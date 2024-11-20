50 ответов от Минцифры на вопросы о регистрации каналов, открытых в соцсетях

Граждане, ИП и организации, которые ведут в социальных сетях каналы или страницы, имеют более 10 тысяч подписчиков, должны зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора.

Источник: Бухгалтерия.ру

Регистрация открыта с 1 ноября 2024 года на добровольной основе. С 1 января 2025 года — регистрация обязательна. Для тех, кто не попадет в реестр Роскомнадзора «заработают» ограничения на размещение рекламы и сбор платежей от подписчиков.

Зарегистрировать свои каналы и страницы соцсетей обязаны владельцы или администраторы, если число подписчиков превышает 10 000. Пройти регистрацию должны не только граждане, но и индивидуальные предприниматели и компании.

В Минцифры подготовили разъяснения о регистрации в Роскомнадзоре. В документе ведомства 62 вопроса с ответами. Мы убрали «дубли» и публикуем для вас эту «методичку» в удобном формате. Полный текст документ опубликован на сайте ведомства.

Зачем нужна регистрация и кому нужно ее пройти

Многие каналы и страницы в социальных сетях собирают большую аудиторию, которая сама по себе становится ресурсом. Доступ к этой аудитории интересен не только рекламодателям, но и злоумышленникам. От этого страдают и пользователи, и добросовестные владельцы каналов и страниц.

Развитие интернет-экономики напрямую зависит от доверия аудитории, поэтому в дополнительной защите от мошенников и манипуляторов заинтересованы все стороны.

Верификация каналов/страниц с более чем 10 тысячами подписчиков позволит:

Защититься от каналов/страниц — двойников.

Повысить доверие со стороны аудитории, так как у пользователей появится возможность увидеть, имеют ли они дело с верифицированным источником информации.

Получить больше возможностей для заключения договоров с рекламодателями, так как последние смогут работать только с верифицированными каналами/страницами с более чем 10 тысячами подписчиков.

Касается ли закон зарубежных авторов (владельцев) и лиц без регистрации в РФ

Да, касается. Закон направлен на регулирование деятельности владельцев тех каналов и страниц в социальных сетях, которые ориентированы на российских пользователей сети Интернет.

Надо ли и как регистрировать канал, если автору (владельцу) менее 14 лет

Да, нужно. Сведения о таком канале, странице может подать через Госуслуги родитель или другой законный представитель несовершеннолетнего.

Какие каналы и страницы нужно зарегистрировать

Сведения предоставляются по каждому каналу/странице с более чем 10 тысячами подписчиков в каждой социальной сети, включенной в реестр Роскомнадзора.

Какие соцсети входят в реестр, а какие нет

Реестр социальных сетей формируется в соответствии со статьей 10.6 закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ и размещен на сайте Роскомнадзора по адресу: https://530-fz.rkn.gov.ru/

Все социальные сети, работающие в России: Telegram, YouTube, Twitch, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, TikTok, Пикабу, LiveJournal, Yappy, Likee, Pinterest и RuTube.

Есть ли у площадок обязанность мониторить свои соцсети

Обязанность владельца социальной сети по самопроверкам установлена статьей 10.6 закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ и предусматривает, что владельцы соцсетей обязаны мониторить свою сеть на предмет выявления запрещенной информации и удалять такую информацию. Мониторить свою социальную сеть на предмет исполнения обязанности по регистрации каналов владельцы соцсети не обязаны.

Нужно ли регистрировать отдельно каждую соцсеть

Да, сведения предоставляются по каждому каналу/странице с более чем 10 тысячами подписчиков в каждой социальной сети (https://530-fz.rkn.gov.ru/).

Надо ли регистрировать канал в YouTube, ориентированный на российскую аудиторию, но созданный и модерируемый не из России

Владельцы YouTube-каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков также должны направить необходимые сведения для включения в перечень.

Надо ли регистрировать каналы в Instagram

Instagram официально признан запрещенным информационным ресурсом, и, соответственно, не включен в реестр социальных сетей. В перечень же подлежат внесению сведения о каналах и страницах легальных площадок, включенных в реестр социальных сетей. Регистрировать не нужно.

Надо ли регистрировать каналы в X (Twitter)

X (Twitter) заблокирован в России и, соответственно, не включен в реестр социальных сетей. Регистрировать не нужно

Надо ли регистрировать каналы в TikTok

Сведения о каналах в TikTok с более чем 10 тысячами подписчиков нужно направить в Роскомнадзор для включения таких каналов в перечень.

Я — владелец сайта с аудиторией более 100 тыс. человек, есть платные подписки более 10 тыс. человек. Надо ли регистрировать данный сайт

Обязанность по предоставлению сведений в Роскомнадзор распространяется на владельцев каналов и страниц (!) с более чем 10 тысячами подписчиков в социальных сетях (не на сайтах).

Кто может проверить (подтвердить) количество подписчиков? За какой период считать

Актуальное количество подписчиков канала/страницы в социальной сети оценивается исходя из информации, размещенной в самих канале/странице.

Учитывается ли аудитория вне России

Да, учитывается. Количество подписчиков оценивается по информации, размещенной в самих канале/странице в социальных сетях.

Что будет, если подать заявление на регистрацию канала с количеством подписчиков менее 10 тыс.

Канал/страница не будут включены в перечень

Что будет, если канал/страницу не регистрировать

Если канал или страница с более чем 10 тысячами подписчиков не будут включены в соответствующий перечень:

рекламодатели не вправе размещать в них рекламу ;

другие каналы/страницы не вправе репостить их сообщения ;

самому каналу или странице нельзя будет собирать пожертвования на свою деятельность.

Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

С какого числа вступит в силу

Обязанность владельцев каналов, страниц с более чем 10 тысячами подписчиков предоставить сведения в Роскомнадзор предусмотрена статьей 10.6 закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и вступила в силу 8 августа 2024 года.

С 1 ноября 2024 года на Госуслугах реализована возможность предоставления таких сведений в Роскомнадзор на добровольной основе.

С 1 января 2025 года — регистрация обязательна.

Заблокируют ли канал, если он не прошел регистрацию

Статья 10.6 закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ в редакции, которая вступит в силу 1 января 2025 года, предусматривает право Роскомнадзора направить социальной сети требование ограничить доступ к каналу, странице с более чем 10 тысячами подписчиков до выполнения их владельцами обязанности по предоставлению сведений для включения в соответствующий перечень.

Какие меры предусмотрены в отношении рекламодателей, разместивших рекламу в канале 10к+, не прошедшем регистрацию

Это повлечет за собой административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП, которая предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 руб.; на должностных лиц — от 4 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб.

Должен ли будет владелец канала с аудиторией более 10 тыс. подписчиков удалять старые репосты с «незарегистрированных» страниц? Имеет ли закон в целом обратную силу

Ограничение будет касаться репостов, которые сделаны 1 января 2025 года и позже, но не до этой даты.

Что делать, если кто-то разместил на незарегистрированном «десятитысячнике» рекламу о моей компании или сообщение (репост) с незарегистрированного «десятитысячника» без моего ведома

Размещение рекламы в канале, странице с количеством подписчиков более 10 тысяч, не включенных в соответствующий перечень Роскомнадзора, влечет для рекламодателя, рекламораспространителя административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП, которая предусматривает штраф на граждан в размере от 2 000 до 2 500 руб.; на должностных лиц — от 4 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб.

Репост из канала/страницы с более чем 10 тысячами подписчиков, не включенного в соответствующий перечень может повлечь исключение канала/страницы из перечня.

Какие меры предусмотрены в отношении лиц/организаций/ информационных ресурсов, сделавших репост сообщения из канала 10к+, не прошедшего регистрацию

Репост из канала/страницы с более чем 10 тысячами подписчиков, не включенного в соответствующий перечень грозит исключением канала/страницы, разместившего репост, из перечня Роскомнадзора.

Будет ли площадка (социальная сеть) нести ответственность за нарушение каналом (владельцем канала) требований по регистрации

Обязанность по предоставлению в Роскомнадзор сведений, позволяющих идентифицировать владельца канала/страницы с более чем 10 тысячами пользователей возложена на владельца канала/страницы. Поэтому ответственность за непредоставление сведений несет владелец канала/страницы.

Можно ли будет владельцам каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков репостить «малышей», которые не внесены в реестр

Репосты из маленьких каналов закон никак не ограничивает, так как маленькие каналы не обязаны выполнять требования части 11 статьи 10.6 закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ.

Какая ответственность предусмотрена, если мне задачи по контенту ставит другое лицо, они могут противоречить требованиям закона или здравому смыслу, а паблик зарегистрирован на меня

За распространение информации с нарушением требований законодательства ответственность несет владелец канала/страницы, в котором распространяется такая информация.

Сведения о канале/странице может подать только ее владелец. При подаче сведений о канале/странице необходимо указывать также сведения об их администраторах (при их наличии).

Какие меры предусмотрены по защите предоставленной информации в Роскомнадзор

Все сведения, которые подаются для включения канала/страницы с более чем 10 тысячами пользователей в соответствующий перечень, хранятся на Госуслугах в зашифрованном виде.

Если канал владельца, который не прошел регистрацию, будет заблокирован, что ему делать, чтобы снять блокировку

Для восстановления доступа к ним необходимо подать новые достоверные сведения.

Что делать владельцам каналов, у которых меньше 10 тыс. подписчиков? Смогут ли они размещать у себя рекламу

Распространение рекламы для маленьких каналов закон никак не ограничивает, так как маленькие каналы не обязаны выполнять требования части 11 статьи 106 закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ и предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор

Как пройти регистрацию

Предоставление в Роскомнадзор сведений для включения каналов/страниц с более чем 10 тысячами пользователей осуществляется через Госуслуги(прямая ссылка на страницу регистрации персональной страницы — https://www.gosuslugi.ru/651371/1/form).

Какие именно сведения нужно подать владельцу канала о себе в Роскомнадзор

Для включения канала/страницы с более чем 10 тысячами пользователей в соответствующий перечень необходимо подать следующие сведения:

Название соцсети, канала или страницы.

Ссылку на канал или страницу.

Телефон, к которому «привязан» канал или страница.

Электронную почту, к которой «привязан» канал или страница.

Какой срок отводится владельцу канала на его регистрацию после достижения 10 тыс. подписчиков

Владельцу канала/страницы в социальной сети нужно предоставить сведения для включения канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней со дня, когда число подписчиков этих канала/страницы превысило 10 тысяч.

Что будет доступно гражданам на сайте Роскомнадзора в этом Реестре? Имя, телефон, почта администратора/владельца? Не начнут ли звонить им напрямую

Информация будет храниться в зашифрованном виде без опубликования. При переходе по уникальной ссылке, указанной в описании страницы, другим пользователям будет доступна информация о включении этих каналов/страниц в соответствующий перечень.

Информация о владельце или администраторах канала/страницы недоступна.

Где можно посмотреть перечень зарегистрированных каналов

Перечень каналов, страниц с более чем 10 тысячами пользователей не будет размещен в открытом доступе. По адресу https://knd.gov.ru/licenses-registry при указании в поисковой строке адреса канала/страницы или их названия, можно увидеть, включены канал/страница в перечень или нет.

Будут ли опубликованы сведения о владельцах каналов 10к+? Будет ли доступно гражданам на сайте Роскомнадзора в этом реестре имя, телефон, почта администратора/владельца

Сведения о владельцах каналов и страниц с более чем 10 тысячами подписчиков не будут нигде публиковаться.

Перечень каналов, страниц с более чем 10 тысячами пользователей не будет размещен в открытом доступе. По адресу https://knd.gov.ru/licenses-registry при указании в поисковой строке адреса канала/страницы или их названия можно увидеть, включены канал/страница в перечень или нет.

Кто должен регистрировать — владелец или администратор

Подать сведения о канале/странице для включения в перечень может только ее владелец.

Опция регистрации на Госуслугах рассчитана только на физлиц. А что делать, если владелец — юрлицо

Юридические лица также могут подать заявление на включение в соответствующий перечень своих каналов через Госуслуги и страниц с более чем 10 тысячами подписчиков через Госуслуги с использованием учетной записи для юридического лица.

Как правильно публиковать номер заявления в своем блоге? Где именно

После завершения процедуры подачи сведений на Госуслугах заявителю будет предоставлен номер заявления, который в течение 3 рабочих дней со дня его получения нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы.

Как будет идентифицироваться, что себя заявил именно настоящий владелец канала

Процедура верификации канала или страницы с более чем 10 тысячами подписчиков предусматривает, что полученный после завершения подачи сведений номер заявления с Госуслуг нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы.

Это может сделать только тот пользователь, который имеет доступ к каналу/странице. Роскомнадзор также сможет запрашивать у владельца социальной сети данные о номере телефона/электронной почте, с которых осуществляется ведение канала/страницы.

Предусмотрена ли защита от мошеннических действий или недобросовестной конкуренции в рамках правоприменения закона

Процедура верификации канала или страницы с более чем 10 тысячами подписчиков предусматривает, что полученный после подачи сведений номер заявления с Госуслуг нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы. Это может сделать только тот пользователь, который имеет доступ к каналу/странице.

Роскомнадзор также имеет право запрашивать у владельца социальной сети данные о номере телефона/электронной почте, с которых осуществляется ведение канала/страницы.

Как проверить, что владелец подал эту заявку на себя, а не договорился с кем-то за деньги

Процедура верификации канала/страницы предусматривает, что полученный после завершения подачи сведений номер заявления с Госуслуг нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы. Это может сделать только тот пользователь, который имеет доступ к каналу/странице.

Как регистрировать канал, если нет учетной записи на ЕПГУ (ЕСИА)

Для подачи сведений о канале, странице необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Сейчас прорабатывается вариант, чтобы можно было бы подать сведения о своем канале по предварительной записи в центральном аппарате Роскомнадзора или в одном из его территориальных управлений.

Что делать, если канал зарегистрирован на иностранную сим-карту

Для включения канала в перечень необходимо направить определенные сведения, в том числе и номер телефона. Это могут быть номера абонентов не только российских операторов связи. Главное, чтобы представленная информация была достоверной.

Если канал был зарегистрирован, но позднее его аудитория стала ниже 10 тыс. пользователей, надо ли исключать запись из реестра (как это сделать) или это будет сделано автоматически

Сведения о каналах/страницах с более чем 10 тысячами подписчиков включаются в соответствующий перечень по заявлению владельца канала, страницы, направленному через Госуслуги.

Если количество подписчиков канала, страницы, снизилось и стало равно 10 тысячам или менее этого значения, владелец таких канала/страницы вправе подать через Госуслуги заявление об исключении этих канала/страницы из перечня.

Роскомнадзор вправе также исключить канал, страницу из перечня в случае самостоятельного установления факта снижения количества подписчиков.

Если любой пользователь, в частности зарегистрированный владелец страницы/канала с аудиторией 10 тысяч +, сделал репост «малыша». Через пару дней этот «малыш» вырос и объем его аудитории превысил 10 тысяч, но он не зарегистрировался в установленный срок. Обязан ли владелец канала/страницы отследить это событие и удалить сделанный ранее репост

С 1 января 2025 года, прежде чем сделать репост (в том числе «старого» поста, сделанного до указанной даты или до момента когда канал/страница «выросли») нужно проверить актуальное количество подписчиков канала/страницы, с которого планируется репостить, и если их больше 10 тысяч, проверить включены ли такие канал/страница в соответствующий перечень.

Как быть с репостами и использованием их из крупных иностранных каналов (в том числе на иностранных языках)? Становится ли любое такое использование «запретным»

Регулирование в отношении каналов/страниц в социальных сетях с более чем 10 тысячами пользователей направлено на российский сегмент сети Интернет.

На деятельность иностранных каналов/страниц, направленную на привлечение внимания иностранных пользователей в зарубежном сегменте сети Интернет, указанное регулирование не распространяется.

Регистрация каналов госведомств

У ведомств в социальных сетях каналы/страницы созданы с помощью личной страницы владельца этого канала. Регистрироваться должен владелец страницы? А если этот человек имеет меньше 10 тысяч подписчиков, а в канале их больше полумиллиона и данный ресурс имеет статус «госорганизация», полученный на портале Госуслуг. Получается, что тогда ведомство не должно регистрировать свои ресурсы, ведь владелец канала/страницы не имеет 10 тысяч подписчиков.

В перечень включаются канал, страница с более чем 10 тысячами подписчиков. Актуальное количество подписчиков канала/страницы в социальной сети оценивается исходя из информации, размещенной в самих канале/странице.

Внесет ли Роскомнадзор автоматически в перечень каналы/страницы с официальным статусом «Госорганизация»? В реестре Роскомнадзора планируется создать раздел «Госорганизация»?

В перечень вносятся каналы и страницы, сведения о которых предоставлены в Роскомнадзор их владельцами, при соблюдении условия о количестве подписчиков (более 10 тысяч) и отсутствии запрещенной информации в таких канале, странице. «Автоматически» каналы, страницы не будут включаться в перечень.

Возможно ли включение страницы/ канала в реестр Роскомнадзора особым порядком, например, по письму из государственной организации

Сведения о канале, странице с более чем 10 тысячами подписчиков предоставляются в Роскомнадзор через Госуслуги.

На страницах ведомств администраторы ресурсов периодически меняются (например, сотрудники увольняются или уходят в отпуск). Телефон и почта, на которые страницы/каналы зарегистрированы, принадлежат ведомству, но права передаются ответственному сотруднику. Чью именно фамилию надо вносить при регистрации? Через чей личный кабинет на Госуслугах необходимо регистрировать канал/страницу

Сведения о канале, странице в соцсетях ведомств может подать лицо, которому руководитель ведомства предоставил доверенность на такие действия. При подаче сведений о канале/странице необходимо также предоставить номера телефонов/адреса электронный почты администраторов канала, страницы.

Сведения о владельце и об администраторах канала/страницы можно изменить, подав соответствующее заявление об изменении сведений на Госуслугах.