В данном материале обобщаем все сроки сдачи персонифицированных сведений о физических лицах в 2025 году в единой таблице.

Кто должен сдавать персонифицированные сведения в 2025 году

Персонифицированные сведения должны сдавать в ИФНС все работодатели — организации и ИП с работниками, — кроме применяющих АУСН. Сведения сдают за первый и второй месяц квартала.

Сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь сдавать не обязательно (при условии, что РСВ за квартал был сдан вовремя и в нем был заполнен раздел 3).

Сведения подавайте на всех работников, числившихся у вас в отчетном месяце по трудовому договору или работавших по ГПД, включая тех, кто в нем уволился, и тех, у кого не было выплат.

Исключение — самозанятые, их в отчет не включайте. На 11 и более человек сведения сдают в электронном виде (ст. 431 НК).

Персонифицированные сведения надо сдать, даже если в компании нет сотрудников кроме директора, который является единственным учредителем.

Плательщики страховых взносов ежемесячно подают в налоговый орган персонифицированные сведения о физлицах.

Сведения включают персональные данные физлиц и информацию о начисленных им суммах выплат.

Срок подачи сведений — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сроки сдачи персонифицированных сведений в 2025 году: таблица

Отчетный период Срок сдачи За декабрь 2024 г. 27.01.2025 (25 января — суббота) Можно не сдавать, если вовремя подать годовой РСВ с разделом 3. За январь 2025 г. 25.02.2025 За февраль 2025 г. 25.03.2025 За март 2025 г. 25.04.2025 Можно не сдавать, если вовремя подать РСВ-1 за 1 квартал с разделом 3. За апрель 2025 г. 26.05.2025 (25 мая — воскресенье) За май 2025 г. 25.06.2025 За июнь 2025 г. 25.07.2025 Можно не сдавать, если вовремя подать РСВ-1 за первое полугодие с разделом 3. За июль 2025 г. 25.08.2025 За август 2025 г. 25.09.2025 За сентябрь 2025 г. 27.10.2025 (25 октября — суббота) Можно не сдавать, если вовремя подать РСВ-1 за 9 месяцев с разделом 3. За октябрь 2025 г. 25.11.2025 За ноябрь 2025 г. 25.12.2025 За декабрь 2025 г. 26.01.2026 (25 января — воскресенье) Можно не сдавать, если вовремя подать годовой РСВ-1 с разделом 3.

Источник: https://buhguru.com/otchetnost/sroki-sdachi-personificzirovannye-svedenij-2025.html