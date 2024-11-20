У сотрудника-иностранца закончилась регистрация: что делать работодателю

У работника-иностранца оплачен патент, но закончилась регистрация по месту прибывания. Какие последствия для организации могут быть? Какие действия предпринять?

Причины увольнения сотрудника есть в статье 77 ТК, а причины отстранения иностранного работника от работы на время отражены в статье 327.5 ТК.

А именно, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в случае:

приостановления действия, окончания срока действия разрешения на привлечение и использование иностранных работников;

окончания срока действия разрешения на работу или патента;

окончания срока действия разрешения на временное проживание;

окончания срока действия вида на жительство в РФ;

окончания срока действия на территории РФ договора (полиса) добровольного медицинского страхования.

Момент окончания регистрации у иностранного гражданина в данных статьях Трудового кодекса отсутствует.

Значит ни уволить за это, не отстранить на время от работы нет оснований.

Если организация-работодатель не являетесь для иностранного работника принимающей стороной, а работодатель признается принимающей стороной только тогда, когда иностранный работник фактически проживает по адресу работодателя либо в его помещении, значит ответственность за нарушение миграционного учета лежит на иностранце (статьи 18.8 и 18.9 КоАП).