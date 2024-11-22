Что выбрать инвестору: купить недвижимость или инвестировать через краудплатформы в застройщиков

Разбираем эти два способа инвестирования в недвижимость по следующим параметрам: доходность, сроки возврата инвестиций и размер минимальных вложений.
Краудлендинг в недвижимость: что это и какие возможности дает инвесторам
Краудлендинг в недвижимость — это коллективный способ инвестирования в ликвидные объекты недвижимости и проекты строительных компаний. Другими словами, инвесторы собирают сумму средств и дают ее в долг компаниям на строительство, приобретение земельных участков, покупку объектов.
В условиях неопределенности инвесторы ищут понятные и доходные инструменты. Краудлендинг дает возможность широкому кругу инвесторов инвестировать в недвижимость небольшие суммы и диверсифицировать капитал за счет размещения в разных проектах.
Преимущество инвестиционных платформ из строительного сектора в том, что они сконцентрированы на одной отрасли. Соответственно, именно в этой отрасли наращивают экспертизу: в разработке и использовании собственной системы скоринга заемщиков и в определении потенциала инвестиционного проекта.
Пример узкоспециализированной инвестиционной платформы — МагнумИнвест, которая помогает собирать финансирование для развития застройщиков многоквартирных жилых домов РФ под прибыль от текущей деятельности. Инвесторами платформы могут быть как юридические, так и физические лица и индивидуальные предприниматели. Заемщики предоставляют инвесторам дополнительное обеспечение возвратности инвестиций. Платформа осуществляет мониторинг платежеспособности заемщиков.
МагнумИнвест стоит рассматривать тем инвесторам, которые хотели бы инвестировать в строительную отрасль, но не имеют достаточно средств для приобретения отдельного объекта. На платформе размещены предложения от заемщиков-застройщиков с возможной доходностью до 27%.
Прибыльность краудлендинга в жилую недвижимость может быть ниже, чем в коммерческую, но и риски у заемщиков-застройщиков жилья ниже. Строительство жилой недвижимости жестко регулируется со стороны государства, поэтому меньше вероятность, что застройщик не выполнит свои обязательства перед инвесторами.
Преимущества и недостатки инвестирования в краудлендинг недвижимости
Плюсы
Минусы
Инвестиции в покупку недвижимости в 2024 году: выгодно или нет
По данным IBC Real Estate, совокупный объем инвестиций в 2023 году недвижимые активы в России достиг 833 млрд ₽, что более чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 2022 года и является максимальным значением за всю историю наблюдений.
Институциональные инвесторы обычно вкладывают средства в коммерческую недвижимость. Доходность от нее может быть выше, но и стоимость такого объекта более высокая в сравнении с жилой недвижимостью.
В IV квартале 2023 года в Москве ставки прибыли, которую приносит объект за год без учета затрат на обслуживание, составили:
офисы — 10,5–12,0%;
торговые центры — 11,25–12,5%;
склады — 11,0–12,25%.
В 2024 году у коммерческой недвижимости есть значительный потенциал спроса при внешнем давлении и ограниченному предложению новых объектов в каждом сегменте.
По данным Росстата, цены на жилье за последние десять лет в большинстве случаев демонстрируют тенденцию к увеличению, за некоторыми исключениями. Стоимость квадратного метра на первичном рынке с января 2023 года на сегодняшний день выросла почти на 11%.
Частные инвесторы предпочитают покупать квартиры, так как эти объекты доступнее и понятнее в управлении. Наиболее востребованный формат — двухкомнатные квартиры в районе с развитой инфраструктурой. Так как такой объект подходит для проживания одного человека, семьи с детьми и без. Однокомнатные квартиры идут следом по инвестиционной привлекательности, так как цены на них обычно не перегреты рынком, и есть спрос.
Инвестиционная привлекательность выше у городов-миллионников и их пригородов, где наблюдается рост численности населения и спроса на жилье. Традиционно лидирует Москва и Московская область. Потенциал для роста стоимости жилья есть в курортных локациях — Архыз, Пятигорск, а также в крупных городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Преимущества и недостатки инвестирования в покупку объекта недвижимости
Плюсы
Минусы
Коротко о главном
В краткосрочной перспективе краудлендинг в недвижимость может быть более выгодным инструментом инвестирования, чем покупка объекта. При этом инвестор получает фиксированный доход, который можно реинвестировать, увеличивая свой капитал. Но нужно учитывать риски, связанные с инвестированием в краудлендинг, это невозврат заемщиком займа в срок или дефолт заемщика, инвестор может потерять полностью свои средства.
При инвестировании в покупку объекта недвижимости у инвестора есть реальный объект, который в будущем может значительно вырасти в цене. Но есть риск физической порчи имущества, из-за чего доходность недвижимости снизится.
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Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме
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