поскольку на момент признания выручки у организации отсутствовала информация о том, будет ли произведена покупателем досрочная оплата, дающая право на предоставление скидки, корректировка выручки не является исправлением ошибки и на данную ситуацию не распространяются требования ПБУ 22/2010 (абз. 8 п. 2 ПБУ 22/2010).

Бухгалтерские записи по рассматриваемым операциям будут следующими: