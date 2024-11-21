Когда включив в стаж периоды учебы можно не только увеличить пенсию, но и выйти на пенсию досрочно

Благодаря аттестату ПТУ мужчина смог выйти на пенсию досрочно
Мужчина несколько раз обращался в СФР за назначением досрочной пенсии. Он имел 10 лет работы во вредных условиях по списку №2. Однако СФР учитывал ему только 7 лет льготного стажа и в пенсии отказывал.
Мужчине пришлось обратиться с жалобой в суд. В суде признали, что СФР необоснованно исключал из льготного стажа период обучения в ПТУ, который подтверждался аттестатом.
Согласно постановления № 590 от 1972 года (постановлением Правительства от 03.02.2020 N 80 утратил силу), которое действовало на тот момент, период обучения в учреждениях системы профессионально-технического образования приравнивается к работе по списку №2, если она следовала за окончанием этого периода.
Документами действительно подтверждалось, что мужчина сразу после окончания ПТУ устроился на работу по специальности, которая относится к списку №2.
Период обучения был включен в льготный стаж и пенсия была назначена. Причем СФР ее выплатил с момента обращения за ней.
Благодаря диплому об окончании института женщине повысили размер пенсии
С 2006 по 2023 год женщина получала пенсию и не знала, что получает ее в заниженном размере.
При обращении за пенсией она не представила документ об образовании, так как не знала, что он может повлиять на размер пенсии.
В результате пенсия ей была назначена согласно п.3 ст. 30 закона № 173-ФЗ, где не учитываются периоды учебы.
Однако при расчете пенсии согласно п.4 ст.30 закона № 173-ФЗ, где предполагается включение в стаж периодов учебы, пенсия у женщины могла была быть гораздо больше.
Женщина обратилась в суд с жалобой на СФР и требованием включить учебу в расчет пенсии. После длительных судебных разбирательств пенсию все-таки пересчитали и выплатили с 2006 года.
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