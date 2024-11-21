Камеральная проверка по НДС в 2025 году

Каждая поданная декларация подлежит камеральной проверке. Чтобы пройти процедуру успешно, необходимо соблюдать все требования. Каковы порядок и сроки проведения камералки по НДС, а также как оформляют ее результаты, узнаете из нашей статьи.

Проведение камеральной проверки по НДС

Камеральная проверка начинается автоматически после представления декларации в налоговые органы. Для этого не требуется получать разрешение руководителя ИФНС и направлять налогоплательщику уведомление о начале.

Контроль проходит на территории налоговой инспекции. В общем порядке процедура не предполагает вызова компании или посещения местонахождения экономического субъекта.

Камеральная проверка охватывает только тот период, за который подана первичная или уточненная декларация. Например, если отчетность представлена за I квартал 2025 года, налоговые органы проверяют только этот временной промежуток.

Выделяют два этапа камералки по НДС: автоматизированную и углубленную. Первую проводят при помощи программы «АСК НДС».

В процессе загрузки декларации система проверяет контрольные соотношения, которые установлены приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519.

Если они не соблюдаются, декларация считается непредставленной. Тогда ИФНС направляет уведомление, а налогоплательщик обязан представить скорректированный отчет в течение 5 рабочих дней.

Когда же отчет по НДС принят, автоматическая проверка продолжается. На данном шаге проходит анализ:

расчета налога и сумм вычетов;

согласованности показателей внутри текущей декларации, а также с другими отчетами настоящего периода;

соответствие данных отчета с информацией контрагентов по счетам-фактурам, журналам их учета, книгам продаж и покупок.

По результатам проверки определяют правильность исчисления НДС к уплате в бюджет и правомерность применения налоговых вычетов.

Если на данном этапе ошибки и противоречия не обнаружены, проверка заканчивается и начинается углубленный контроль.

На втором этапе инспектор должен оценить, если ли нарушение налогового законодательства. Для этого проводят следующие контрольные мероприятия:

истребование счетов-фактур , книг покупок и продаж и прочих документов;

запрос пояснений , в том числе в форме приглашения в инспекцию и допроса свидетелей;

проведение встречной проверки путем запроса документов и информации по операциям у контрагентов налогоплательщика;

осмотры складов, офисов и иных помещений предприятия (п. 7, ст. 88, п. 1 ст. 92 НК).

Если в декларации допущены ошибки, которые не влияют на сумму налога, налогоплательщику достаточно в течение 5 дней представить пояснения. Например, компания указала в книге покупок неверный номер счета-фактуры и проверка выявила разрыв с поставщиком.

Когда же сумма НДС к уплате занижена или завышен налоговый вычет, инспекторы запрашивают документы: первичку, счета-фактуры и пр. (п. 8.1 ст. 88 НК). Обычно по итогам такой проверки требуется подача уточненной декларации.

Также углубленную камералку проводят, если налогоплательщик заявляет НДС к возмещению.

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Срок камеральной проверки по НДС

По общему правилу камеральная проверка длится 3 месяца, но для декларации по НДС срок равен двум месяцам. Иностранные компании, которые оказывают электронные услуги, могут проверять до шести месяцев (п. 2 ст. 88 НК).

Срок начинает течь на следующий день после представления налоговой декларации. Например, если отчет за IV квартал 2024 года представлен 25 января 2025 года, контрольные процедуры закончатся 25 марта 2025 года.

Если ИФНС начинает проверку позже, двухмесячный срок не продлевается.

Если в последнем месяце срока отсутствует соответствующее число, проверка заканчивается в последний календарный день данного месяца.

При совпадении крайней даты срока с выходным или праздничным днем все контрольные мероприятия завершаются в первый рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

В некоторых случаях проверка может быть проведена в течение одного месяца. Как правило, это касается декларации с возмещением НДС из бюджета.

До принятия решения об ускоренной контрольной процедуре инспекция оценит, соответствует ли налогоплательщик пяти критериям. К ним относят:

отнесение организации к низкому или среднему риску, а предпринимателя — к неопределенному уровню по базе данных «Контроль НДС»; в отчете отсутствует заявительный порядок возмещения налога; в предшествующем квартале субъект обращался за возмещением НДС, а налоговая инспекция подтвердила право в размере более 70 процентов от заявленной суммы; из общей суммы заявленных вычетов более 80 процентов приходится на поставщиков с низким или средним уровнем риска и не менее 50 процентов — на контрагентов из предыдущей декларации; сумма НДС к возмещению меньше, чем общая величина налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, которые уплачены в бюджет за 36 месяцев до отчетного квартала. В расчете не учитывают налоги, перечисленные в связи с перемещением товаров через таможенную границу, а также в качестве налогового агента.

Анализ по данным критериям проводят в течение 10 календарных дней с момента подачи декларации. Если все требования соблюдаются, инспекция проводит стандартную камералку.

Если во время контрольных процедур налогоплательщик представляет уточненную декларацию, инспекция прекращает проверять первоначальный отчет и приступает к анализу уточнения.

В таком случае день подачи корректировки считается датой окончания камералки первичной декларации. На следующий день начинается течение срока проверки уточненной декларации.

Продление камеральной проверки по НДС

Если фискальный орган обнаружит нестыковки между отчетом и первичной документацией, срок проверки может быть увеличен до трех месяцев. Уведомлять о продлении контрольной процедуры инспекторы не обязаны (п. 2 ст. 88 НК).

В свою очередь, трехмесячный срок увеличению не подлежит. Также не изменяют период проверки декларации иностранных поставщиков электронных услуг.

Акт камеральной проверки по НДС

Когда по итогам проверки нарушений налогового законодательства не выявлены никакие нарушения, документы налоговая инспекция не оформляет. Также компанию или ИП не нужно уведомлять об окончании контрольных мероприятий.

Исключение — предметом камералки является декларация НДС с заявительным порядком возмещения налога. В таком случае ИФНС готовит уведомление об окончании проверки и направляет его налогоплательщику в течение 7 рабочих дней (п. 4 ст. 176 НК).

При выявлении несоблюдения требований НК по итогам камеральной проверки инспекция составляет акт, форма которого утверждена приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628.

Во введении приводят сведения о проверяемом субъекте, представленной им декларации, наименовании налогов, периоде проверки и перечне контрольных мероприятий.

В описательной части акта характеризуют виды налоговых правонарушений и отражают доказывающие их факты со ссылками на первичные бухгалтерские документы.

В итоговом разделе указывают на последствия выявленных нарушений и обозначают предложения по устранению. В конце перечисляют должности и Ф.И.О. сотрудников налоговой службы, принимавших участие в проверке.

В качестве приложений к акту оформляют документы, подтверждающие выявленные правонарушения. К ним относятся, например, расчеты расхождений между суммами заявленных налоговых вычетов по НДС и выявленных в ходе аналитических процедур.

Акт камеральной проверки готовят не позднее 10 рабочих дней после ее окончания в двух экземплярах. Один хранится в ИФНС, а другой — вручают компании или предпринимателю.

Подписывают документ две стороны: представители налоговой службы и налогоплательщика. Если второй отказывается от подписи, в акте проставляют соответствующую отметку.

Вручить организации ее экземпляр налоговики обязаны не позднее 5 рабочих дней с момента подписания. Документ передают представителю налогоплательщика или иным способом, например, через курьера (ст. 100 НК).

Если законный или уполномоченный представитель компании отказывается от получения акта, инспекция делает соответствующую отметку об этом и направляет решение по проверке почтовым заказным письмом по адресу проверяемого субъекта.

В таком случае документ считается полученным на 6-й день со дня отправки. В ответ на проверочный акт компания в течение одного месяца имеет право направить возражения в налоговую службу.

Важно помнить, что неполучение акта или нарушение сроков его передачи не является основанием для признания результатов проверки недействительными.

Отменить решение можно, только когда компания не знала о времени рассмотрения материалов проверки и поэтому не могла дать необходимые пояснения.

На последнем этапе процедуры начальник налогового органа или его заместитель анализируют достаточность собранных материалов для вынесения итогового решения.

К ним относят акт проверки, перечень истребованных документов у проверяемого лица или его контрагентов, а также письменные возражения субъекта. При наличии сомнений проводят дополнительные контрольные мероприятия.

Окончательное решение ИФНС может вынести на основании тех материалов, с которыми налогоплательщик ознакомился заранее, то есть до дня оценки полученных данных руководителем инспекции. В иной ситуации информация не влияет на результаты проверки (п. 4 ст. 101 НК).