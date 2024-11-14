Как товарные знаки и авторское право спасают маскотов, персонажей и героев произведений от плагиата

Маскоты стали важной частью маркетинговой стратегии для многих предпринимателей, а персонажи игр и герои произведений способны приносить дополнительную прибыль авторам и правообладателям. Например, персонажа игры можно использовать на товарах для фанатов и получать деньги от распространения продукции.

Только если не зарегистрировать товарный знак, маскота могут «угнать», а образ персонажа сможет использовать кто-то другой для извлечения прибыли.

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро «Лирейт». В этой статье я расскажу, как защитить персонажей и маскотов, покажу примеры зарегистрированных нами обозначений и судебную практику.

Кто они — маскоты, персонажи игр и герои произведений

Маскотов используют в разных сферах: от детских товаров до автомобильных шин. Как правило, образ фирменного героя тщательно продумывают, вкладывая в него нужные бреду смыслы.

Многие маскоты остаются с компанией на десятки лет. Они позволяют повысить интерес к рекламным кампаниям и маркетинговым материалам без особых усилий.

Главное – продумать качественно каждую деталь образа. Маскот должен отражать все грани вашего бизнеса.

Чтобы нарисованный персонаж стал маскотом, нужно наделить его характерными чертами и позволить ему контактировать с аудиторией бренда.

Возьмите, к примеру, всемирно известные бренды: у них есть свои персонажи, которые не только привлекают внимание, но и вызывают доверие у клиентов.

Персонажи игр — это собирательные образы, которые используются в компьютерных и настольных играх. Их разрабатывают под конкретный проект или адаптируют образ уже существующего героя под формат игры. Персонажи действуют по заданному сценарию или подчиняются игрокам.

Персонажи в играх играют ключевую роль, так как они помогают создавать атмосферу, развивать сюжет и взаимодействовать с игроками.

Каждый персонаж может иметь уникальные способности, предысторию и мотивацию.

Герой произведения — это образ, созданный автором в рамках конкретной творческой работы. Он имеет свой характер и особенности.

Без этого его нельзя признать уникальным — авторское право на стандартный образ просто не возникнет. Оно может распространяться в целом на произведение, но чтобы персонаж был признан отдельным объектом, нужны дополнительные условия.

Все персонажи, маскоты и герои должны соответствовать двум критериям, чтобы попасть под защиту:

существовать в объективной форме;

иметь творческий характер.

Каждый из этих объектов может представлять интерес для других предпринимателей. Отсюда появляется потребность в защите объектов от посягательств посторонних лиц и их попыток заработать на чужом творчестве.

Давайте на примере истории двух персонажей рассмотрим, как лучше всего подходить к защите:

Жил-был смелый и талантливый предприниматель по имени Брендель. У него была мечта — создать уникальный продукт и покорить сердца потребителей.

Каждый день он трудился. Однажды Брендель создал чудесное существо — милого маскота по имени Фартик.

Фартик обладал способностью вызывать радость и улыбки у всех, кто его видел. Брендель понял, что вместе с Фартиком они смогут достичь успеха.

С тех пор предприниматель и маскот стали неразлучными.

Как защитить маскота, персонажа игры или героя произведения с помощью авторского права

Маскот, персонаж игры, герой произведения изначально защищены авторским правом, которое возникает сразу после их создания и распространяется на весь мир.

Однако отсутствие подтверждений, что объект был создан конкретным автором, приводит к трудностям в доказывании при спорах.

Вернемся к нашей истории:

Продукт Бренделя отлично продавался. Потребители в восторге покупали товары с изображением Фартика.

Но в один прекрасный день Фартик исчез! Брендель в панике искал его, заглядывал в каждый уголок, но Фартика не было нигде.

Вскоре он узнал печальную новость: злой волшебник Копираст украл Фартика и начал использовать его образ для своих темных дел! Он продавал подделки с изображением Фартика, извлекая прибыль из труда Бренделя и руша его репутацию.

Решено — нужно бороться. Брендель обратился к специалистам, которые занимаются защитой маскотов.

Ему сказали, что выиграть битву с Копирастом можно только при наличии подтверждений, что Фартика создал именно Брендель. Но доказательств не сохранилось…

Подтверждением авторства на маскота, персонажа игры или героя произведения может стать:

Договор с автором, техническое задание, акт приема-передачи. Это актуально, если персонажа или маскота создает для вас другое лицо, например, дизайнер. В документах нужно подробно описать объект, желательно даже прикрепить к акту приема-передачи его изображение.

Черновики и исходники . Все, что указывает на процесс создания персонажа должно быть сохранено. Черновики и исходники можно продемонстрировать в суде. Если вы не самостоятельно создаете маскота, запросите исходники у дизайнера.

Свидетельство о депонировании. Это официальный документ, который выдается по запросу лица и утверждает, что оно владело персонажем на конкретную дату, то есть фиксирует факт правообладания. Депонируют внешний вид и описание маскота.

Обычно споры в рамках авторского права затягиваются, потому что нужно сначала доказать, что персонаж создан творческим трудом и имеет свои особенности, а потом — вину нарушителя и собственные права на объект.

Еще один аргумент не останавливаться исключительно на авторском праве при защите персонажа — нарушителя можно наказать только при полной идентичности двух персонажей. Наличие различий — уже повод усомниться в том, что персонаж был скопирован.

Для использования персонажей, героев произведений в коммерческих целях мы всегда рекомендуем применять более серьезные способы защиты.

Как защитить маскота, персонажа игры или героя произведения с помощью товарного знака

Маскот, персонаж игры, герой произведения может стать товарным знаком. Для этого его регистрируют в Роспатенте.

Когда права на персонажа зафиксированы, можно свободно и спокойно использовать его в ивентах, айдентике, рекламных и маркетинговых кампаниях, мерче, бороться с нарушителями.

Продолжаем путешествие с Бренделем:

Брендель понимал, что без подтверждений авторства ничего не выйдет. Однако специалист предложил другой вариант — регистрацию товарного знака.

Это точно даст ему силы против Копираста. Брендель вместе со специалистом собрал все необходимые документы и отправил их в Роспатент. Через 3 месяца Фартик был под защитой закона!

Брендель смог вернуть своего маскота и даже подал в суд на злого Копираста за использование его образа без разрешения. Теперь Брендель знал: нужно не только создавать, но и защищать свои идеи и творения.

Бренделю повезло, что Копираст не зарегистрировал Фартика как товарный знак в Роспатенте первым, иначе он бы его потерял навсегда.

Регистрация товарного знака предотвращает подделки и недобросовестное использование вашего персонажа, позволяя вам сосредоточиться на развитии бизнеса, проекта или своего творчества.

Судебная практика показывает, что компании, которые заранее позаботились о регистрации своих знаков, имеют все шансы выиграть споры. Даже если другое лицо использовало просто схожего персонажа.

Рассмотрим варианты уже зарегистрированных нами персонажей, превратившихся из идеи в защищенные активы:

16 октября 2024 года клиент получил свидетельство на персонажа «Матрёшкин кот»;

11 декабря 2023 года клиент получил свидетельство на уникальный образ льва;

12 февраля 2024 года клиент получил свидетельство на уникальный образ делового крокодила;

Как товарный знак можно зарегистрировать не только изображение персонажа, но и его имя. Это будет отдельное обозначение.

После регистрации товарного знака предприниматели и авторы не только защищают своих героев от копирования, но и значительно увеличивают продажи благодаря узнаваемости персонажа.

Права на товарный знак можно передавать по лицензии другим лицам и получать дополнительный доход.

Например, вы придумали персонажа игры, она стала популярной. Некий предприниматель решил выпускать сувенирную продукцию с вашим персонажем. Он должен обратиться к вам и получить права на эти действия, выплатив вам вознаграждение по договору.

Регистрация в Роспатенте проходит по заявлению заинтересованного лица — правообладателя. Занимает примерно 3-8 месяцев, если документы составлены верно, а у экспертов нет сомнений в охраноспособности.

В процессе регистрации нужно уплачивать пошлины — от 35 000 рублей в зависимости от количества выбранных классов МКТУ.

При заполнении заявки вам необходимо выделить все нужные виды деятельности, в которых вам необходима защита. Товарный знак будет защищен только в этих сферах и в стране, в которой вы прошли процедуру.

Данный факт огорчает многих предпринимателей, но в отношении маскота, персонажа или героя можно применить, если необходимо, комплексную защиту.

Выделить только основные сферы, в которых вы работаете или планируете работать, зарегистрировать в них обозначение, а в остальных — оно будет защищаться в рамках авторского права с помощью депонирования.

Как защитить маскота, персонажа игры или героя произведения с помощью патента

Патент на промышленный образец защищает внешний вид изделия. Иногда его используют для защиты маскотов, персонажей. Однако у такого решения есть ряд минусов:

за поддержание патента нужно платить ;

продлить патент нужно уже спустя 5 лет.

Патент на промышленный образец часто выбирают, чтобы защитить права на отдельные элементы образа героя.

Если стоит выбор между патентной защитой или товарным знаком в отношении персонажей, мы рекомендуем клиентам выбирать второй вариант.

Как автору или правообладателю бороться с нарушителями

Владея авторскими правами или правами на товарный знак, вы можете направить нарушителю претензию, запретить использование, потребовать компенсацию и даже подать в суд.

Ответственность за нарушения:

в рамках авторского права предусмотрена ст. 1301 ГК;

на товарные знаки предусмотрена ст. 1515 ГК.

Если ваши права на маскота, персонажа или героя произведения нарушены:

Зафиксируйте факты нарушения , используя скриншоты, ссылки и другие материалы, подтверждающие использование вашего произведения или знака.

Подготовьте и отправьте нарушителю претензию о нарушении авторских прав или прав на товарный знак. Укажите в ней, какие права были нарушены, и требуйте прекратить использование, выплатить компенсацию.

Обратитесь в суд с требованием о защите своих прав, компенсации и прекращении нарушений.

Немного свежей судебной практики:

21 октября 2024 года суд г. Салехарда вынес решение, согласно которому нарушитель обязан уплатить 100 000 рублей компенсации за нарушение прав на 5 персонажей. Правообладатель подтвердил свои права с помощью договора с исполнителем. Аналогичное решение вынес суд г. Хабаровска в этот же день за нарушение прав на 5 персонажей другого правообладателя. 21 октября 2024 года Хабаровский суд поддержал «Союзмультфильм» и взыскал с ИП 25 000 рублей компенсации за использование персонажа «Чебурашка», который зарегистрирован как товарный знак. 18 октября 2024 года суд Чеченской республики решил взыскать 100 000 рублей с предпринимателя за нарушение прав на 5 персонажей зарегистрированных в качестве товарных знаков и 5 персонажей являющихся объектами авторских прав. За нарушение прав на персонажа «Данила Багров» с предпринимателей 18 октября 2024 года правообладатель также взыскал по 10 000 рублей: решение суда №1, решение суда №2.

Права на персонажей, маскотов и героев произведений становятся причиной споров ежедневно. Я рекомендую защищать творчество, чтобы потом не потерять право использовать конкретный образ.