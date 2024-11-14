Модернизация малоценного имущества: особенности списания

Источник: Бухгалтерия.ру
Амортизируемое имущество в налоговом учете
В налоговом учете амортизируемым является имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п. 1 ст. 256 НК).
Затраты на приобретение амортизируемого имущества списываются в расходы при определении базы по налогу на прибыль постепенно, посредством начисления амортизации.
Имущество стоимостью менее 100 000 рублей не является амортизируемым. Его еще называют «малоценкой».
Его стоимость включается в состав материальных расходов. Чаще всего его списывают в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.
Но использовать такое имущество можно в течение нескольких лет. В этом случае фирма может не списывать его сразу, а делать это постепенно в течение срока использования (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).
И амортизация ОС, и материальные расходы относятся к одному виду налоговых расходов — расходов, связанных с производством и реализацией, но к разным группам.
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Как малоценка становится амортизируемым имуществом
Может ли малоценка стать амортизируемым имуществом? Может.
Об этом не раз предупреждал Минфин (см., к примеру, письмо от 18 января 2021 г. № 03-03-06/1/2001).
На эту же тему – письмо Минфина от 17 июня 2021 г. № 03-03-06/1/47706.
После модернизации ОС его первоначальная стоимость может стать более 100 000 рублей. В этом случае фирма должна перевести его из малоценного в амортизируемое, даже если затраты на его приобретение изначально были отнесены к материальным расходам.
Из письма можно также понять, каким образом списывать сумму, потраченную на модернизацию.
Решаем вопрос с первоначальной стоимостью
В письме Минфина от 17 июня 2021 г. № 03-03-06/1/47706 сказано, что «расходы на проведение модернизации следует учитывать путем начисления амортизации».
Из пункта 2 статьи 257 НК следует также, что в случае, когда остаточная стоимость ОС равна нулю, фирмы вправе увеличить первоначальную стоимость объекта, даже нулевую, на сумму, потраченную при модернизации.
Таким образом, модернизированный объект, который используется в качестве средств труда, в налоговом учете следует отнести к амортизируемому имуществу для целей налогообложения прибыли.
Остаточная стоимость такого объекта будет равна нулю. А новая первоначальная — расходам на его модернизацию. Списывать ее нужно путем начисления амортизации.
Такой же подход мы можем найти и в разъяснениях ФНС (см. решение ФНС от 22 октября 2018 г. № СА-4-9/20538@).
Первоначальную стоимость ОС, которая была определена при вводе его в эксплуатацию, учитывать при расчете амортизации после модернизации нельзя (если она уже полностью списана на расходы).
А раз остаточная стоимость такого ОС равна нулю, амортизацию надо начислять исходя из новой первоначальной стоимости. И новая первоначальная стоимость равняется стоимости модернизации.
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