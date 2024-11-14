Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать

Разберем в статье, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.

Срок исковой давности по договору оказания услуг отличается в зависимости от того, какие именно услуги были оказаны.

Сколько составляет срок исковой давности по договору оказания услуг

По общему правилу срок исковой давности по договору оказания услуг составляет 1 год с момента, когда пострадавшая сторона узнала о нарушении своих прав. Это связано с тем, что к услугам применяются общие положения о подряде и бытовом подряде (ст. 783 ГК).

Например, годичный срок исковой давности предусмотрен:

для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда (п. 1 ст. 725 ГК);

для требований по перевозке груза (п. 3 ст. 797 ГК).

Иногда к договорам оказания услуг применяется законодательство о защите прав потребителей. Например, когда организация или ИП оказывает физическим лицам парикмахерские услуги, ремонт телефонов. В этом случае срок исковой давности увеличивается до трех лет.

С какого момента исчисляется срок исковой давности если услуга не оказана или срок в договоре не прописан

Если услуга не была оказана, то срок давности начинает исчисляться с того момента, когда она должна была быть оказана.

Если срок не прописан в договоре или письменный договор не заключался, следует в произвольной форме написать требование исполнителю об оказании услуг.

Через 7 дней с момента предъявления требования, если услуга не исполнена, начнет течь срок исковой давности.

Например, с момента, когда заказчик узнал, что услуга была оказана некачественно, либо с момента, когда исполнитель не получил деньги за услугу, хотя срок оплаты наступил.

Как поступить при пропуске срока исковой давности

Пропуск срока исковой давности не лишает гражданина или организацию возможности подать иск. Исковое заявление все равно будет принято к рассмотрению.

Причем судьи по своей инициативе не обязаны выяснять соблюдение названого срока.

Только если ответчик в ходе процесса заявит о пропуске срока исковой давности и докажет это, суд может отказать истцу в удовлетворении требований. Если же ответчик не заявит о пропуске срока, дело будет рассматриваться по общим правилам.