Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет импортных товаров

Бухучет импортных товаров имеет свои особенности. Это связано с тем, что при ввозе продукции на территорию РФ нужно заплатить таможенную пошлину и сборы. Кроме того, стоимость импортных договоров, как правило, выражена в иностранной валюте. Как, учитывая эти особенности, принять ввозимые из-за границы товары к учету, расскажем в статье.
Бухгалтерский учет импортных товаров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как принять к учету импортные товары

Импортные товары при принятии к учету оцениваются по фактической себестоимости, которая в общем случае формируется с учетом дополнительных затрат, связанных с их приобретением, исходя из договорной стоимости товаров, за минусом НДС, принимаемого к вычету (пп. «г» п. 3, пп. 9, 10, пп. «а» п. 11, пп. «а» п. 12 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).

Если компания осуществляет торговую деятельность, то может формировать фактическую себестоимость товаров без учета затрат на их заготовку и доставку до склада, закрепив данный способ в учетной политике.

В этом случае затраты на заготовку и доставку товаров включают в расходы на продажу (п. 21 ФСБУ 5/2019, п. п. 4, 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

Фактическую себестоимость поступающих товаров формируют на счете 41 «Товары» или используют счета:

  • 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

  • 15 и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При использовании счета 41 основные проводки будут следующими:

Операция

Дебет

Кредит

Получены товары от поставщика

41

60

Отражен НДС, предъявленный поставщиком

19

60

Понесены дополнительные затраты в связи с приобретением товаров

41 (44)

60 (76)

Отражен НДС с суммы дополнительных затрат

19

60 (76)

НДС со стоимости запасов и суммы дополнительных затрат принят к вычету

68

19

Перечислена оплата поставщику и иным контрагентам

60 (76)

51

При применении счета 15 бухгалтерские записи будут следующими:

Операция

Дебет

Кредит

Товары переданы поставщиком

15

60

Отражен НДС, предъявленный поставщиком

19

60

Понесены дополнительные затраты в связи с приобретением товаров

15 (44)

60 (76)

Отражен НДС с суммы дополнительных затрат

19

60 (76)

НДС со стоимости запасов и суммы дополнительных затрат принят к вычету

68

19

Товары приняты к учету по фактической себестоимости

41

15

Перечислена оплата поставщику и иным контрагентам

60 (76)

51

Если используются счета 15 и 16, проводки будут следующими:

Операция

Дебет

Кредит

Товары переданы поставщиком

15

60

Отражен НДС, предъявленный поставщиком

19

60

Понесены дополнительные затраты в связи с приобретением товаров

15 (44)

60 (76)

Отражен НДС с суммы дополнительных затрат

19

60 (76)

НДС со стоимости запасов и суммы дополнительных затрат принят к вычету

68

19

Товары приняты к учету по учетным ценам

41

15

Отражено отклонение фактической себестоимости от учетной цены

16 (15)

15 (16)

Перечислена оплата поставщику и иным контрагентам

60 (76)

51

Товары, находящиеся в пути, отражают по договорной цене (без учета НДС) с последующим определением их фактической себестоимости (пп. «а» п. 12, п. 22 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).

Для принятия запасов к учету необходимо также, чтобы понесенные ввиду с их приобретением затраты обеспечивали получение в будущем экономических выгод (п. 5 ФСБУ 5/2019). Обычно это связано с переходом права собственности на приобретаемые запасы.

Договорную стоимость запасов и иные затраты, включаемые в их фактическую себестоимость (без учета НДС), отражают одним из следующих способов:

  • на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», если применение этого счета закреплено учетной политикой компании;

  • на аналитическом счете, открытом к счету 41 «Товары» для учета ценностей в пути, если счет 15 не применяется.

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Если используется счет 15, бухгалтерские записи будут следующими:

Операция

Дебет

Кредит

Поставщик исполнил обязательство по договору

15

60

Отражен НДС, предъявленный поставщиком

19

60

НДС принят к вычету

68

19

Запасы оприходованы на склад организации

41

15

Отражено отклонение фактической себестоимости от учетной цены (если используются учетные цены и счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»)

16 (15)

15 (16)

Если счет 15 не применяется, то проводки будут следующими:

Операция

Дебет

Кредит

Поставщик исполнил обязательство по договору

41 – в пути

60

Отражен НДС, предъявленный поставщиком

19

60

НДС принят к вычету

68

19

Запасы оприходованы на склад организации

41-склад

41 – в пути

На какую дату принять к учету импортные товары

Товары, купленные по импортному контракту, принимают к бухгалтерскому учету на дату выполнения двух условий (п. 5 ФСБУ 5/2019 «Запасы»):

  • затраты, связанные с приобретением товаров, обеспечат получение в будущем экономических выгод;

  • определена величина понесенных затрат.

Если не все затраты на приобретение понесены одномоментно, товары отражают в учете в оценке, сформированной исходя из известных затрат.

Например, товары, находящиеся в пути, вначале отражают в учете по договорной стоимости (без НДС, подлежащего вычету) с последующим определением их фактической себестоимости (пп. «а» п. 12, п. 22 ФСБУ 5/2019).

Что включить в фактическую себестоимость импортных товаров

При постановке на учет в фактическую себестоимость импортного товара включают (п. 11 ФСБУ 5/2019):

  • договорную стоимость товаров;

  • затраты на заготовку и доставку товаров до склада, если иной способ учета данных затрат не установлен учетной политикой компании;

  • другие затраты, связанные с их приобретением, например, ввозные таможенные пошлины и сборы.

Как учесть ввозные таможенные пошлины

Ввозные таможенные пошлины и сборы в бухучете включают в фактическую себестоимость импортной продукции (пп. «е» п. 11 ФСБУ 5/2019). Это касается импорта из стран, не входящих в ЕАЭС.

Государства — члены ЕАЭС во взаимной торговле товарами таможенные пошлины и сборы не применяют (п. 3 ст. 28 Договора о ЕАЭС).

Пример

Организация приобрела у иностранного контрагента продукцию стоимостью 48 000 долларов США. Право собственности на нее перешло к компании в момент регистрации таможенной декларации (15 октября). Оплата контрагенту произведена 30-го числа того же месяца.

В связи с ввозом товаров к уплате причитаются: таможенная пошлина в размере 452 640 рублей, таможенный сбор за таможенные операции в размере 15 500 рублей, НДС в размере 995 808 рублей. Эти обязательства погашены за счет ранее перечисленного аванса в размере 1 900 000 рублей.

Курс доллара США, установленный Банком России, составляет:

• на дату перехода права собственности на товары — 94,3 руб. /долл. США;
• на дату перечисления оплаты — 94,6 руб. /долл. США.

В соответствии с учетной политикой приобретение продукции отражается с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Поступившие в организацию товары принимаются к учету на счет 41 «Товары» по фактической себестоимости (включая ТЗР), сформированной на счете 15. Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используется.

Организация сделала следующие записи.

Операция

Дебет

Кредит

Сумма (руб.)

Аванс на уплату таможенных платежей перечислен в бюджет

76

51

1 900 000

Отражен НДС, начисленный к уплате при ввозе товаров

19

68

995 808

Часть авансового платежа зачтена в счет уплаты НДС

68

76

995 808

Таможенные пошлина и сбор включены в фактическую себестоимость товаров (452 640 + 15 500)

15

76

468 140

Товары приняты к учету (на дату перехода права собственности) (48 000 x 94,3)

15

60

4 526 400

Товары поступили на склад (4 526 400 + 468 140)

41

15

4 994 540

Сумма НДС принята к вычету

68

19

995 808

Отражена отрицательная курсовая разница по расчетам с контрагентом (48 000 x (94,6 — 94,3))

91-2

60

14 400

Перечислена оплата иностранному контрагенту (48 000 x 94,6)

60

52

4 540 800

Как учесть оплату в иностранной валюте

Если договор на приобретение товаров предусматривает оплату в иностранной валюте, то нужно пересчитать в рубли:

  • договорную стоимость товаров;

  • платежи по договору.

При принятии к бухгалтерскому учету товара, стоимость которого выражена в иностранной валюте, нужно пересчитать его стоимость в рубли по курсу, установленному Банком России (пп. 4, 5, 6, 9, 10 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»):

  • на дату перечисления аванса продавцу (если договором предусмотрена предварительная оплата) — в части, оплаченной авансом;

  • на дату принятия имущества к учету — в части, не покрытой ранее перечисленным авансом.

Если договором в у.е. установлен иной курс, пересчет производится по такому курсу, определенному на эти даты (п. 5 ПБУ 3/2006).

После принятия товара к учету его стоимость в связи с изменением курса валюты не пересчитывают (п. 10 ПБУ 3/2006).

Если расчеты по договору проводятся в иностранной валюте, бухгалтерские записи делают в рублях и одновременно в иностранной валюте. Если же расчеты по договору проводятся в рублях, бухгалтерские записи делают только в рублях (п. 20 ПБУ 3/2006).

Принятие к учету товара, стоимость которого выражена в иностранной валюте, отражают проводками:

Операция

Дебет

Кредит

Получены товары от поставщика

41

60

Отражен НДС, предъявленный поставщиком

19

60

Платеж в иностранной валюте отражают записью в валюте платежа и одновременно в рублях по курсу Банка России, действующему на дату перечисления (пп. 4, 5, 6, 7, 20 ПБУ 3/2006, приложение к ПБУ 3/2006):

Операция

Дебет

Кредит

Перечислена оплата продавцу в иностранной валюте

60

52

При перечислении платежа в рублях по договору в у.е. запись делается на фактически перечисленную сумму в рублях (пп. 1, 4, 5, 7 ПБУ 3/2006).

Операция

Дебет

Кредит

Перечислена оплата продавцу в рублях по договору в у.е.

60

51

Кредиторскую задолженность перед продавцом по договору в иностранной валюте (у.е.), образовавшуюся после принятия товара к учету, в бухучете нужно регулярно пересчитывать (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК). Из-за пересчетов возникают курсовые разницы.

Переоценивать задолженность и рассчитывать курсовые разницы по кредиторской задолженности нужно на каждую отчетную дату до завершения расчетов, а также на даты платежей в погашение задолженности (п. 7 ПБУ 3/2006, приложение к ПБУ 3/2006).

Для расчета нужно использовать курс иностранной валюты к рублю, установленный на эти даты Банком России. Если договором в у.е., предусматривающим оплату в рублях, установлен курс пересчета, отличный от официального, то применяется этот курс (п. п. 5, 6, 8 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК).

Курсовые разницы по дебиторской задолженности (например, при 100% предоплате) не возникают, так как авансы, выданные в валюте, а также авансы, выплаченные в рублях по договорам в у.е., в бухучете не переоценивают (п. 10 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК).

При наличии аванса курсовые разницы рассчитывают с суммы задолженности перед продавцом, не покрытой авансом.

При постоплате курсовые разницы рассчитывают по формуле:

Договорная стоимость приобретенного товара, выраженная в валюте х (Курс валюты на дату пересчета — Курс валюты на дату предыдущего пересчета).

В бухгалтерском учете курсовую разницу, возникающую при импорте товаров, отражают в отчетном периоде, в котором происходит пересчет (пп. 11, 12, 13 ПБУ 3/2006):

  • в прочих доходах, если курс валюты к рублю на отчетную дату (дату погашения обязательства) ниже, чем был на дату предыдущего пересчета (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»);

  • в прочих расходах, если курс валюты к рублю на отчетную дату (дату погашения обязательства) выше, чем был на дату предыдущего пересчета (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Проводки по начислению курсовых разниц у покупателя следующие:

Операция

Дебет

Кредит

Курсовая разница включена в прочие доходы, если курс валюты снизился с даты предыдущего пересчета

60

91-1

Курсовая разница включена в прочие расходы, если курс валюты вырос с даты предыдущего пересчета

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