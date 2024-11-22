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Что выбрать инвестору: купить недвижимость или инвестировать через краудплатформы в застройщиков

Когда инвестор планирует инвестировать в недвижимость, то чаще всего рассматривает популярный способ — покупку конкретного объекта. Но главный минус такого способа — нужен крупный стартовый капитал. Начать инвестировать в строительный сектор со сравнительно небольших сумм можно с помощью альтернативных инструментов, например, краудлендинга.
Что выбрать инвестору: купить недвижимость или инвестировать через краудплатформы в застройщиков
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разбираем эти два способа инвестирования в недвижимость по следующим параметрам: доходность, сроки возврата инвестиций и размер минимальных вложений.

Краудлендинг в недвижимость: что это и какие возможности дает инвесторам 

Краудлендинг в недвижимость — это коллективный способ инвестирования в ликвидные объекты недвижимости и проекты строительных компаний. Другими словами, инвесторы собирают сумму средств и дают ее в долг компаниям на строительство, приобретение земельных участков, покупку объектов. 

В условиях неопределенности инвесторы ищут понятные и доходные инструменты. Краудлендинг дает возможность широкому кругу инвесторов инвестировать в недвижимость небольшие суммы и диверсифицировать капитал за счет размещения в разных проектах. 

Преимущество инвестиционных платформ из строительного сектора в том, что они сконцентрированы на одной отрасли. Соответственно, именно в этой отрасли наращивают экспертизу: в разработке и использовании собственной системы скоринга заемщиков и в определении потенциала инвестиционного проекта.  

Пример узкоспециализированной инвестиционной платформы — МагнумИнвест, которая помогает собирать финансирование для развития застройщиков многоквартирных жилых домов РФ под прибыль от текущей деятельности. Инвесторами платформы могут быть как юридические, так и физические лица и индивидуальные предприниматели. Заемщики предоставляют инвесторам дополнительное обеспечение возвратности инвестиций. Платформа осуществляет мониторинг платежеспособности заемщиков.

МагнумИнвест стоит рассматривать тем инвесторам, которые хотели бы инвестировать в строительную отрасль, но не имеют достаточно средств для приобретения отдельного объекта. На платформе размещены предложения от заемщиков-застройщиков с возможной доходностью до 27%.

Прибыльность краудлендинга в жилую недвижимость может быть ниже, чем в коммерческую, но и риски у заемщиков-застройщиков жилья ниже. Строительство жилой недвижимости жестко регулируется со стороны государства, поэтому меньше вероятность, что застройщик не выполнит свои обязательства перед инвесторами. 

Преимущества и недостатки инвестирования в краудлендинг недвижимости

Плюсы

Минусы

  • Конкурентная доходность краудпроектов. При повышении ключевой ставки проценты по предложениям на платформах тоже оперативно повышаются. Поэтому доходность краудпроектов всегда «в рынке». 

  • Простой процесс инвестирования — интуитивно понятная регистрация, есть служба поддержки клиентов.

  • Наличие скоринга заемщиков со стороны платформы.

  • Диверсификация рисков — инвестор может распределять инвестиции по разным проектам и отраслям.

  • Нет единых стандартов управления рисками. Каждая инвестиционная платформа по-своему оценивает заемщика, не раскрывая полностью критерии оценки. 

  • Отсутствие значительного влияния на управление бизнеса со стороны инвесторов. Заемщики могут менять стратегию ведения бизнеса в зависимости от меняющихся условий в экономике.

  • Нет гарантии возвратности. Краудлендинг — это высокорисковые инвестиции, которые могут привести к потере капитала в полном объеме. 

Инвестиции в покупку недвижимости в 2024 году: выгодно или нет  

По данным IBC Real Estate, совокупный объем инвестиций в 2023 году недвижимые активы в России достиг 833 млрд ₽, что более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 2022 года и является максимальным значением за всю историю наблюдений.

Институциональные инвесторы обычно вкладывают средства в коммерческую недвижимость. Доходность от нее может быть выше, но и стоимость такого объекта более высокая в сравнении с жилой недвижимостью. 

В IV квартале 2023 года в Москве ставки прибыли, которую приносит объект за год без учета затрат на обслуживание, составили:

  • офисы — 10,5–12,0%;

  • торговые центры — 11,25–12,5%;

  • склады — 11,0–12,25%.

В 2024 году у коммерческой недвижимости есть значительный потенциал спроса при внешнем давлении и ограниченному предложению новых объектов в каждом сегменте.

По данным Росстата, цены на жилье за последние десять лет в большинстве случаев демонстрируют тенденцию к увеличению, за некоторыми исключениями. Стоимость квадратного метра на первичном рынке с января 2023 года на сегодняшний день выросла почти на 11%. 

Частные инвесторы предпочитают покупать квартиры, так как эти объекты доступнее и понятнее в управлении. Наиболее востребованный формат — двухкомнатные квартиры в районе с развитой инфраструктурой. Так как такой объект подходит для проживания одного человека, семьи с детьми и без. Однокомнатные квартиры идут следом по инвестиционной привлекательности, так как цены на них обычно не перегреты рынком, и есть спрос. 

Инвестиционная привлекательность выше у городов-миллионников и их пригородов, где наблюдается рост численности населения и спроса на жилье. Традиционно лидирует Москва и Московская область. Потенциал для роста стоимости жилья есть в курортных локациях — Архыз, Пятигорск, а также в крупных городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Преимущества и недостатки инвестирования в покупку объекта недвижимости

Плюсы

Минусы

  • Разнообразие способов инвестирования — краткосрочная или долгосрочная аренда, перепродажа. 

  • Прогнозируемость дохода от недвижимости. 

  • Увеличение стоимости объекта инвестиций в долгосрочной перспективе.

  • Возможность получать пассивный доход, если передать объект в управление. 

  • Значительный начальный капитал, и возможные затраты на ремонт, страхование и т. д. 

  • Вероятность снижения спроса на объект.

  • Длительный срок окупаемости недвижимости.

  • Низкая диверсификация инвестиций из-за высокой стоимости объекта.

Коротко о главном 

  • В краткосрочной перспективе краудлендинг в недвижимость может быть более выгодным инструментом инвестирования, чем покупка объекта. При этом инвестор получает фиксированный доход, который можно реинвестировать, увеличивая свой капитал. Но нужно учитывать риски, связанные с инвестированием в краудлендинг, это невозврат заемщиком займа в срок или дефолт заемщика, инвестор может потерять полностью свои средства. 

  • При инвестировании в покупку объекта недвижимости у инвестора есть реальный объект, который в будущем может значительно вырасти в цене. Но есть риск физической порчи имущества, из-за чего доходность недвижимости снизится. 

Инвестиционная платформа МагнумИнвест по адресу: https://magnuminvest.ru/.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме

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