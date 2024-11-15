Что учесть бухгалтеру при подготовке отчетности за 2024 год

Подготовка годовой бухотчетности — дело нелегкое. Бухгалтеру нужно учитывать как старые правила, так и нововведения в законодательстве. Рассказываем, как подготовить отчетность за 2024 год.

Изменения в бухучете с 2024 года

Вводится обязательное применение ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Это означает, что компаниям необходимо проверить сразу несколько моментов:

Операции, которые отражены в учете при переходе на применение ФСБУ 14/2022 согласно выбранному порядку перехода (перспективного, ретроспективного и альтернативного). Этот вариант также нужно раскрыть в отчетности за 2024 год.

Увеличение стоимости нематериального актива за счет затрат на улучшение НМА, которые были осуществлены в 2024 году.

Что затраты на улучшение нематериальных активов, осуществленные в 2024 году, увеличили первоначальную стоимость такого нематериального актива согласно ФСБУ 14/2022.

Также компаниям нужно учесть несколько нюансов:

Всем компаниям Компаниям с упрощенным ведением бухучета Компаниям, занятым НИОКР Проверить элементы ОС (ликвидационную стоимость, способ амортизации и срок полезного использования), пересмотреть при необходимости. Можно отказаться в учетной политике на 2025 год от формирования объектов НМА. С 2024 года учет деятельности должен вестись в соответствии с разделом II.1 ФСБУ 26/2020.

Также нужно учесть, что документы бухучета и данные, которые содержатся в таких документах, нужно хранить и размещать в базах данных на территории РФ.

Как исправить ошибки

Чтобы исправить ошибки в годовой бухотчетности, нужно учитывать в какой момент их вывели. Если до утверждения отчетности, то исправить их можно с помощью записей по соответствующим счетам в декабре отчетного года.

В случаях, когда бухотчетность была представлена акционерам или госоргану, ее нужно исправить и заменять.

А вот если ошибка выявляется после утверждения бухотчетности за год, то тут действует более сложный механизм.

Порядок исправления зависит от двух факторов:

Может ли компания применять упрощенные способы ведения бухучета. Насколько существенна выявленная ошибка. Может ли она повлиять на решения акционеров. Существенность организация должна определить исходя из величины и характера соответствующей бухотчетности.

Разберемся на примерах:

Обстоятельства Пример Когда отражается Проводки Упрощенный бухучет, после утверждения годовой отчетности Ситуация 1: АО «Лучик» после в июне 2025 года выяснило, что амортизация начислена на 10 тыс. руб. больше. июнь 2025 года Дт 91.2 Кт 02, сумма: 10 тыс. руб. Стандартный бухучет, после утверждения годовой отчетности Ситуация 2: ООО «Свет в сентябре» 2025 года обнаружило, что амортизация в 2024 году не была начислена. Сумма ошибки составила 8 млн руб, то есть 8% баланса. По оценке ООО ошибка была сочтена существенной, так как ущерб превысил 5%. сентябрь 2025 года Дт 84 Кт 02, сумма: 8 млн руб.

В случае, если ошибка была выявлена у компании с упрощенными способами ведения учета, то она исправляется по соответствующему счету со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» согласно п. 14 ПБУ 22/2010. При этом исправительная проводка отражается в учете в периоде выявления ошибки.

А вот если ошибка была выявлена в учете компании, которая не имеет права применять упрощенные способы ведения бухучета и при этом она считается учетом, то она исправляется с помощью записи по соответствующему счету со счетом 84.

Исправительная проводка должна быть отражена в учете в периоде выявления ошибки. Также компании нужно отразить в бухотчетности последствия исправления ошибки. При этом последствия исправления отражаются ретроспективно согласно п. 9 ПБУ 22/2010.

При формировании бухотчетности за 2025 год ООО «Свет» должно приводить фактические данные об остаточной стоимости ОС на 31.12.2024 и о финансовом результате за 2024 год.

А вот информация об ошибке и ее корректирвоке должна раскрываться в пояснениях к отчетности за 2025 год. Если появится требование от налоговиков, то ООО сможет пояснить, что расхождения связаны исправлением в 2025 году ошибки за 2024 год согласно правилам ПБУ 22/2010.

Как отражать оценочные обязательства

Тем компаниям, которые не имеют права применять упрощенные способы ведения бухучета, нужно отражать оценочные обязательства.

То есть те, у которых неизвестен размер или срок исполнения. При этом оценочное обстоятельство может возникнуть в соответствии с условиями договоров или нормами закона.

Отражать оценочное обстоятельство нужно на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом учета расходов или активов согласно ПБУ. При этом величину обязательства организация должна не только определить самостоятельно, но и подтвердить с помощью документов.

Разберемся на примере. ООО «Канцтовары» 10.07.2024 выдало третьему лицу независимую безотзывную гарантию выполнения АО «Солнце» до 30 марта 2025 года своих обязательств по оплате поставленной третьим лицом продукции на сумму 8 млн руб. 20 декабря 2024 года АО «Солнце» подало в суд заявление о собственном банкротстве.

По расчетам ООО «Канцтовары», после выплаты средств по гарантии ООО не сможет взыскать данный долг с АО «Солнце» в процедуре банкротства. 31 декабря 2024 года ООО Солнце отражает оценочное обязательство по выданной гарантии (приложение к письму Минфина от 22.01.2016 № 07-04-09/2355).

В отчетности это отражается так:

Дт 91.2 Кт 96, сумма — 8 млн руб.

Помимо отражения оценочных обязательств в отчетности, всем компаниям необходимо сформировать при подготовки годовой отчетности резерв по сомнительным долгам, так как он не относится к оценочным обязательствам.