Бухгалтерский учет импортных товаров

Как принять к учету импортные товары
Импортные товары при принятии к учету оцениваются по фактической себестоимости, которая в общем случае формируется с учетом дополнительных затрат, связанных с их приобретением, исходя из договорной стоимости товаров, за минусом НДС, принимаемого к вычету (пп. «г» п. 3, пп. 9, 10, пп. «а» п. 11, пп. «а» п. 12 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).
Если компания осуществляет торговую деятельность, то может формировать фактическую себестоимость товаров без учета затрат на их заготовку и доставку до склада, закрепив данный способ в учетной политике.
В этом случае затраты на заготовку и доставку товаров включают в расходы на продажу (п. 21 ФСБУ 5/2019, п. п. 4, 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).
Фактическую себестоимость поступающих товаров формируют на счете 41 «Товары» или используют счета:
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
15 и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
При использовании счета 41 основные проводки будут следующими:
Операция
Дебет
Кредит
Получены товары от поставщика
41
60
Отражен НДС, предъявленный поставщиком
19
60
Понесены дополнительные затраты в связи с приобретением товаров
41 (44)
60 (76)
Отражен НДС с суммы дополнительных затрат
19
60 (76)
НДС со стоимости запасов и суммы дополнительных затрат принят к вычету
68
19
Перечислена оплата поставщику и иным контрагентам
60 (76)
51
При применении счета 15 бухгалтерские записи будут следующими:
Операция
Дебет
Кредит
Товары переданы поставщиком
15
60
Отражен НДС, предъявленный поставщиком
19
60
Понесены дополнительные затраты в связи с приобретением товаров
15 (44)
60 (76)
Отражен НДС с суммы дополнительных затрат
19
60 (76)
НДС со стоимости запасов и суммы дополнительных затрат принят к вычету
68
19
Товары приняты к учету по фактической себестоимости
41
15
Перечислена оплата поставщику и иным контрагентам
60 (76)
51
Если используются счета 15 и 16, проводки будут следующими:
Операция
Дебет
Кредит
Товары переданы поставщиком
15
60
Отражен НДС, предъявленный поставщиком
19
60
Понесены дополнительные затраты в связи с приобретением товаров
15 (44)
60 (76)
Отражен НДС с суммы дополнительных затрат
19
60 (76)
НДС со стоимости запасов и суммы дополнительных затрат принят к вычету
68
19
Товары приняты к учету по учетным ценам
41
15
Отражено отклонение фактической себестоимости от учетной цены
16 (15)
15 (16)
Перечислена оплата поставщику и иным контрагентам
60 (76)
51
Товары, находящиеся в пути, отражают по договорной цене (без учета НДС) с последующим определением их фактической себестоимости (пп. «а» п. 12, п. 22 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).
Для принятия запасов к учету необходимо также, чтобы понесенные ввиду с их приобретением затраты обеспечивали получение в будущем экономических выгод (п. 5 ФСБУ 5/2019). Обычно это связано с переходом права собственности на приобретаемые запасы.
Договорную стоимость запасов и иные затраты, включаемые в их фактическую себестоимость (без учета НДС), отражают одним из следующих способов:
на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», если применение этого счета закреплено учетной политикой компании;
на аналитическом счете, открытом к счету 41 «Товары» для учета ценностей в пути, если счет 15 не применяется.
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Если используется счет 15, бухгалтерские записи будут следующими:
Операция
Дебет
Кредит
Поставщик исполнил обязательство по договору
15
60
Отражен НДС, предъявленный поставщиком
19
60
НДС принят к вычету
68
19
Запасы оприходованы на склад организации
41
15
Отражено отклонение фактической себестоимости от учетной цены (если используются учетные цены и счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»)
16 (15)
15 (16)
Если счет 15 не применяется, то проводки будут следующими:
Операция
Дебет
Кредит
Поставщик исполнил обязательство по договору
41 – в пути
60
Отражен НДС, предъявленный поставщиком
19
60
НДС принят к вычету
68
19
Запасы оприходованы на склад организации
41-склад
41 – в пути
На какую дату принять к учету импортные товары
Товары, купленные по импортному контракту, принимают к бухгалтерскому учету на дату выполнения двух условий (п. 5 ФСБУ 5/2019 «Запасы»):
затраты, связанные с приобретением товаров, обеспечат получение в будущем экономических выгод;
определена величина понесенных затрат.
Если не все затраты на приобретение понесены одномоментно, товары отражают в учете в оценке, сформированной исходя из известных затрат.
Например, товары, находящиеся в пути, вначале отражают в учете по договорной стоимости (без НДС, подлежащего вычету) с последующим определением их фактической себестоимости (пп. «а» п. 12, п. 22 ФСБУ 5/2019).
Что включить в фактическую себестоимость импортных товаров
При постановке на учет в фактическую себестоимость импортного товара включают (п. 11 ФСБУ 5/2019):
договорную стоимость товаров;
затраты на заготовку и доставку товаров до склада, если иной способ учета данных затрат не установлен учетной политикой компании;
другие затраты, связанные с их приобретением, например, ввозные таможенные пошлины и сборы.
Как учесть ввозные таможенные пошлины
Ввозные таможенные пошлины и сборы в бухучете включают в фактическую себестоимость импортной продукции (пп. «е» п. 11 ФСБУ 5/2019). Это касается импорта из стран, не входящих в ЕАЭС.
Государства — члены ЕАЭС во взаимной торговле товарами таможенные пошлины и сборы не применяют (п. 3 ст. 28 Договора о ЕАЭС).
Пример
Организация приобрела у иностранного контрагента продукцию стоимостью 48 000 долларов США. Право собственности на нее перешло к компании в момент регистрации таможенной декларации (15 октября). Оплата контрагенту произведена 30-го числа того же месяца.
В связи с ввозом товаров к уплате причитаются: таможенная пошлина в размере 452 640 рублей, таможенный сбор за таможенные операции в размере 15 500 рублей, НДС в размере 995 808 рублей. Эти обязательства погашены за счет ранее перечисленного аванса в размере 1 900 000 рублей.
Курс доллара США, установленный Банком России, составляет:
• на дату перехода права собственности на товары — 94,3 руб. /долл. США;
• на дату перечисления оплаты — 94,6 руб. /долл. США.
В соответствии с учетной политикой приобретение продукции отражается с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Поступившие в организацию товары принимаются к учету на счет 41 «Товары» по фактической себестоимости (включая ТЗР), сформированной на счете 15. Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используется.
Организация сделала следующие записи.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма (руб.)
Аванс на уплату таможенных платежей перечислен в бюджет
76
51
1 900 000
Отражен НДС, начисленный к уплате при ввозе товаров
19
68
995 808
Часть авансового платежа зачтена в счет уплаты НДС
68
76
995 808
Таможенные пошлина и сбор включены в фактическую себестоимость товаров (452 640 + 15 500)
15
76
468 140
Товары приняты к учету (на дату перехода права собственности) (48 000 x 94,3)
15
60
4 526 400
Товары поступили на склад (4 526 400 + 468 140)
41
15
4 994 540
Сумма НДС принята к вычету
68
19
995 808
Отражена отрицательная курсовая разница по расчетам с контрагентом (48 000 x (94,6 — 94,3))
91-2
60
14 400
Перечислена оплата иностранному контрагенту (48 000 x 94,6)
60
52
4 540 800
Как учесть оплату в иностранной валюте
Если договор на приобретение товаров предусматривает оплату в иностранной валюте, то нужно пересчитать в рубли:
договорную стоимость товаров;
платежи по договору.
При принятии к бухгалтерскому учету товара, стоимость которого выражена в иностранной валюте, нужно пересчитать его стоимость в рубли по курсу, установленному Банком России (пп. 4, 5, 6, 9, 10 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»):
на дату перечисления аванса продавцу (если договором предусмотрена предварительная оплата) — в части, оплаченной авансом;
на дату принятия имущества к учету — в части, не покрытой ранее перечисленным авансом.
Если договором в у.е. установлен иной курс, пересчет производится по такому курсу, определенному на эти даты (п. 5 ПБУ 3/2006).
После принятия товара к учету его стоимость в связи с изменением курса валюты не пересчитывают (п. 10 ПБУ 3/2006).
Если расчеты по договору проводятся в иностранной валюте, бухгалтерские записи делают в рублях и одновременно в иностранной валюте. Если же расчеты по договору проводятся в рублях, бухгалтерские записи делают только в рублях (п. 20 ПБУ 3/2006).
Принятие к учету товара, стоимость которого выражена в иностранной валюте, отражают проводками:
Операция
Дебет
Кредит
Получены товары от поставщика
41
60
Отражен НДС, предъявленный поставщиком
19
60
Платеж в иностранной валюте отражают записью в валюте платежа и одновременно в рублях по курсу Банка России, действующему на дату перечисления (пп. 4, 5, 6, 7, 20 ПБУ 3/2006, приложение к ПБУ 3/2006):
Операция
Дебет
Кредит
Перечислена оплата продавцу в иностранной валюте
60
52
При перечислении платежа в рублях по договору в у.е. запись делается на фактически перечисленную сумму в рублях (пп. 1, 4, 5, 7 ПБУ 3/2006).
Операция
Дебет
Кредит
Перечислена оплата продавцу в рублях по договору в у.е.
60
51
Кредиторскую задолженность перед продавцом по договору в иностранной валюте (у.е.), образовавшуюся после принятия товара к учету, в бухучете нужно регулярно пересчитывать (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК). Из-за пересчетов возникают курсовые разницы.
Переоценивать задолженность и рассчитывать курсовые разницы по кредиторской задолженности нужно на каждую отчетную дату до завершения расчетов, а также на даты платежей в погашение задолженности (п. 7 ПБУ 3/2006, приложение к ПБУ 3/2006).
Для расчета нужно использовать курс иностранной валюты к рублю, установленный на эти даты Банком России. Если договором в у.е., предусматривающим оплату в рублях, установлен курс пересчета, отличный от официального, то применяется этот курс (п. п. 5, 6, 8 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК).
Курсовые разницы по дебиторской задолженности (например, при 100% предоплате) не возникают, так как авансы, выданные в валюте, а также авансы, выплаченные в рублях по договорам в у.е., в бухучете не переоценивают (п. 10 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК).
При наличии аванса курсовые разницы рассчитывают с суммы задолженности перед продавцом, не покрытой авансом.
При постоплате курсовые разницы рассчитывают по формуле:
Договорная стоимость приобретенного товара, выраженная в валюте х (Курс валюты на дату пересчета — Курс валюты на дату предыдущего пересчета).
В бухгалтерском учете курсовую разницу, возникающую при импорте товаров, отражают в отчетном периоде, в котором происходит пересчет (пп. 11, 12, 13 ПБУ 3/2006):
в прочих доходах, если курс валюты к рублю на отчетную дату (дату погашения обязательства) ниже, чем был на дату предыдущего пересчета (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»);
в прочих расходах, если курс валюты к рублю на отчетную дату (дату погашения обязательства) выше, чем был на дату предыдущего пересчета (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Проводки по начислению курсовых разниц у покупателя следующие:
Операция
Дебет
Кредит
Курсовая разница включена в прочие доходы, если курс валюты снизился с даты предыдущего пересчета
60
91-1
Курсовая разница включена в прочие расходы, если курс валюты вырос с даты предыдущего пересчета
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