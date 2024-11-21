Когда включив в стаж периоды учебы можно не только увеличить пенсию, но и выйти на пенсию досрочно

При обращении за пенсией часто требуются документы для подтверждения стажа. Но не стоит забывать и о документе об образовании. Благодаря ему можно не только раньше выйти на пенсию, но и увеличить ее размер. Читайте два реальных примера в статье.

Благодаря аттестату ПТУ мужчина смог выйти на пенсию досрочно

Мужчина несколько раз обращался в СФР за назначением досрочной пенсии. Он имел 10 лет работы во вредных условиях по списку №2. Однако СФР учитывал ему только 7 лет льготного стажа и в пенсии отказывал.

Мужчине пришлось обратиться с жалобой в суд. В суде признали, что СФР необоснованно исключал из льготного стажа период обучения в ПТУ, который подтверждался аттестатом.

Согласно постановления № 590 от 1972 года (постановлением Правительства от 03.02.2020 N 80 утратил силу), которое действовало на тот момент, период обучения в учреждениях системы профессионально-технического образования приравнивается к работе по списку №2, если она следовала за окончанием этого периода.

Документами действительно подтверждалось, что мужчина сразу после окончания ПТУ устроился на работу по специальности, которая относится к списку №2.

Период обучения был включен в льготный стаж и пенсия была назначена. Причем СФР ее выплатил с момента обращения за ней.

Благодаря диплому об окончании института женщине повысили размер пенсии

С 2006 по 2023 год женщина получала пенсию и не знала, что получает ее в заниженном размере.

При обращении за пенсией она не представила документ об образовании, так как не знала, что он может повлиять на размер пенсии.

В результате пенсия ей была назначена согласно п.3 ст. 30 закона № 173-ФЗ, где не учитываются периоды учебы.

Однако при расчете пенсии согласно п.4 ст.30 закона № 173-ФЗ, где предполагается включение в стаж периодов учебы, пенсия у женщины могла была быть гораздо больше.

Женщина обратилась в суд с жалобой на СФР и требованием включить учебу в расчет пенсии. После длительных судебных разбирательств пенсию все-таки пересчитали и выплатили с 2006 года.