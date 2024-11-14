Модернизация малоценного имущества: особенности списания

Источник: Бухгалтерия.ру

Амортизируемое имущество в налоговом учете

В налоговом учете амортизируемым является имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления амортизации.

Амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п. 1 ст. 256 НК).

Затраты на приобретение амортизируемого имущества списываются в расходы при определении базы по налогу на прибыль постепенно, посредством начисления амортизации.

Имущество стоимостью менее 100 000 рублей не является амортизируемым. Его еще называют «малоценкой».