Как получить единовременно накопительную часть пенсии

Накопительная пенсия появилась в 2002 году. Шестнадцать процентов страховых отчислений работодателя направлялись на страховую пенсию, 6 процентов — на накопительную. С 2014 года действует мораторий, и все отчисления направляются исключительно на страховую часть.

За такой непродолжительный период мало у кого аккумулировались большие суммы, поэтому большинство россиян получают накопительную часть пенсии единовременно. В статье расскажем, как это сделать и какие условия для этого должны быть соблюдены.

Что такое накопительная часть пенсии

Пенсионные накопления формируются за счет (п. 3 ч. 1 ст. 3 закона «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 № 424-ФЗ, п. 3 ст. 16, пп. 2 п. 1, пп. 2 п. 2, п. 3 ст. 22, п. 4 ст. 33.3 закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ):

поступивших до 01.01.2014 страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования;

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;

взносов работодателя в пользу гражданина;

взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений , а также результата от их инвестирования;

средств (части средств) материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования.

За счет средств пенсионных накоплений осуществляются следующие виды выплат (ст. 2 закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30.11.2011 № 360-ФЗ):

единовременная выплата средств пенсионных накоплений;

срочная пенсионная выплата;

накопительная пенсия;

выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего.

Ниже расскажем, кто и в каком порядке может получить единовременную выплату пенсионных накоплений.

Кто может единовременно получить накопительную часть пенсии

Единовременную выплату по общему правилу могут получить граждане по достижении ими возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) (ч. 1 ст. 4 закона № 360-ФЗ, ч. 2, 3 ст. 8, ч. 2, 3 ст. 35 закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ; приложение № 3 к закону № 400-ФЗ):

которые не приобрели право на получение накопительной пенсии ввиду отсутствия у них необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК — индивидуального пенсионного коэффициента (в 2024 году — соответственно не менее 15 лет и не ниже 28,2);

для которых размер накопительной пенсии по расчету на день ее назначения составил бы не более 10 процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ — при наличии необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК.

Граждане, которым ранее была установлена накопительная пенсия, не могут получить выплату единоразово.

Получить повторно средства пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты можно не ранее чем через 5 лет со дня предыдущего обращения за такой выплатой (ч. 1.1, 1.2 ст. 4 закона № 360-ФЗ).

Как узнать о размере накопительной части пенсии

У россиян 1967 года рождения и младше, которые официально трудились с 2002 по 2013 год, пенсионные накопления есть. Они могут храниться либо в СФР, либо в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Информацию о пенсионных накоплениях можно узнать, получив выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Наиболее быстрый способ получения выписки — направление запроса через Единый портал госуслуг.

При обращении за сведениями, содержащимися в ИЛС, в территориальный орган СФР или МФЦ необходимо представить соответствующее заявление — запрос и документ, удостоверяющий личность, например, паспорт.

Документы можно также направить по почте. В этом случае не прилагается документ, удостоверяющий личность, а установление личности и свидетельствование подлинности подписи осуществляется, в частности, нотариусом.

Кроме того, СФР обеспечивает информирование застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования, о суммах накоплений, учтенных в специальной части ИЛС или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет накоплений, в том числе об условиях приобретения права на накопительную пенсию.

Такие сведения предоставляются лицам, не являющимся получателями выплат за счет накоплений, один раз в три года, начиная с достижения возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины). По общему правилу сведения предоставляют по 31 декабря соответствующего года через личный кабинет на Едином портале госуслуг.

Лица, не зарегистрированные в ЕСИА, вправе получать эти сведения в органах СФР по своим обращениям (ст. 2.1 закона № 360-ФЗ, пп. 2-5, пп. 5, 6 п. 9 порядка, утвержденного приказом Минтруда от 03.07.2023 № 564н).

Сколько единоразово можно получить

Единовременную выплату можно получить, если размер накопительной пенсии составляет не более 10 процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ (ч. 3 ст. 6 закона № 424-ФЗ).

Размер накопительной пенсии (НП) рассчитывается по формуле (ч. 2 ст. 7 закона № 424-ФЗ):

НП = ПН / Т, где:

ПН — сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете НП по состоянию на день, с которого назначается накопительная пенсия;

Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты НП.

На 2024 год:

Таким образом, в 2024 году максимальный размер накопительной пенсии, который можно получить разово, составляет 350 856 рублей (13 290 руб. х 10 % х 264 мес.).

В 2025 году:

величина прожиточного минимума пенсионеров в целом по РФ составит 15 250 рублей (постановление правительства от 12.06.2024 № 789);

ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев (проект федерального закона № 709924-8 «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год», принят Государственной Думой в первом чтении 15.10.2024).

В 2025 году максимальный размер накопительной пенсии для единовременной выплаты составит 411 750 рублей (15 250 руб. х 10 % х 270 мес.).

Как получить единовременно накопительную часть пенсии

Для получения единовременной выплаты нужно представить в территориальный орган СФР или в НПФ, в который переданы пенсионные накопления, заявление о назначении накопительной пенсии и необходимые документы.

Заявление можно подать в территориальный орган СФР или НПФ (лично или через представителя), направить по почте либо представить в форме электронного документа.

В территориальный орган СФР возможно также подать через МФЦ, если с МФЦ заключено соглашение о взаимодействии и МФЦ предоставляет соответствующую услугу.

Также можно обратиться в фонд через своего работодателя (ч. 2 ст. 4 закона № 360-ФЗ; п. п. 3(1), 4 правил, утвержденных постановлением Правительства от 21.12.2009 № 1047, пп. 3, 4 правил, утвержденных постановлением Правительства от 21.12.2009 № 1048, пп. 3, 4, 9, 10 правил, утвержденных приказом Минтруда от 05.08.2021 № 546н, пп. 16, 16.1, 146 перечня, утвержденного приказом Минтруда от 04.08.2021 № 538н).

Территориальный орган СФР (НПФ) выносит решение об осуществлении единовременной выплаты или об отказе в ее осуществлении в течение установленного срока (территориальный орган СФР — в общем случае в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и необходимых документов).

СФР должен выплатить денежные средства не позже двух месяцев с момента принятия положительного решения, НПФ — не позже месяца (ч. 5, 6 ст. 10 закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ, п. 7 ст. 36.28 закона № 75-ФЗ, пп. «д» п. 10, п. 11 правил № 1047, пп. «д» п. 10, п. 11 правил № 1048).