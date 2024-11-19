Сроки сдачи персонифицированных сведений о физических лицах в 2025 году

Кто должен сдавать персонифицированные сведения в 2025 году
Персонифицированные сведения должны сдавать в ИФНС все работодатели — организации и ИП с работниками, — кроме применяющих АУСН. Сведения сдают за первый и второй месяц квартала.
Сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь сдавать не обязательно (при условии, что РСВ за квартал был сдан вовремя и в нем был заполнен раздел 3).
Сведения подавайте на всех работников, числившихся у вас в отчетном месяце по трудовому договору или работавших по ГПД, включая тех, кто в нем уволился, и тех, у кого не было выплат.
Исключение — самозанятые, их в отчет не включайте. На 11 и более человек сведения сдают в электронном виде (ст. 431 НК).
Персонифицированные сведения надо сдать, даже если в компании нет сотрудников кроме директора, который является единственным учредителем.
Плательщики страховых взносов ежемесячно подают в налоговый орган персонифицированные сведения о физлицах.
Сведения включают персональные данные физлиц и информацию о начисленных им суммах выплат.
Срок подачи сведений — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Сроки сдачи персонифицированных сведений в 2025 году: таблица
Отчетный период
Срок сдачи
За декабрь 2024 г.
27.01.2025 (25 января — суббота)
Можно не сдавать, если вовремя подать годовой РСВ с разделом 3.
За январь 2025 г.
25.02.2025
За февраль 2025 г.
25.03.2025
За март 2025 г.
25.04.2025
Можно не сдавать, если вовремя подать РСВ-1 за 1 квартал с разделом 3.
За апрель 2025 г.
26.05.2025 (25 мая — воскресенье)
За май 2025 г.
25.06.2025
За июнь 2025 г.
25.07.2025
Можно не сдавать, если вовремя подать РСВ-1 за первое полугодие с разделом 3.
За июль 2025 г.
25.08.2025
За август 2025 г.
25.09.2025
За сентябрь 2025 г.
27.10.2025 (25 октября — суббота)
Можно не сдавать, если вовремя подать РСВ-1 за 9 месяцев с разделом 3.
За октябрь 2025 г.
25.11.2025
За ноябрь 2025 г.
25.12.2025
За декабрь 2025 г.
26.01.2026 (25 января — воскресенье)
Можно не сдавать, если вовремя подать годовой РСВ-1 с разделом 3.
Источник: https://buhguru.com/otchetnost/sroki-sdachi-personificzirovannye-svedenij-2025.html
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